【埼玉県】ネイチャーポジティブに向かって発進！
埼玉県
2 主な活動内容
- ネイチャーポジティブに係る情報発信
- 県内企業、市町村、環境保全団体等の相互交流の機会の創出
- 県内企業のネイチャーポジティブに係る取組の促進と支援
3 入会申込み方法
2 会場
3 主な内容
- 基調講演
環境省 自然環境局 自然環境計画課 生物多様性主流化室 室長補佐 大澤隆文氏
- パネルディスカッション
パネリスト：環境省、日本生命保険相互会社、株式会社埼玉りそな銀行
- 市町村の取組事例紹介（戸田市）
- 意見交換会 等
4 対象
- ネイチャーポジティブに関心のある企業の経営者、御担当者様
- 県内市町村職員
- 県内で環境保全活動を行う団体の職員等
生物多様性の損失に歯止めをかけ回復へと反転させる「ネイチャーポジティブ」の実現に、行政・企業・民間団体が一体となって取り組むため、埼玉県SDGs官民連携プラットフォーム内に「ネイチャーポジティブ推進分科会」を新たに設置し会員の募集を開始します。
7月30日にはキックオフイベントを開催しますので、ぜひご参加ください。
● ネイチャーポジティブ推進分科会の概要1 目的
ネイチャーポジティブの実現に向けて、県内企業や行政、環境保全団体等の多様な主体の交流を促進し、官民連携・協働の取組を拡大する。
2 主な活動内容
- ネイチャーポジティブに係る情報発信
- 県内企業、市町村、環境保全団体等の相互交流の機会の創出
- 県内企業のネイチャーポジティブに係る取組の促進と支援
3 入会申込み方法
以下のURLから入会申込書をダウンロードし、事務局（一般社団法人CSV開発機構）にメールで提出してください。
入会申込み方法の詳細、入会申込書のダウンロードはこちらから
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0508/npbunkakai.html
● キックオフイベントの概要（予定）1 日時
令和7年7月30日（水）13時00分～15時30分
2 会場
ウェスタ川越 多目的ホールC・D（川越市新宿町1-17-17）
3 主な内容
- 基調講演
環境省 自然環境局 自然環境計画課 生物多様性主流化室 室長補佐 大澤隆文氏
- パネルディスカッション
パネリスト：環境省、日本生命保険相互会社、株式会社埼玉りそな銀行
- 市町村の取組事例紹介（戸田市）
- 意見交換会 等
4 対象
- ネイチャーポジティブに関心のある企業の経営者、御担当者様
- 県内市町村職員
- 県内で環境保全活動を行う団体の職員等
※キックオフイベントは分科会の会員でない方でも参加できます。
※キックオフイベントの詳細は以下のページをご覧ください。
イベントの詳細、申込み方法はこちらから
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0508/npbunkakai.html
● 問合せ先
埼玉県 環境部 みどり自然課 ネイチャーポジティブ推進担当
電話 048-830-3146（内線3145）
メールアドレス a3140-14@pref.saitama.lg.jp