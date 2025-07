豪大使館商務官に聞く！特別セミナー「オーストラリアの留学・進学の魅力」オーストラリア留学の最新情報がわかる！京進の海外進学準備校主催オンライン講演

ゲスト 商務官 冨永 さおり氏。7月30日(水)参加料無料株式会社京進が運営する、オーストラリアの名門大学への進学プログラム「京進の海外進学準備校 UNSW ファウンデーション・スタディーズ・プログラム 京進京都キャンパス(以下、UNSW京都キャンパス)」では、2025年7月30日(水)に、特別セミナー「オーストラリア大使商務官に聞く!!オーストラリア留学・進学の魅力」をオンラインで行います。オーストラリア大使館商務部 商務官(教育担当)の冨永 さおり氏をゲストスピーカーとしてお招きし、オーストラリアへの留学の魅力や最新情報についてお話しいただきます。参加料は無料です。独立行政法人 日本学生支援機構の「2023(令和5)年度 日本人学生留学状況調査結果(2024年12月時点)」によれば、日本人留学生が多い国としてオーストラリアはアメリカ合衆国に次いで2位となっています。オーストラリアは温暖な気候や治安の良さとともに、留学生が学びやすい環境が整っていることから常に留学先として高い人気があります。本セミナーは、海外留学や進学を検討している中高生や保護者の方、学校で英語教育の担当をされている方にとって、オーストラリアで学ぶことの魅力や、実際の留学・進学までの流れ、進学後の生活に役立つ情報などを深く知る貴重な機会となります。ぜひご活用ください。【セミナー概要】■日程:2025年7月30日(水)19:00~20:00■対象:海外留学・進学に関心のある方※中高生、保護者、英語指導・教育担当者など、どなたでもご参加いただけます■内容:①オーストラリアが留学先として選ばれる理由②留学・進学のステップ③サポート体制④お役立ち情報■ゲスト:オーストラリア大使館商務部 商務官(教育担当)冨永 さおり氏■料金:無料 ※通信料などに関する費用は各自でご負担ください■参加方法:Zoomを利用したオンラインセミナー■申込み方法・詳細:以下のイベントページより、お申込みくださいUNSW京都キャンパス トピックス【第4期生合格実績】■ UNSW(ニューサウスウェールズ大学) 2025年QS世界大学ランキング19位Bachelor of Commerce (International)Bachelor of CommerceBachelor of Commerce: Politics, Philosophy and EconomicsBachelor of EconomicsBachelor of Engineering (Honours)Bachelor of ArtsBachelor of Social SciencesDiploma of Business■ メルボルン大学 2025年QS世界大学ランキング13位Bachelor of Arts■ シドニー大学 2025年QS世界大学ランキング18位Bachelor of CommerceBachelor of EconomicsBachelor of Arts■ モナシュ大学 2025年QS世界大学ランキング37位Bachelor of Business■ クイーンズランド大学 2025年QS世界大学ランキング40位Bachelor of Engineering (Honours)■ 西オーストラリア大学 2025年QS世界大学ランキング77位Bachelor of Engineering (Honours)■ アデレード大学 2025年QS世界大学ランキング82位Bachelor of CommerceBachelor of Business■ クイーンズランド工科大学 2025年QS世界大学ランキング213位Diploma of Information Technology※2025年4月22日時点 / 一部条件付き合格を含む※QS世界大学ランキング:イギリスの大学評価機関「クアクアレリ・シモンズ社 (Quacquarelli Symonds : QS)」が公表している世界の大学のランキング。2025年QS世界大学ランキング 1位マサチューセッツ工科大学(米) 2位インペリアル・カレッジ・ロンドン(英)3位オックスフォード大学(英)4位ハーバード大学(米)5位ケンブリッジ大学(英)・・・8位シンガポール国立大学(シンカ゛ホ゜ール)・・・14位 北京大学(中) ・・・32位 東京大学(日)・・・50位 京都大学(日)【イギリス、ラッセルグループ2大学への進学が可能に】UNSW College(ニューサウスウェールズ大学附属機関)が協定を結んだことにより、UNSW京都キャンパスの成績を利用して、ラッセルグループの名門大学へ進学できるようになりました。ラッセルグループとは、イギリスの高等教育を牽引する著名な国立の研究型大学24校で構成されたグループで、以下の2校が進学先として加わりました。●University of Birmingham(バーミンガム大学 2025年QS世界大学ランキング80位)●Queen’s University Belfast(クイーンズ大学ベルファスト 2025年QS世界大学ランキング206位)【京進の海外進学準備校について】https://unswglobal.kyoshin.co.jp/2023年2月に開校した 日本初の大学附属ファウンデーションコース(進学準備校)。株式会社京進が、オーストラリアのニューサウスウェールズ大学へのパスウェイ(進学)をサポートする大学機関UNSW Collegeとライセンス契約を結び運営。9カ月間の提供プログラムを通じ、現地大学での学習にスムーズに移行できるよう、確かな英語力、学問的知識、各種スキルを身につけることができます。日本からの留学生に人気の高いCommerce(商学)分野で履修可能なプログラムの提供で進学後、主に、経済学・経営学・商学・人文社会学・情報システム学・法学などの専攻分野での学士取得を想定し運用しています。ニューサウスウェールズ大学は、2025年度QS大学ランキングで世界19位、2022年度QS世界大学就職力ランキングでは29位にランキングされています。<各SNSでも情報を発信しています>Instagram:https://www.instagram.com/justgo_kyoshin/X(旧Twitter):https://twitter.com/JustGo_KyoshinLINE:https://lin.ee/oxrl4t9【株式会社京進】本社:600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1設立:1981年4月代表取締役社長:立木 康之事業内容:総合教育サービス(集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育)、保育、介護、フードサービス、キャリア支援従業員数:2,125名(連結2024年5月末現在)サービス事業所数:495カ所(連結2024年5月末現在)ホームページ:https://group.kyoshin.co.jp/【京進グループについて】京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。関連リンク申込み・詳細https://unswglobal.kyoshin.co.jp/2025/06/18/embassy/京進の海外進学準備校についてhttps://unswglobal.kyoshin.co.jp/