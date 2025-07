神保町New Galleryで開催「大滝詠一ナイアガラ50周年展」、ファン必見の限定グッズ全貌が明らかに。

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

東京都千代田区・神保町にて2024年3月開廊、アートの新たな可能性を提案する気鋭のギャラリー「New Gallery」。

“日本ポップス界の巨人”・大滝詠一氏による自身のレーベル「ナイアガラ・レコード」の50周年を記念した特別企画展『Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey』を7月11日(金)より開催いたします。

本展のコンセプトは”もしも今、東京・神保町に「ナイアガラ・レコード」の事務所があったら…”。まるで大滝詠一がそこに居を構えたかのような空間に、色褪せることのないアートワークの数々はもちろん、彼が愛したアイテムや貴重な資料などを間近にご覧いただけます。

この度、本展では50周年を記念し、「ナイアガラ・レコード」のアートワークをあしらった本展限定グッズを販売いたします。キービジュアルを手掛けた日本を代表するグラフィックデザイナー/コラージュアーティスト 河村康輔氏のアートワークを大胆にあしらったTシャツをはじめ、ステレオテニス氏デザインTeeや見覚えのある“あのロンT”を模した復刻ロゴTee(長袖)、数量限定での予約販売となるコーチジャケットなどのアパレルアイテムが登場。そのほかトートバッグに加え、名盤ジャケット絵柄ハンカチーフや、秀逸なタイトルロゴのステッカー、グリーティングカード絵柄のポストカード、大滝詠一イラストのアクリルキーホルダー/スタンドなど、これまでにないナイアガラ・ファン必見のアイテムを販売いたします。

Tee [designed by KOSUKE KAWAMURA]Tee - DEBUT AGAIN [designed by ステレオテニス]コーチジャケット【予約販売/数量限定】ロゴ Tee (長袖)ハンカチーフ [A LONG VACATION]ロゴステッカーセットポストカードセットアクリルキーホルダー/スタンドクリアファイルセット

【Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey グッズラインナップ】

・NIAGARA 50th Odyssey Tee [designed by KOSUKE KAWAMURA](size M / L / XL)\7,150

・NIAGARA 50th Odyssey Tee - 幸せな結末 [designed by ステレオテニス](size M / L / XL)\7,150

・NIAGARA 50th Odyssey Tee - DEBUT AGAIN [designed by ステレオテニス](size M / L / XL)\7,150

・NIAGARA 50th Odyssey ロゴ Tee (長袖)(size M / L / XL)\8,800

・NIAGARA 50th Odyssey コーチジャケット【予約販売/数量限定】(size M / L / XL)\16,500

・NIAGARA 50th Odyssey トートバッグ \4,180

・NIAGARA 50th Odyssey ハンカチーフ

[EACH TIME / NIAGARA TRIANGLE Vol.2 / A LONG VACATION] 各\2,200

・NIAGARA 50th Odyssey ポストカードセット(全5枚)\1,760

・NIAGARA 50th Odyssey ロゴステッカーセット(全5枚)\1,650

・NIAGARA 50th Odyssey アクリルキーホルダー/スタンド \2,310

・NIAGARA 50th Odyssey クリアファイルセット(全3枚) \1,870

※全て税込み金額

また、ギャラリーではキービジュアルに使用された河村康輔氏によるオリジナルユニーク作品の展示や、名盤ジャケットを使用したエディション作品なども展示・販売いたします。

ナイアガラ・レコード50周年を記念するプロジェクトは、本企画展だけに留まりません。 7月7日には、Cornelius、スチャダラパー、Night Tempo、原口沙輔、千葉大樹(from Kroi)、Mega Shinnosuke (50音順/順不同)という、日本の音楽シーンを代表する幅広い世代のアーティストが参加した史上初のリミックス作品集『Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Remix EP』や、わたせせいぞう氏による貴重な描きおろし新作イラストがデザインされたアナログレコード『NIAGARA SONG BOOK 3』がリリースされます 。リミックス作品集のリリースを記念し、映像作家タケイグッドマン氏が手掛けた「スペシャル・ティザー映像」も公式YouTubeチャンネルで公開中 。大滝詠一作品のアルバムジャケットを使用した、ナイアガラへの愛情溢れる映像作品となっております。

https://youtu.be/rsBl7-9IvDw

さらに、7月12日のLINE CUBE SHIBUYAでの記念ライブや、代々木公園での「ナイアガラ盆踊り2025」など、多彩なイベントが目白押しです 。

50周年を迎えるナイアガラ・レコードの貴重なアーカイブと追体験、そして様々な軌跡が詰まった日本のポップス史に輝く大滝詠一の世界観を、神保町で心ゆくまでご堪能ください。

特別企画展『Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey』概要

タイトル:Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey

会期:2025/7/11(金) - 2025/8/3(日)*月曜休廊(7月21日を除く)

開館時間:12:00 - 20:00

入場無料

会場:New Gallery | 東京都千代田区神田神保町1-28-1 mirio神保町 1階

URL:https://newgallery-tokyo.com/niagara50thodyssey

主催:Niagara Records / New Gallery

大瀧詠一プロフィール

1973年のはっぴいえんど解散後、自身のレーベル“Niagara”を1975年に創設。シュガー・ベイブ等のプロデュースワークに加え、自身も多彩な作品を発表し続け、現在のジャパニーズ・ポップスの礎を築く。1981年発表の歴史的名盤『A LONG VACATION』は累計出荷300万枚を記録。世界的なシティポップ・ムーブメントを代表する作品として海外からの評価も非常に高い。2025年に「大滝詠一ナイアガラ・レコード50周年」を迎える。

Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Remix EP

2025年7月7日パッケージ&配信リリース

SRDL-4770 2,200円(税込み)/ 2,000円(税抜き)

※完全生産限定盤・8cmCDシングル仕様

1. 指切り (Cornelius Remix)

作詞:松本 隆 作曲:大瀧詠一

2.楽しい夜更し (Daiki Chiba from Kroi Remix)

作詞:大瀧詠一 作曲: 大瀧詠一

3. 夢で逢えたら (Night Tempo Dreamy Mix)

作詞:大瀧詠一 作曲: 大瀧詠一

4.カナリア諸島にて (B-EACH TIME LONG Version) [原口沙輔 Rework]

作詞:松本 隆 作曲:大瀧詠一

5. 君は天然色 (Mega Shinnosuke cover)

作詞:松本 隆 作曲:大瀧詠一

6.うなずきマーチ (スチャダラパーREMIX)

作詞:大瀧詠一 作曲: 大瀧詠一

- 予約・購入特典

Amazon.co.jp(ECサイト):メガジャケ

※各特典は予約者優先となり、無くなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jpでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

ご予約はコチラ:https://OtakiEiichi.lnk.to/Eiichi_Ohtakis_NIAGARA_50th_Odyssey

New Gallery概要

2024年3月、東京・神保町にて開廊。

アートに存在しうる新しさとは何かを問い、模索し、提案をする実践空間。

〈文 脈〉〈視 座〉〈可能性〉〈物 語〉〈哲 学〉〈ねじれ〉〈科 学〉〈エラー〉〈歴 史〉

多元的な問いかけをあらゆる表現活動を対象に行い、アーティストと共にプログラムを形成していく。

名称:New Gallery

住所:東京都千代田区神田神保町1-28-1 mirio神保町 1階

開館時間:12:00-20:00 ※展示・企画により変更がございますのでご注意ください。

New Gallery Official Website:https://newgallery-tokyo.com/

New Gallery Official X:https://twitter.com/newgallerytokyo

New Gallery Official Instagram:https://www.instagram.com/newgallerytokyo

問い合わせ:info@newgallery-tokyo.com