Amazon Prime Day特別セール開催：JSAUX Switch 2アクセサリー 最大30％割引

DeOne Innovation Technology (Hong Kong) Limited

発売以来、Nintendo Switch 2は高い人気を維持し、携帯ゲーム機向けアクセサリ市場の活況を後押ししています。

ゲーミングアクセサリブランドとして知られるJSAUX(https://jsaux.com/) は、長年の業界経験を活かし、Switch 2専用に高品質かつ多機能なアクセサリエコシステムを構築しました(https://www.amazon.co.jp/stores/page/E61BDFD4-C874-4F2B-B001-2994214CBCD8?ingress=2&lp_context_asin=B0FCYHDC4R&visitId=87452d2a-da56-4bda-941d-8e37fd7afea6&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto&ref_=ast_bln)。



新たに発売された分離型保護ケース(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FCYHDC4R)は、Joy-Conの素早い着脱が可能な二段階構造を採用し、ゲームモード間のスムーズな切り替えをサポートします。優れた耐衝撃性・耐傷性を備え、最大10枚のゲームカード収納スロットと人間工学に基づくグリップ設計を組み合わせることで、携帯性と実用性を両立し、今回のセールの大きな注目製品となっています。

JSAUX 分離型保護ケース（Switch 2対応）

7月8日から14日まで開催されるAmazon Prime Day期間中、JSAUXの人気Switch 2アクセサリが最大30％オフの特別割引で提供されます。保護、充電、収納、画面保護など多様なニーズに対応し、より快適なゲーム体験をサポートします。

- JSAUX 分離型保護ケース（Switch 2対応）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FCYHDC4R)通常価格 \2,659 → セール価格 \2,199（17%オフ）- 強化ガラスフィルム 3枚入り（Switch 2対応）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW8WQ8L2?th=1)通常価格 \1,599 → セール価格 \1,104（30%オフ）- Switch 2対応 反射低減 強化ガラスフィルム(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DSHQ192C)通常価格 \1,499 → セール価格 \1,044（30%オフ）- JSAUX ゲームカードケース(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3X9K1F6) 通常価格 \1,999 → セール価格 \1,699（15%オフ）- Switch 2対応 保護ケース(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FBS5VVWK)通常価格 \1,999 → セール価格 \1,699（15%オフ）- JSAUX 充電グリップ（Switch 2対応）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FCYL8GG3)通常価格 \1,999 → セール価格 \1,699（15%オフ）- JSAUX ジョイコン充電スタンド（Switch 2対応）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FBWPM5FF)通常価格 \2,299 → セール価格 \1,954（15%オフ）



さらに、事前に告知していた JSAUX 冷却ファン（Nintendo Switch 2対応） (https://www.amazon.co.jp/dp/B0F99GJ73S)も、プライムデー期間中に 28%オフ となります。高い冷却性能、ワンタッチで装着可能なクリップ式構造、静音設計を備え、Switch 2 の発熱対策に最適な一台です。

JSAUX 冷却ファン（Nintendo Switch 2対応）

今後も Amazon プライムデー期間中のお得なキャンペーン情報を順次公開予定。ぜひお見逃しなく！

お問い合わせ

詳細情報をご希望の場合は、以下のメールアドレスまでお気軽にご連絡ください。

marketing@jsaux.com

ブランド担当者へのお問い合わせや、新製品情報は各種SNSでもご確認いただけます：

- Twitter(https://x.com/jsauxofficial)- Facebook(https://www.facebook.com/JSAUXofficial)- Instagram(https://www.instagram.com/jsaux_official/)

JSAUXについて

DeOne Innovation Technology (Hong Kong) Limitedが所有・運営するブランド、JSAUXは、革新と品質を追求する先進ブランドとして、世界100以上の国と地域で2,000万人を超えるユーザーに支持されています。2016年以降、Amazonで展開する複数の製品ラインが「#1 Best Seller」に認定され、各カテゴリで上位を獲得。電子アクセサリ市場での地位を確立し、Amazonにおける中国ブランドトップ100にも名を連ねています。

2022年にはゲーミングアクセサリブランドとしても急成長を遂げ、2023年・2024年にはSteam Deckアクセサリカテゴリで2年連続No.1を獲得。JSAUXは、優れた製品開発力、高品質、堅実なサプライチェーン、ユーザー中心の戦略を武器に、ROG Ally、ROG Ally X、Legion Go、そして期待の新型Switchなど、さまざまなゲーミングデバイス向けに多彩なアクセサリーを展開しています。

最近では、革新的なプロダクトラインにも進出。二重構造のポータブルモニター「FlipGo」はiFデザイン賞とRed Dotデザイン賞を受賞し、Kickstarterで100万ドル以上の資金を調達。また、Bitmo Labとのコラボにより、iPhone 15／16 Pro用ケースも発売し、ゲーミング領域のノウハウを他市場にも応用しています。