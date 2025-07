2024年9月から1年に渡り、YouTubeにて誕生日当日限定で公開された 2024年9月から1年に渡り、YouTubeにて誕生日当日限定で公開された



















株式会社ブロッコリー(本社:東京都練馬区 社長:鈴木 恵喜)は、「うたの☆プリンスさまっ♪」のアイドルグループ「HE★VENS」の記念日である7月7日に、最新NEWSを公開しました。■HE★VENS OFFICIAL WEBSITE ニュースページ【NEWS 01】「HE★VENS BIRTHDAY SPECIAL MESSAGE CD」の受注販売開始!「HE★VENS BIRTHDAY SPECIAL MESSAGE」がボイスCD化!動画内でメンバーがエンジェルに贈った手紙1種とCDがセットになったスペシャルな1枚です!CDにはメンバー7名全員分のスペシャルメッセージを収録、手紙は7種のうち1種を選んでいただけます。受注期間:2025年7月7日(月)10:00~7月22日(火)23:59※ブロッコリーオンライン期間限定販売のみ。一般流通販売はございません。詳細はこちらhttps://broccolionline.jp/shop/e/eevent228/【NEWS 02】HE★VENSのぬいスターに新コスチューム「PRINCE CATポンチョ」が登場!丘のうえのおうちのPRINCE CATが、HE★VENS ぬいスターのポンチョになりました。受注期間:7月7日(月)10:00~8月4日(月)23:59詳細はこちらhttps://broccolionline.jp/shop/e/eevent227/【NEWS 03】オフィシャルブログ期間限定復活!皆様により一層お楽しみいただけるよう、HE★VENSメンバーによるオフィシャルブログが期間限定で不定期に復活いたします!更新はメンバーに任せておりますので、是非お楽しみに!オフィシャルブログはこちらhttps://blog.utapri.com/heavens/【NEWS 04】HE★VENSの新ミニアルバム「I'm into you! -Sweet&Bitter-」が発売決定!HE★VENSが贈る至極のラブソングで、心満たされるひとときを。スイートもビターも楽しめる、個性豊かな7つのソロ曲を収録した超豪華ミニアルバムが発売決定!詳細は後日解禁となります。【NEWS 05】オンリーショップ「HE★VENS GARDEN」第7弾が開催決定!HE★VENSの新ミニアルバム「I'm into you! -Sweet&Bitter-」のビジュアルを使用した展示や新作グッズを展開いたします!皆様のご来店をお待ちしております。開催期間:2025年12月12日(金)~2026年1月12日(月・祝)開催場所や入場方法などは後日解禁となります。©BROCCOLI ©SAOTOME GAKUEN本件に関するお問合わせ先株式会社ブロッコリーマーケティンググループ 宣伝チームTEL: 03-5946-2811(代)