人気の定番モデルも放出！「SNAPPED AND STOCKED MARKET 4」でFUJIのサンプル自転車をゲットしよう！

FUJI日本総代理店の株式会社アキボウ(本社:大阪府堺市 代表取締役社長:西木 一彦)は、2025年7月1日(火)より、撮影や試乗会で使用したサンプル車両を販売するオンラインキャンペーン「SNAPPED AND STOCKED MARKET 4」を実施中。FUJIをご贔屓いただいている方であればすでにご存知かもしれませんが、僕たちは自社製品のイメージ写真を撮影する際に(ほぼ主観で)カスタムするのが定番となっておりまして…。撮影に向けてカスタムした車体は、年間通して試乗イベントなどにも使用するものの、それも年数回程度。さすがにこのまま倉庫で眠ってしまうのはもったい無い…そんな一部のサンプル車両を対象に、できるだけカスタムの状態のまま販売するという試み「SNAPPED AND STOCKED MARKET」も、今回で通算4回目となりました。今回も販売場所はもちろん、FUJIの公式オンラインショップとしても機能しているオンラインプラットフォーム SHIFTAにて。使用後倉庫に眠っていたサンプルゆえにワンサイズのみで、かつ撮影後に試乗車としても数回使用していたり、多少の使用感や細かな傷などはご愛嬌ですが、個性的なパーツでカスタマイズされた状態そのままを、サンプル車ならではのお買い得なプライスで。中には、今となっては入手困難なパーツがふくまれているかも。またとない機会をぜひ!SNAPPED AND STOCKED MARKET 4【期間】2025年7月1日(火) 17:00頃~※先着順となりますので、完売している車種もございます。あらかじめご了承ください。【概要】撮影等で使用した後、倉庫に眠っていたサンプル車体を、カスタマイズされた状態のまま販売いたします。サンプルゆえにワンサイズのみ、かつ多少の使用感や細かな傷などはご愛嬌ですが、個性的なパーツでカスタマイズされた状態そのままを、サンプルならではのお買い得なプライスで放出。今回対象となる車体は下記の5台。FEATHER 54cm Splatter Yellow販売ページはこちらから https://shifta.jp/product/32040000STAUT 55cm Retro Orange販売ページはこちらから https://shifta.jp/product/32050000TRACK ARCV 54cm Matte Black販売ページはこちらから https://shifta.jp/product/32060000JARI 1.3 GRX 54cm Brown Chrome販売ページはこちらから https://shifta.jp/product/32070000NAOMI DISC 54cm Matte Gunmetal販売ページはこちらから https://shifta.jp/product/32080000キャンペーン詳細はFUJIオフィシャルサイトからもご確認いただけます。https://shifta.jp/fuji/news-archive/detail/733*ご購入にはSHIFTA会員登録が必要となります。*「メールで再入荷登録通知を受け取る」を登録いただくと、メールで入荷案内が届くので便利です。*ご購入は先着順となりますのであらかじめご了承ください。*販売時の車体の状態等は販売ページ[商品特徴]よりご確認ください。*販売時に交換および装着されているカスタムパーツは販売ページ[サイズ・仕様]より★印のついた項目をご確認ください。*カスタムされている場合、カスタム前の標準パーツは付属しません。*予約販売ページに記載のないものであっても、組み跡、傷や汚れなどの理由によるキャンセル/返品交換は受け付けておりません。あらかじめご了承お願いいたします。

