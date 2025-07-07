仕事の悩みは“心の構造”で解決できる？―7月13日『フラクタル心理学・仕事編』セミナー開催
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「頑張っているのに成果がでない」「やりがいが感じられない」ー仕事にまつわる悩みは、実は“心の中”に原因があるかもしれません。
この度、一般社団法人フラクタル心理学協会主催、株式会社アクエリアス・ナビの運営にて、フラクタル心理学開発者・一色真宇とフラクタル心理学協会主任講師 諏訪智によるセミナー『フラクタル心理学・仕事編 仕事の悩みは”心の構造”で解消できる』を開催いたします。
この度のセミナーでは、事前に参加者から年代別に仕事にまつわる悩みを募集し、フラクタル心理学の視点から、その悩みにどう向き合えばいいのか、さらにより良い結果が出せるのかをわかりやすくお伝えいたします。
【開催要項】
開催日時：7月13日（日）14:00-15:30
参加方法：Zoomまたは動画
参加条件：どなたでもご参加いただけます
【お申込み】
https://taw.ac/seminar2025/
一般社団法人フラクタル心理学協会（東京都渋谷区 代表理事：宮崎なぎさ）はフラクタル心理学・TAWフラクタル現象学（TAW理論）の普及と発展を目的として、活動を行っており、
株式会社アクエリアス・ナビ（本社：東京都 渋谷区 代表取締役社長：島田 薫）はフラクタル心理学に関連する講座、カウンセリング、書籍などを提供しています。
【一般社団法人フラクタル心理学協会 概要】
名称：一般社団法人フラクタル心理学協会
代表理事：宮崎 なぎさ
所在地：所在地：東京都渋谷区恵比寿4丁目11-8 グラン・ヌーノ 6F
TEL:03-6450-2476
URL:https://taw.ac/
E-Mail：info@taw
事業内容：心理講座「フラクタル心理学 / TAWフラクタル現象学」の制作・管理及び開催支援
フラクタル心理学関連の講演開催と講師派遣
協会会員への情報提供
講師・セラピストの育成・資格認定
フラクタル心理学に関連のある教材の制作と販売
【会社概要】
会社名：株式会社アクエリアス・ナビ
代表者：代表取締役社長 島田薫
所在地：東京都渋谷区恵比寿4丁目11-8 グラン・ヌーノ 6F/7F
TEL：03-6805-1824
URL：https://www.navi.ac
E-Mail：info@navi.ac
事業内容：カウンセリング、心理学講座とカウンセラー養成、それに関連する商品の販売
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社 アクエリアス・ナビ 事務局
TEL：03-6805-1824
E-Mail：info@navi.ac
配信元企業：株式会社 アクエリアス・ナビ
「頑張っているのに成果がでない」「やりがいが感じられない」ー仕事にまつわる悩みは、実は“心の中”に原因があるかもしれません。
この度、一般社団法人フラクタル心理学協会主催、株式会社アクエリアス・ナビの運営にて、フラクタル心理学開発者・一色真宇とフラクタル心理学協会主任講師 諏訪智によるセミナー『フラクタル心理学・仕事編 仕事の悩みは”心の構造”で解消できる』を開催いたします。
この度のセミナーでは、事前に参加者から年代別に仕事にまつわる悩みを募集し、フラクタル心理学の視点から、その悩みにどう向き合えばいいのか、さらにより良い結果が出せるのかをわかりやすくお伝えいたします。
【開催要項】
開催日時：7月13日（日）14:00-15:30
参加方法：Zoomまたは動画
参加条件：どなたでもご参加いただけます
【お申込み】
https://taw.ac/seminar2025/
一般社団法人フラクタル心理学協会（東京都渋谷区 代表理事：宮崎なぎさ）はフラクタル心理学・TAWフラクタル現象学（TAW理論）の普及と発展を目的として、活動を行っており、
株式会社アクエリアス・ナビ（本社：東京都 渋谷区 代表取締役社長：島田 薫）はフラクタル心理学に関連する講座、カウンセリング、書籍などを提供しています。
【一般社団法人フラクタル心理学協会 概要】
名称：一般社団法人フラクタル心理学協会
代表理事：宮崎 なぎさ
所在地：所在地：東京都渋谷区恵比寿4丁目11-8 グラン・ヌーノ 6F
TEL:03-6450-2476
URL:https://taw.ac/
E-Mail：info@taw
事業内容：心理講座「フラクタル心理学 / TAWフラクタル現象学」の制作・管理及び開催支援
フラクタル心理学関連の講演開催と講師派遣
協会会員への情報提供
講師・セラピストの育成・資格認定
フラクタル心理学に関連のある教材の制作と販売
【会社概要】
会社名：株式会社アクエリアス・ナビ
代表者：代表取締役社長 島田薫
所在地：東京都渋谷区恵比寿4丁目11-8 グラン・ヌーノ 6F/7F
TEL：03-6805-1824
URL：https://www.navi.ac
E-Mail：info@navi.ac
事業内容：カウンセリング、心理学講座とカウンセラー養成、それに関連する商品の販売
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社 アクエリアス・ナビ 事務局
TEL：03-6805-1824
E-Mail：info@navi.ac
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