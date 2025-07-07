Vtuber『我王みちゃき』×『オリラボマーケット』コラボグッズ第2弾が発売開始!!
オリジナルラボ株式会社が運営するオリラボマーケット （ https://market.orilab.jp/ ） は、Vtuber『我王みちゃき』さんの1周年を記念したコラボグッズを2025年7月5日（土）にオリラボマーケット内にて販売開始しました！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324323&id=bodyimage1】
イラストレーター『KoToNe』さん書きおろしのイラストを使用したTシャツやアクリルブロックなど、計6種のオリジナルグッズは、2025年8月5日（火）までの期間限定で販売しております。
ぜひお見逃しなく今すぐにチェックしてみてください!!!!
『我王みちゃき』さん販売ページはこちら：https://market.orilab.jp/user/66f290322f2ba
■『我王みちゃき』×『オリラボマーケット』コラボアイテム（計6点）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324323&id=bodyimage2】
＜アクリルスタンド＞
販売価格 : \3,000（税込）
https://market.orilab.jp/item/68614bd62b7df
＜Tシャツ＞
販売価格 : \3,000税込）
https://market.orilab.jp/item/6837b7f3e2fde
＜アクリルコースター＞
販売価格 : \1,500（税込）
https://market.orilab.jp/item/6837b432a7866
＜エコボールペン＞
販売価格 : \1,199（税込）
https://market.orilab.jp/item/68351cd920007
＜トートバッグ＞
販売価格 : \2,200（税込）
https://market.orilab.jp/item/683518cfc67d3
＜アクリルブロック＞
販売価格 : \4,000（税込）
https://market.orilab.jp/item/68350fff0c198
■『我王みちゃき』さんからのコメント
こんみちゃ！今回オリラボ様とVtuberデビュー1周年記念！オリジナルグッズ発売させていただきました！今回もKoToNe様書き下ろしのグッズや悪い顔のアクリルスタンドなどなど！
可愛いグッズを作っていただきました！
是非沢山の方にお迎えしていただけたら嬉しいです！
▼『我王みちゃき』さん
X（旧Twitter）： https://x.com/gaoumichaki
YouTube : https://www.youtube.com/@michaki
■イラストレーター『KoToNe』さん
X（旧Twitter） : https://x.com/kotone11152
■グッズを作成・販売したいクリエイターの方へ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324323&id=bodyimage4】
■オリラボマーケット公式サイト
https://market.orilab.jp/
■会員登録はこちら
https://market.orilab.jp/register
------------------------------------------------------------
公式X（旧Twitter）アカウント：https://twitter.com/orilab_market
公式インスタアカウント：https://www.instagram.com/orilab_official/
公式Pinterestアカウント：https://www.pinterest.jp/orilab_market/
------------------------------------------------------------
■【オリラボの主なサービス】
オリジナルグッズ販売プラットフォーム オリラボマーケット
https://market.orilab.jp/
オリジナルTシャツ作成 TMIX
https://tmix.jp/
オリジナルスマホケース作成 スマホラボ
https://original-smaphocase.com/
オリジナルグッズ作成 グッズラボ
https://original-goods.orilab.jp/
ノベルティ・販促品作成 ノベルティラボ
https://novelty.orilab.jp/
■【オリジナルラボ株式会社の概要】
・商 号：オリジナルラボ株式会社
・本社所在地：東京都渋谷区東3-25-10 T&Tビル4F
・設立：2007年5月7日
・会社URL：https://original-lab.jp/
配信元企業：オリジナルラボ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324323&id=bodyimage1】
イラストレーター『KoToNe』さん書きおろしのイラストを使用したTシャツやアクリルブロックなど、計6種のオリジナルグッズは、2025年8月5日（火）までの期間限定で販売しております。
ぜひお見逃しなく今すぐにチェックしてみてください!!!!
『我王みちゃき』さん販売ページはこちら：https://market.orilab.jp/user/66f290322f2ba
■『我王みちゃき』×『オリラボマーケット』コラボアイテム（計6点）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324323&id=bodyimage2】
＜アクリルスタンド＞
販売価格 : \3,000（税込）
https://market.orilab.jp/item/68614bd62b7df
＜Tシャツ＞
販売価格 : \3,000税込）
https://market.orilab.jp/item/6837b7f3e2fde
＜アクリルコースター＞
販売価格 : \1,500（税込）
https://market.orilab.jp/item/6837b432a7866
＜エコボールペン＞
販売価格 : \1,199（税込）
https://market.orilab.jp/item/68351cd920007
＜トートバッグ＞
販売価格 : \2,200（税込）
https://market.orilab.jp/item/683518cfc67d3
＜アクリルブロック＞
販売価格 : \4,000（税込）
https://market.orilab.jp/item/68350fff0c198
■『我王みちゃき』さんからのコメント
こんみちゃ！今回オリラボ様とVtuberデビュー1周年記念！オリジナルグッズ発売させていただきました！今回もKoToNe様書き下ろしのグッズや悪い顔のアクリルスタンドなどなど！
可愛いグッズを作っていただきました！
是非沢山の方にお迎えしていただけたら嬉しいです！
▼『我王みちゃき』さん
X（旧Twitter）： https://x.com/gaoumichaki
YouTube : https://www.youtube.com/@michaki
■イラストレーター『KoToNe』さん
X（旧Twitter） : https://x.com/kotone11152
■グッズを作成・販売したいクリエイターの方へ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324323&id=bodyimage4】
■オリラボマーケット公式サイト
https://market.orilab.jp/
■会員登録はこちら
https://market.orilab.jp/register
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公式X（旧Twitter）アカウント：https://twitter.com/orilab_market
公式インスタアカウント：https://www.instagram.com/orilab_official/
公式Pinterestアカウント：https://www.pinterest.jp/orilab_market/
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■【オリラボの主なサービス】
オリジナルグッズ販売プラットフォーム オリラボマーケット
https://market.orilab.jp/
オリジナルTシャツ作成 TMIX
https://tmix.jp/
オリジナルスマホケース作成 スマホラボ
https://original-smaphocase.com/
オリジナルグッズ作成 グッズラボ
https://original-goods.orilab.jp/
ノベルティ・販促品作成 ノベルティラボ
https://novelty.orilab.jp/
■【オリジナルラボ株式会社の概要】
・商 号：オリジナルラボ株式会社
・本社所在地：東京都渋谷区東3-25-10 T&Tビル4F
・設立：2007年5月7日
・会社URL：https://original-lab.jp/
配信元企業：オリジナルラボ株式会社
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