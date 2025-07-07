JURI×SHIHOスペシャルコラボダンスワークショップin箕面船場阪大前校 開催決定！
2025年8月17日（日）リディアダンスアカデミー箕面船場阪大前校にて、数々のメディアに出演する人気ダンサーJURI・SHIHOによるスペシャルワークショップの開催が決定いたしました。
豪華なダンサーの特別レッスンを受講できるチャンスです。
この機会をお見逃しなく！！
■JURI×SHIHOスペシャルコラボダンスワークショップin箕面船場阪大前校 開催決定！！
https://re-dia.jp/blog/juri_shiho-dancews_handaimae202508/
■開催詳細
【開催日時】
2025年8月17日（日）
13:00～15:30
【開催場所】
リディアダンスアカデミー箕面船場阪大前校校
〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
【ダンスジャンル】
Girls HIPHOP
【講師】
JURI
SHIHO
【参加費】
会員の方：3,000円
会員以外の方：3,500円
■参加申込詳細
【参加申込方法】
１．予約ページ（https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/4/9?date_from=2025-08-17）にアクセスする
２．「チケットを購入して予約する」を選択する
３．チケットを購入し、ご予約完了までお進みください
※ご予約には予約サイトへの登録が必要です。受講される方の情報でご登録ください。
※申し込み後のキャンセル、ご購入されたチケットの払い戻しはお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
【予約受付期間】
■リディア会員様限定先行申し込み
7月3日（木）12:00 ～ 8月16日（土）21:00
■一般申込
7月4日（金）12:00 ～ 8月16日（土）21:00
※定員に到達次第、受付を終了いたします。
【参加対象】
小学生以上の方
【担当講師プロフィール】
■JURI
・JCミスコン2020
・元TEENS専属モデル
・今日好きになりました「夏休み編」「キョンジュ編」「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」
■SHIHO
・メ～テレ 『Digった！』 レギュラー 出演
・『バービーギャル!!』 『#エブリデイアソビ2』PAIN MV出演
・オリジナル楽曲promise / 志歩 リリース
・『COLORS.』雑誌掲載
・Amazon prime video短編映画『ブランデークラスタ』出演
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー箕面船場阪大前校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー箕面船場阪大前校
所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
最寄駅：北大阪急行線 「箕面船場阪大前駅」から徒歩5分、阪急バス 「新船場南橋」下車すぐ
開講曜日：月・火・水・木・金・土・日
ホームページ：https://re-dia.jp/minohandaimae/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323997&id=bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約17校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市にも開校している。2025年4月には神奈川県川崎市にも新設校をオープンした。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・岐阜県岐阜市・長野県長野市・兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市にも開校しております。
2025年4月には、神奈川県川崎市に新設校をオープンいたしました。
フランチャイズオーナー様も募集しております。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
豪華なダンサーの特別レッスンを受講できるチャンスです。
この機会をお見逃しなく！！
■JURI×SHIHOスペシャルコラボダンスワークショップin箕面船場阪大前校 開催決定！！
https://re-dia.jp/blog/juri_shiho-dancews_handaimae202508/
■開催詳細
【開催日時】
2025年8月17日（日）
13:00～15:30
【開催場所】
リディアダンスアカデミー箕面船場阪大前校校
〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
【ダンスジャンル】
Girls HIPHOP
【講師】
JURI
SHIHO
【参加費】
会員の方：3,000円
会員以外の方：3,500円
■参加申込詳細
【参加申込方法】
１．予約ページ（https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/4/9?date_from=2025-08-17）にアクセスする
２．「チケットを購入して予約する」を選択する
３．チケットを購入し、ご予約完了までお進みください
※ご予約には予約サイトへの登録が必要です。受講される方の情報でご登録ください。
※申し込み後のキャンセル、ご購入されたチケットの払い戻しはお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
【予約受付期間】
■リディア会員様限定先行申し込み
7月3日（木）12:00 ～ 8月16日（土）21:00
■一般申込
7月4日（金）12:00 ～ 8月16日（土）21:00
※定員に到達次第、受付を終了いたします。
【参加対象】
小学生以上の方
【担当講師プロフィール】
■JURI
・JCミスコン2020
・元TEENS専属モデル
・今日好きになりました「夏休み編」「キョンジュ編」「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」
■SHIHO
・メ～テレ 『Digった！』 レギュラー 出演
・『バービーギャル!!』 『#エブリデイアソビ2』PAIN MV出演
・オリジナル楽曲promise / 志歩 リリース
・『COLORS.』雑誌掲載
・Amazon prime video短編映画『ブランデークラスタ』出演
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー箕面船場阪大前校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー箕面船場阪大前校
所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
最寄駅：北大阪急行線 「箕面船場阪大前駅」から徒歩5分、阪急バス 「新船場南橋」下車すぐ
開講曜日：月・火・水・木・金・土・日
ホームページ：https://re-dia.jp/minohandaimae/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000323997&id=bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約17校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市にも開校している。2025年4月には神奈川県川崎市にも新設校をオープンした。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・岐阜県岐阜市・長野県長野市・兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市にも開校しております。
2025年4月には、神奈川県川崎市に新設校をオープンいたしました。
フランチャイズオーナー様も募集しております。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
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