データとAIのリーディング・カンパニーであるSAS Institute Japan株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:手島 主税、以下 SAS)は、小学生・中学生を対象とした体験型教育イベント「データサイエンス for Kids 2025」を、2025年8月9日(土)及び8月10日(日)に開催いたします。本イベントは、SASがグローバルで推進する社会貢献活動「Data for Good」の一環として実施され、子どもたちが、データの活用を身近に感じ、AI時代に必要なデータリテラシーを楽しく学ぶことを目的としています。2016年にスタートしたこの取り組みは、今年で10回目の開催を迎えます。「データサイエンス for Kids 2025」開催概要お子さまとその保護者を対象としたデータサイエンスを体験するイベントです。SAS社員のサポートのもと、ご自身の興味のあるテーマについて集めたデータを当日お持ちいただき、表やグラフを使ったポスターやプレゼンテーション資料を制作し、発表を行うワークショップです。■ イベント概要名称:データサイエンス for Kids 2025対象:小学生・中学生とその保護者※保護者同伴は必須となります参加費:無料(事前申込制・抽選あり)定員:各回15組(1組=お子さま最大2名+保護者最大2名)※お子さま2名参加の場合でも、ご家族で1つの製作となります。会場:SAS Institute Japan株式会社 本社東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー11階 (地図)特設サイト:SAS データサイエンス for Kids(https://www.hillsform.com/contents/hws2025_101 )(追加枠の募集):7月12日(土)10:00~ 受付開始■ 開催日程・内容【Day 1】2025年8月9日(土)13:00~17:00(受付開始12:30)対象:小学2年生~6年生内容:自分で集めたデータをもとに、模造紙を使ってポスターを作成。紙の切り貼りや手書きで、データの可視化と発表を体験します。【Day 2】2025年8月10日(日)13:00~17:00(受付開始12:30)対象:小学6年生~中学生内容:収集したデータをもとに、Microsoft Officeなどのソフトウェアを使ってプレゼンテーション資料を作成。表やグラフを用いた発表を行います。■ 事前準備について参加にあたっては、事前に「テーマ設定」「仮説の立案」「データ収集」を行い、まとめシートを提出していただきます。当日はこのシートをもとに、SAS社員のサポートのもとでポスターまたはプレゼン資料を作成します。※詳細は申込サイトをご確認ください。■ 背景と目的現代社会においては、統計・AI・データマイニングなどを活用した「データに基づく意思決定」がますます重要視されており、小学校・中学校でもデータ活用教育が進んでいます。こうした背景のもと、「データサイエンス for Kids」は、子どもたちが自らの身近な生活の中で見つけた疑問や課題を出発点に、仮説を立て、データを収集・分析し、発表するという一連のプロセスを体験できる場を提供しています。この体験を通じて、子どもたちはデータサイエンスの基礎を自然に学び、社会生活におけるデータの価値を実感することができます。さらに、SASのデータサイエンスのプロフェッショナルによるサポートにより、データから得た結果をわかりやすく伝える表現力を養うとともに、他の参加者の発表を見聞きすることで、多様な視点や検証方法に触れ、柔軟な思考力と探究心を育むことができます。本プログラムは、子どもたちの好奇心に寄り添った楽しい学びの体験を通じて、将来のデータ活用人材の裾野を広げ、日本社会が直面する労働力不足の課題解決にも貢献することを目指しています。■ お申し込み・詳細情報以下の特設サイトより、イベントの詳細確認およびお申し込みが可能です。※応募多数の場合は抽選となります。結果は森ビル事務局よりご連絡いたします。■ 特設サイトSAS データサイエンス for Kids(https://www.hillsform.com/contents/hws2025_101 )(追加枠の募集): 7月12日(土)10:00~ 受付開始■ SAS Institute Japan株式会社 代表取締役社長 手島 主税 コメント:「『データサイエンス for Kids』は、子どもたちの好奇心を出発点に、データを通じて考え、伝える力を育む体験型プログラムとして、これまで10年間にわたり多くのご家族にご参加いただいてきました。SAS社員が一人ひとりの興味に寄り添いながら支援し、また、統計・データサイエンス教育の第一線で活躍される先生方にも審査員としてご協力いただくことで、子どもたちにとって学びと成長の場となり、日本の未来を担うデータ活用人材の育成にもつながっていることを大変誇りに思います。今後は、これまでに培ってきた経験学習のノウハウを教育機関の皆さまと共有しながら、より多くの地域へと展開し、全国の子どもたちにデータサイエンスの楽しさと可能性を届けてまいります」SASについてSASはデータとAIのリーディング・カンパニーです。SASの革新的なソフトウェアと業界特化型のソリューションが、世界中のお客様にデータを信頼できる意思決定に変換するパワーを届けています。SASは「The Power to Know®(知る力)」をお届けします。*SASとその他の製品は米国とその他の国における米国SAS Institute Inc.の商標または登録商標です。その他の会社名ならびに製品名は、各社の商標または登録商標です。