K-POPグループTEMPESTのデジタルシングル「My Way-TV Size ver.-」が配信スタート！

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日本コロムビア株式会社

2022年3月に韓国にてデビューしたボーイズグループTEMPEST。


パフォーマンスやクオリティで高い期待を集め、2024年に待望の日本デビューを果たし、“ビジュアル最強グループ”との呼び声もあるグローバルアーティスト。




テレビアニメ『ブサメンガチファイター』のオープニングテーマとなったTEMPESTの「My Way」がサブスクサービスにて配信がスタートした。



「My Way」は、テレビアニメ『ブサメンガチファイター』の為に制作された。エネルギッシュなギターの力強いロックサウンドに、清涼感あるボーカルが光り、”自分自身を信じて進もう”というメッセージが込められている。ありのままの自分でいいんだと思える、自己肯定感を高めてくれる曲となっている。



TEMPEST JAPAN Digital Single「My Way -TV Size ver.-」


【配信サイト一覧】https://lnk.to/TEMPEST_MyWay



また、TEMPESTオフィシャルYouTubeでは、テレビアニメ『ブサメンガチファイター』のノンクレジットオープニング映像が公開！個性豊かなキャラクター達が登場するオープニング映像をチェックしてほしい。



TEMPEST「My Way」 (テレビアニメ『ブサメンガチファイター』ノンクレジットOP映像)


https://www.youtube.com/watch?v=JZbUnWndHWk


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JZbUnWndHWk ]


TEMPESTは新曲を引っ提げて、ショーケースライブ『2025 TEMPEST JAPAN SINGLE ALBUM SHOWCASE "My Way"』を7月24日大阪、7月26日東京にて開催予定。


どのようなパフォーマンスを披露するのか、ファンの間では期待が高まっている。



【リリース概要】


TEMPEST


JAPAN Digital Single「My Way-TV Size ver.-」




サブスクサービスにて配信スタート！


【配信サイト】https://lnk.to/TEMPEST_MyWay



【テレビアニメ『ブサメンガチファイター』アニメ概要】　




STAFF


原作：弘松 涼／漫画：上月ヲサム（月刊ビッグガンガン『ブサメンガチファイター』）


ノベライズ版　著作：弘松 涼（光文社ライトブックス『ブサメンガチファイター』）


監督：曽根利幸


シリーズ構成：猪原健太


キャラクターデザイン：松元美季


美術監督：松村良樹(スタジオPablo)


色彩設計：木村聡子


撮影監督：設楽 希(T2studio)


特効ディレクター：谷口久美子(チーム・タニグチ)


編集：黒澤雅之


音響監督：吉田光平


音楽：川崎 龍


音楽制作：日本コロムビア


プロデュース：EGG FIRM


アニメーション制作：WHITE FOX



CAST


吉岡しげる：諏訪部順一


聖華：稲垣 好


誠司：白石兼斗


リーズ：内田真礼


放送情報


TOKYO MX：7月6日より 毎週日曜 23:30～


サンテレビ：7月6日より 毎週日曜 23:30～


BSフジ：7月9日より 毎週水曜 24:30～


AT-X：7月7日より 毎週月曜 23:00～


※リピート放送：毎週水曜 11：00～ ／ 毎週金曜 17：00～


※放送日時は編成の都合等により変更となる場合もございます。予めご了承下さい。



配信情報


dアニメストア：7月6日より 毎週日曜 24:00～


ほか各配信プラットフォームにて順次配信


※その他の配信情報はアニメ公式サイトをご確認ください。


※配信開始日時・配信期間は配信サービスによって異なる場合がございます。


詳しくは取扱いの配信サービスにてご確認ください。



サイト・公式SNS


公式サイト：https://busamen-gachi-fighter.com/


公式X：@busamen_gachi_f（https://x.com/busamen_gachi_f）



(C)弘松 涼／ブサメンガチファイター製作委員会



【公演概要】


『2025 TEMPEST JAPAN SINGLE ALBUM SHOWCASE "My Way"』



2025年7月24日（木）　Zepp Namba（大阪）


〒556-0012　大阪府大阪市浪速区敷津東 2-1-39


【第一部】　OPEN 14:45 / START 15:30


【第二部】　OPEN 18:15 / START 19:00



2025年7月26日（土）　Zepp Haneda（東京）


〒144-0041　東京都大田区羽田空港1-1-4 HANEDA INNOVATION CITY ZONE H


【第一部】　OPEN 14:15 / START 15:00


【第二部】　OPEN 17:45 / START 18:30



料金：


FC限定指定席 \14,800（税込）※前方指定席


1F指定席 \13,800（税込）


2F指定席 \13,800（税込）


ドリンク代\600別



一般発売日：7月12日（土）


URL：https://tempestjapan.com/



主催・企画：ハックルベリー


制作：exline　


協力：日本コロムビア/YUE HUA ENTERTAINMENT KOREA


運営：SOGO TOKYO/SOGO OSAKA



【プロフィール】　


韓国発グローバルグループTEMPEST。


2022年3月に韓国にてデビュー。


2022年デビューボーイズグループとしては最高の7万5000枚セールスをたたき出す。11月韓国3rdアルバム『ON and ON』では初動販売枚数のキャリアハイを達成し、ベトナム・デンマークなどでiTunesトップアルバムチャート1位を記録し、様々な新人賞を受賞。


2023年9月、韓国リリース曲「Vroom Vroom」で音楽番組2冠を獲得するなど躍進を続ける。


2024年4月、JAPAN Debut Mini Album『BANG!』で日本デビュー。


2024年12月、JAPAN 2nd Mini Album『BUBBLE GUM』をリリース。


2025年7月６日、JAPAN Digital Single『My Way -TV Size ver.-』をリリースする。


グループ名TEMPEST は”大嵐”という意味を持ち、メンバーのパワフルなエネルギーで世界・音楽業界を席巻するという意味を持っている。



【関連リンク】


TEMPEST Official HP :https://tempestjapan.com/


TEMPEST JAPAN Official X : https://twitter.com/TPST__JP


TEMPEST Official Instagram : https://www.instagram.com/tpst__official/


TEMPEST Official YouTube : https://www.youtube.com/@TPSTOFFICIAL