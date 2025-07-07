K-POPグループTEMPESTのデジタルシングル「My Way-TV Size ver.-」が配信スタート！
2022年3月に韓国にてデビューしたボーイズグループTEMPEST。
パフォーマンスやクオリティで高い期待を集め、2024年に待望の日本デビューを果たし、“ビジュアル最強グループ”との呼び声もあるグローバルアーティスト。
テレビアニメ『ブサメンガチファイター』のオープニングテーマとなったTEMPESTの「My Way」がサブスクサービスにて配信がスタートした。
「My Way」は、テレビアニメ『ブサメンガチファイター』の為に制作された。エネルギッシュなギターの力強いロックサウンドに、清涼感あるボーカルが光り、”自分自身を信じて進もう”というメッセージが込められている。ありのままの自分でいいんだと思える、自己肯定感を高めてくれる曲となっている。
TEMPEST JAPAN Digital Single「My Way -TV Size ver.-」
【配信サイト一覧】https://lnk.to/TEMPEST_MyWay
また、TEMPESTオフィシャルYouTubeでは、テレビアニメ『ブサメンガチファイター』のノンクレジットオープニング映像が公開！個性豊かなキャラクター達が登場するオープニング映像をチェックしてほしい。
TEMPEST「My Way」 (テレビアニメ『ブサメンガチファイター』ノンクレジットOP映像)
https://www.youtube.com/watch?v=JZbUnWndHWk
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JZbUnWndHWk ]
TEMPESTは新曲を引っ提げて、ショーケースライブ『2025 TEMPEST JAPAN SINGLE ALBUM SHOWCASE "My Way"』を7月24日大阪、7月26日東京にて開催予定。
どのようなパフォーマンスを披露するのか、ファンの間では期待が高まっている。
【リリース概要】
TEMPEST
JAPAN Digital Single「My Way-TV Size ver.-」
サブスクサービスにて配信スタート！
【配信サイト】https://lnk.to/TEMPEST_MyWay
【テレビアニメ『ブサメンガチファイター』アニメ概要】
STAFF
原作：弘松 涼／漫画：上月ヲサム（月刊ビッグガンガン『ブサメンガチファイター』）
ノベライズ版 著作：弘松 涼（光文社ライトブックス『ブサメンガチファイター』）
監督：曽根利幸
シリーズ構成：猪原健太
キャラクターデザイン：松元美季
美術監督：松村良樹(スタジオPablo)
色彩設計：木村聡子
撮影監督：設楽 希(T2studio)
特効ディレクター：谷口久美子(チーム・タニグチ)
編集：黒澤雅之
音響監督：吉田光平
音楽：川崎 龍
音楽制作：日本コロムビア
プロデュース：EGG FIRM
アニメーション制作：WHITE FOX
CAST
吉岡しげる：諏訪部順一
聖華：稲垣 好
誠司：白石兼斗
リーズ：内田真礼
放送情報
TOKYO MX：7月6日より 毎週日曜 23:30～
サンテレビ：7月6日より 毎週日曜 23:30～
BSフジ：7月9日より 毎週水曜 24:30～
AT-X：7月7日より 毎週月曜 23:00～
※リピート放送：毎週水曜 11：00～ ／ 毎週金曜 17：00～
※放送日時は編成の都合等により変更となる場合もございます。予めご了承下さい。
配信情報
dアニメストア：7月6日より 毎週日曜 24:00～
ほか各配信プラットフォームにて順次配信
※その他の配信情報はアニメ公式サイトをご確認ください。
※配信開始日時・配信期間は配信サービスによって異なる場合がございます。
詳しくは取扱いの配信サービスにてご確認ください。
サイト・公式SNS
公式サイト：https://busamen-gachi-fighter.com/
公式X：@busamen_gachi_f（https://x.com/busamen_gachi_f）
(C)弘松 涼／ブサメンガチファイター製作委員会
【公演概要】
『2025 TEMPEST JAPAN SINGLE ALBUM SHOWCASE "My Way"』
2025年7月24日（木） Zepp Namba（大阪）
〒556-0012 大阪府大阪市浪速区敷津東 2-1-39
【第一部】 OPEN 14:45 / START 15:30
【第二部】 OPEN 18:15 / START 19:00
2025年7月26日（土） Zepp Haneda（東京）
〒144-0041 東京都大田区羽田空港1-1-4 HANEDA INNOVATION CITY ZONE H
【第一部】 OPEN 14:15 / START 15:00
【第二部】 OPEN 17:45 / START 18:30
料金：
FC限定指定席 \14,800（税込）※前方指定席
1F指定席 \13,800（税込）
2F指定席 \13,800（税込）
ドリンク代\600別
一般発売日：7月12日（土）
URL：https://tempestjapan.com/
主催・企画：ハックルベリー
制作：exline
協力：日本コロムビア/YUE HUA ENTERTAINMENT KOREA
運営：SOGO TOKYO/SOGO OSAKA
【プロフィール】
韓国発グローバルグループTEMPEST。
2022年3月に韓国にてデビュー。
2022年デビューボーイズグループとしては最高の7万5000枚セールスをたたき出す。11月韓国3rdアルバム『ON and ON』では初動販売枚数のキャリアハイを達成し、ベトナム・デンマークなどでiTunesトップアルバムチャート1位を記録し、様々な新人賞を受賞。
2023年9月、韓国リリース曲「Vroom Vroom」で音楽番組2冠を獲得するなど躍進を続ける。
2024年4月、JAPAN Debut Mini Album『BANG!』で日本デビュー。
2024年12月、JAPAN 2nd Mini Album『BUBBLE GUM』をリリース。
2025年7月６日、JAPAN Digital Single『My Way -TV Size ver.-』をリリースする。
グループ名TEMPEST は”大嵐”という意味を持ち、メンバーのパワフルなエネルギーで世界・音楽業界を席巻するという意味を持っている。
【関連リンク】
TEMPEST Official HP :https://tempestjapan.com/
TEMPEST JAPAN Official X : https://twitter.com/TPST__JP
TEMPEST Official Instagram : https://www.instagram.com/tpst__official/
TEMPEST Official YouTube : https://www.youtube.com/@TPSTOFFICIAL