AIデータ社、水素・アンモニア産業の「知財戦略」と「データ信頼性」を統合管理、「AI孔明TM on IDX × Tokkyo for H2/NH3」を提供開始

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社)は、水素・アンモニア製造・供給・利用を担うエネルギー関連企業に向けて、次世代知財・データ統合プラットフォーム「AI孔明TM on IDX × Tokkyo for H2/NH3」の提供を開始いたしました。このソリューションは、分断されがちな水素・アンモニアバリューチェーン全体を“1枚の知的資産地図”でつなぎ直すものです。■ 現場で直面している課題● 製造装置ごとの性能記録・運転履歴が管理しきれない● 供給・貯蔵・輸送過程のリスク(漏洩、遅延、ロス)を証明できない● 燃焼・混合・再利用などの独自技術が特許化されていないまま使われている● R&Dがブラックボックス化し、社内外で競争力が明確に示せないこれらの問題は、先進技術で勝負する業界ほど深刻です。■ AI孔明TM on IDX × Tokkyo AIエージェントが提供する機能的価値1. 製造・供給・貯蔵・運搬の時系列データを一元管理(IDX)→ 運転データ、装置性能、漏洩イベントなどをセキュアに証跡化。JOGMEC・自治体等への実績提出やトレーサビリティ対応にも有効。2. 技術プロセス・装置構造の特許出願支援(Tokkyo)→ 製造方式、触媒制御、貯蔵構造、混合燃焼といった自社独自のノウハウを明文化+出願支援。3. 全体スキームの知財マップ・ポートフォリオ提案(AI孔明)→ 技術・データをベースに、知財の棚卸し・競合比較・技術戦略提案をAIが支援。既存特許との競合リスクも事前に可視化。■ 導入効果:経営・現場・知財の三者に効く部門 課題 解決インパクト経営層: R&D投資のリターン可視化・・・ 技術評価と知財評価が一体化現 場: データが属人化・煩雑・・・・・ 自動で整備され、共有・保護知財部: 出願内容の精度と漏れ・・・・・ AIが補完・ドラフト作成支援■ 詳細、お問い合わせ・無料トライアル申し込みはこちらhttps://www.idx.jp/gx/■ 今後の展開● 水素特化型実証プロジェクト、海外コンソーシアムとの連携支援● グリーン水素/ブルーアンモニアのバリューチェーン構築支援● GXリーグ・Jクレジット制度と連携したCO2削減実績の証跡化対応■ 現場の声「データはある。でも知財化の方法が分からず埋もれていた」「出願済みか類似かの判断に時間がかかりすぎる」「このままでは、うちの技術が海外で“使われるだけ”になる」水素・アンモニア技術の“本当の価値”を資産に変えるのが、AI孔明TM × Tokkyoです。【AIデータ株式会社について】名 称:AIデータ株式会社 代表者:佐々木 隆仁設 立:2015年4月 所在地:東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F資本: 1億円(資本準備金15億2500万円)URL: https://www.aidata.co.jp/AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。9,000社以上の企業、90万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明TM』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324475&id=bodyimage1】【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324475&id=bodyimage2】【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324475&id=bodyimage3】

