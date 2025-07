iPhone・iPad買取「Cash Go! 富田林甲田店」が令和7年7月7日(月)にOPEN!株式会社ギア(本社:東京都新宿区、運営責任者:池田 修)は、iPhone・iPad買取フランチャイズ事業を展開する「Cash Go!」の新店舗として【Cash Go! 富田林甲田店】を令和7年7月7日(月)にオープンいたしました。■「Cash Go!」について「Cash Go!」は、全国300店舗以上を展開するiPhone修理店「アイサポ」の運営ノウハウを活かした、信頼と実績のiPhone・iPad買取店です。お客様一人ひとりに寄り添い、以下の3つの特徴で満足度の高いサービスを提供しています。1.修理店ならではの高額買取:iPhone・iPadに関する深い知識と業界ネットワークを活用し、他店を上回る買取価格を実現。2.スピード無料査定:ご来店いただけましたら、その場で査定を行い、お待たせしません。3.即日現金買取:お客様の大切なiPhone・iPadをその日の内にお買い取りし、現金でお支払いします。「Cash Go!」でお買い取りしたiPhone・iPadはリユース市場を通じて、次のお客様へ大切に届けられるため、環境にも配慮した持続可能なサービスとなっています。■ 「Cash Go! 富田林甲田店」についてこの度オープンしました「Cash Go! 富田林甲田店」は、近鉄長野線 川西駅前、旧国道170号線沿い川西駅前(甲田)交差点にございますiPhone修理アイサポ富田林甲田店内にございます。近隣には、スギ薬局、ホームセンター、24時間営業のスーパー等があり、iPhone、ipadの修理や査定を待っている間にお食事をして待つことも可能です。有名ラーメン店や人気のお食事処、マクドナルド、ユニクロ、GU、ケーズデンキ等、クロスモール富田林も近く、査定の待ち時間も有効にお使いいただけます。「前に使っていたのは何の機種だろう…?」「けっこう古い機種だけど売れるかな...?」等、まずはお見積りだけ確認したい場合も無料で査定実施しております。ご自宅で不要なiPhone・iPadが眠っていましたら、まずはお気軽に当店までご依頼ください。■店舗情報店舗名 :iPhone・iPad買取 Cash Go! 富田林甲田店所在地 :大阪府富田林市甲田2丁目18-26 iPhone修理アイサポ富田林甲田店内営業時間:11:00-20:00電話番号:0120-273-550■アクセス・近鉄長野線 川西駅 徒歩1分・近鉄バス 川西駅筋バス停 徒歩2分・旧国道170号線 川西駅前(甲田)交差点前【駐車場】無料駐車場あり■「Cash Go!」店舗HPサービスや買取価格の詳細は下記よりご覧ください。https://www.cashgophone.jp/shop/osaka/tondabayashikoda/

配信元企業:株式会社ギア

