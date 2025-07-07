メルティグレース オイルクレンジング POPUP 先行販売イベント 阪急うめだ本店で開催
HACCI’sJAPAN合同会社（本社所在地:東京都港区南青山 CEO水谷仁美）は、はちみつビューティーブランド
「メルティグレース オイルクレンジング」の先行販売に加え、このイベントでしか手に入らない「限定スキンケアセット」も豊富に登場いたします。また、「限定スキンケアセット」をご購入の方を対象に<和央ようか スペシャルトークショー>にご招待いたします。
阪急うめだ本店 メルティグレース オイルクレンジングPOPUP 先行販売イベント
<開催期間>2025年7月23日(水)～7月29日(火)
<会場>阪急うめだ本店 プロモーションスペース21 住所:大阪市北区角田町8番7号
<和央ようか スペシャルトークショー>のご案内
7月28日(月) １.16:00～ ２.18:30～ ／ 各回40名様 【先着順】
期間中「限定スキンケアセット」ご購入の方を対象に、元宝塚歌劇団 宙組トップスター
和央ようかさんとHACCI 代表 水谷仁美によるスペシャルトークショーへご招待いたします。
【対象】限定セットご購入の方 【チケット配布期間】7月1日(火)～7月27日(日)
「メルティグレース オイルクレンジング」とタイプ別のスキンケアを組み合わせたお得な「限定セット」が登場。
メルティグレース オイルクレンジング(200mL)
ハニーレディ(95ml)
ハニーローション(150ml)
限定価格:\29,700(税込)
メルティグレース オイルクレンジング(200ml)
発行液ローション(150ml)
発行液ミルク(80ml)
限定価格:\22,000(税込)
メルティグレース オイルクレンジング(200ml)
スキップローション(150ml)
スキップセラム(50ml) ※医薬部外品
限定価格:\18,700(税込)
いずれかのスキンケアセットをご購入のお客様へプレゼント
メルティグレース オイルクレンジング(10ml)
マヌカ クリームウォッシュ(15g)※9月18日(木)新発売
ボディウォッシュ BEE HUG(35ml)
オリジナル・シルバーポーチ
SPECIAL GIFT
さらに、合計\25,000(税込)以上お買い求めのお客様に、シートマスク1枚をプレゼントいたします。
【 公式ホームページ 】 https://hacci1912.com
【 Instagram 】 https://www.instagram.com/hacci_official/
【 X 】 https://twitter.com/hacciofficial
【 掲載クレジット 】 （ブランド名）HACCI / ハッチ（※英文表記基本）
【 一般のお客様からの問い合わせ先 】 0120-1912-83 （URL）https://hacci1912.com