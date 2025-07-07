メルティグレース オイルクレンジング POPUP 先行販売イベント　　　阪急うめだ本店で開催

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HACCI's JAPAN LLC




HACCI’sJAPAN合同会社（本社所在地:東京都港区南青山 CEO水谷仁美）は、はちみつビューティーブランドより、「メルティグレース オイルクレンジングPOPUP先行販売イベント」を2025年7月23日(水)～7月29日(火)に阪急うめだ本店２階プロモーションスペース21にて開催いたします。



「メルティグレース オイルクレンジング」の先行販売に加え、このイベントでしか手に入らない「限定スキンケアセット」も豊富に登場いたします。また、「限定スキンケアセット」をご購入の方を対象に<和央ようか スペシャルトークショー>にご招待いたします。



阪急うめだ本店　メルティグレース オイルクレンジングPOPUP 先行販売イベント



<開催期間>2025年7月23日(水)～7月29日(火)


<会場>阪急うめだ本店　プロモーションスペース21　住所:大阪市北区角田町8番7号



<和央ようか　スペシャルトークショー>のご案内


7月28日(月) １.16:00～　２.18:30～　　／　各回40名様 【先着順】


期間中「限定スキンケアセット」ご購入の方を対象に、元宝塚歌劇団 宙組トップスター


和央ようかさんとHACCI 代表 水谷仁美によるスペシャルトークショーへご招待いたします。


【対象】限定セットご購入の方　　【チケット配布期間】7月1日(火)～7月27日(日)




「メルティグレース オイルクレンジング」とタイプ別のスキンケアを組み合わせたお得な「限定セット」が登場。





メルティグレース オイルクレンジング(200mL)


ハニーレディ(95ml)


ハニーローション(150ml)



限定価格:\29,700(税込)








メルティグレース オイルクレンジング(200ml)


発行液ローション(150ml)


発行液ミルク(80ml)



限定価格:\22,000(税込)









メルティグレース オイルクレンジング(200ml)


スキップローション(150ml)


スキップセラム(50ml) ※医薬部外品



限定価格:\18,700(税込)







いずれかのスキンケアセットをご購入のお客様へプレゼント




メルティグレース オイルクレンジング(10ml)


マヌカ クリームウォッシュ(15g)※9月18日(木)新発売


ボディウォッシュ BEE HUG(35ml)


オリジナル・シルバーポーチ





SPECIAL GIFT




さらに、合計\25,000(税込)以上お買い求めのお客様に、シートマスク1枚をプレゼントいたします。














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【 Instagram 】 https://www.instagram.com/hacci_official/


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【 掲載クレジット 】 （ブランド名）HACCI / ハッチ（※英文表記基本）
【 一般のお客様からの問い合わせ先 】 0120-1912-83 （URL）https://hacci1912.com