司法書士試験【解答速報】イベント開催中！「記述式問題の徹底解説動画」を無料プレゼント！

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株式会社アガルート

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗）が運営する「アガルートアカデミー」は、 司法書士試験筆記試験当日の7月6日（日）に「解答速報」午前の部・午後の部の「総評＆基準点予想」YouTubeLIVE配信を実施いたしました。また、受験生の皆様への応援企画「記述式問題の徹底解説動画」プレゼントの実施が決定いたしました。






2025年司法書士試験　解答速報 :
https://www.agaroot.jp/shoshi/sokuhou/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-shoshi


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アガルートアカデミーは2025年 司法書士試験筆記試験の試験当日に実施した「解答速報」 「総評＆基準点予想」YouTubeLIVE配信を会員登録不要で無料公開しております。


さらに、受験生の皆様への応援企画として「記述式問題の徹底解説動画」プレゼントの実施が決定いたしました！
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■【無料プレゼント】記述式問題の徹底解説動画




2025年司法書士試験を受験される皆様への応援企画として、アガルートアカデミーでは「記述式問題の徹底解説動画」を無料公開いたします。


会員登録のうえ、お申込みボタンよりお申し込みください。


公開は7月9日（水）を予定しております。公開日時になりましたら、マイページよりご覧いただけます。



■2025年司法書士試験 解答速報イベント実施中！









2025年司法書士試験筆記試験の解答速報を公開中！


アガルートアカデミー講師による「総評」「総評＆基準点予想」動画も無料でご覧いただけます。


ぜひ試験の振り返りにお役立てください。



2025年司法書士試験　解答速報 :
https://www.agaroot.jp/shoshi/sokuhou/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-shoshi



アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。



【株式会社アガルートについて】


本社　　：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F


設立日　：2013年12月


資本金　：35,000,000円


代表者　：代表取締役 岩崎　北斗


HP　　　：https://agaroot.co.jp/


事業内容：


国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」：https://www.agaroot.jp/


オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」：https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/


オンライン学習コーチング「アガルート学習コーチング」：https://agaroot.co.jp/coaching/


資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」


完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」




【グループ会社・グループ会社サービス】


株式会社ファンオブライフ：https://www.funoflife.co.jp/


アガルートキャリア：https://agaroot-career.jp/


Education Career：https://education-career.jp/


株式会社シナプス：https://cyber-synapse.com/


株式会社 新社会システム総合研究所：https://www.ssk21.co.jp/


株式会社エーアイアカデミー：https://aiacademy.jp/


株式会社メディアグロース：https://media-growth.co.jp/


株式会社クエリマーケティング：https://query-marketing.co.jp/


買取バリュー：https://kaitori-value.jp/


株式会社あそびラボ：https://asobi-lab.co.jp/


株式会社ワクコンサルティング：https://waku-con.com/


アガルート法律会計事務所：https://agaroot-lawacc.com/