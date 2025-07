PwC Japan監査法人、J-SOX評価業務の生成AI活用による効率化診断サービスの提供を開始

テクノロジーを活用したJ-SOX評価業務のイメージ



企業の活動が国際化・複雑化していく中で、内部統制の役割は広がり、重要性が高まっています。そのため、テクノロジーを最大限に活用した内部統制評価業務の効率化や高度化を図ることが喫緊の課題となっています。これらの業務の一次評価を自動化し、その結果をGRCツールに連携させることで関係者がタイムリーに確認できるようになれば、大幅な業務効率化や重大な問題の未然防止が期待できます。



生成AIを活用した業務効率化を行うためには、全体像を明確にし、削減効果を試算した上で計画的に取り組むことが重要です。これにより手戻りを防ぐことができ、効果的な導入が可能となります。並行して、適切なガバナンスを構築することも可能となります。



当法人では、国内外の生成AIガバナンスに関する枠組みや法規制の動向を注視しており、生成AIの革新的かつ適切なビジネス活用を実現するために、活用とリスク管理のバランスを考慮したガバナンス構築支援を提供することが可能です。



【PwC Japan監査法人が本サービスを提供する意義】

生成AIを活用したJ-SOX対応を適切に行うためには、生成AIの処理結果に一定の均質性や再現性を担保するための高水準な開発品質を保持する必要があります。監査の性質上、AIの処理結果に大きなばらつきは許容されず、一定の再現性が求められるためです。そのため、導入担当者が生成AI開発とJ-SOX評価業務の双方に精通していることが求められます。

PwC Japan監査法人は、公認内部監査人、公認会計士、公認システム監査人、公認不正検査士、そしてデジタルやAIの専門家を含む多様な専門家の豊富な経験と知見を結集し、独自の内部監査業務に導入するAIを評価するベンチマークおよび開発ガイドラインを策定しました。このベンチマークおよび開発ガイドラインを用いてPwC Japan監査法人が各企業の状況を精査し、生成AI導入による業務時間削減効果を試算、併せて実現に向けての課題特定、ロードマップ策定、GRCツール導入も支援することにより、組織内に生成AIを活用した内部監査の仕組みやアウトプット品質に対する共通認識を醸成し、品質基準とリスク許容度を定義することが可能となります(※)。

※:企業が監査を依頼する監査法人が求める水準に必ず達成することを保証するものではありません。



内部統制やその評価業務のデジタルトランスフォーメーション(DX)および生成AIの活用が進むことで、現場や担当者の負担が大幅に軽減され、問題点の解決やガバナンス向上に関する議論に注力できるようになります。PwC Japan監査法人は、PwC Japanグループの各法人と連携しながら、PwCの「社会における信頼を構築し、重要な課題を解決する」というPurpose(存在意義)を実現してまいります。



