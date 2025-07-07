完全貸切型ハウススタジオ「スタジオ華写 大宮店」2025年5月5日グランドオープン！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000322806&id=bodyimage1】
フォトスタジオを運営する有限会社フォー・フィールズ（所在地：群馬県高崎市、代表：秋山克久）は、完全貸切型のハウススタジオ「スタジオ華写（かしゃ）大宮本店」を、2025年5月5日（月）に埼玉県さいたま市・大宮エリアにてグランドオープンいたしました。
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「スタジオ華写」は、ご家族の大切な記念日を“他のお客様と顔を合わせず”ゆったりと撮影できる完全貸切型の写真スタジオ。赤ちゃんの百日祝いや七五三、入園・入学など、人生の節目にふさわしい空間とサービスを提供いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000322806&id=bodyimage2】
【スタジオ華写 大宮本店 七五三撮影の6つの魅力】
1.圧倒的な写真力
経験豊富なフォトグラファーが、お子さまの自然な笑顔と成長の一瞬を逃しません。
2.豊富な衣裳セレクト
プロが厳選した和装・洋装を多数ご用意。トレンドと伝統を両立したコーディネートが可能です。
3.デザインスタジオ空間
撮影の背景となるスタジオはすべてオリジナルデザイン。物語のような写真に仕上がります。
4.完全貸切の撮影エリア
他のお客様を気にせず、ご家族だけのプライベート空間で撮影をお楽しみいただけます。
5.美肌補正で高品質な仕上がり
丁寧なレタッチ技術で、ナチュラルかつ美しい仕上がりに。
6.パパ・ママの動画撮影もOK
スタジオ内でご家族による動画撮影が可能。写真と動画で、成長の記録をダブルで残せます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000322806&id=bodyimage3】
【オープン記念！七五三特別プラン】
グランドオープンを記念し、七五三撮影限定の「特別753プラン」をご用意いたしました。
衣裳・ヘアメイク・撮影・美肌補正・撮影データ込み
先着50家族様 58,000円（税込63,800円）～
この機会に、ぜひご家族の記念日を「スタジオ華写」で特別な思い出に残してください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000322806&id=bodyimage4】
■店舗概要
スタジオ華写 大宮店
〒337-0053 埼玉県さいたま市見沼区大和田町2-1135-8
電話 ：048-796-4170
定休日 ：火曜及び第2・4水曜
営業時間：10:00～18:00
予約方法：公式LINEまたはお電話にて受付中
公式サイト：https://www.kasha-g.com/
■会社概要
商号 ：有限会社フォーフィールズ
代表者 ：代表取締役 秋山克久
所在地 ：〒370-0075 群馬県高崎市筑縄町50-5
設立 ：2004年9月
事業内容：写真スタジオ、衣裳レンタル、婚礼、飲食店、エステ事業
配信元企業：有限会社フォー・フィールズ
フォトスタジオを運営する有限会社フォー・フィールズ（所在地：群馬県高崎市、代表：秋山克久）は、完全貸切型のハウススタジオ「スタジオ華写（かしゃ）大宮本店」を、2025年5月5日（月）に埼玉県さいたま市・大宮エリアにてグランドオープンいたしました。
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「スタジオ華写」は、ご家族の大切な記念日を“他のお客様と顔を合わせず”ゆったりと撮影できる完全貸切型の写真スタジオ。赤ちゃんの百日祝いや七五三、入園・入学など、人生の節目にふさわしい空間とサービスを提供いたします。
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【スタジオ華写 大宮本店 七五三撮影の6つの魅力】
1.圧倒的な写真力
経験豊富なフォトグラファーが、お子さまの自然な笑顔と成長の一瞬を逃しません。
2.豊富な衣裳セレクト
プロが厳選した和装・洋装を多数ご用意。トレンドと伝統を両立したコーディネートが可能です。
3.デザインスタジオ空間
撮影の背景となるスタジオはすべてオリジナルデザイン。物語のような写真に仕上がります。
4.完全貸切の撮影エリア
他のお客様を気にせず、ご家族だけのプライベート空間で撮影をお楽しみいただけます。
5.美肌補正で高品質な仕上がり
丁寧なレタッチ技術で、ナチュラルかつ美しい仕上がりに。
6.パパ・ママの動画撮影もOK
スタジオ内でご家族による動画撮影が可能。写真と動画で、成長の記録をダブルで残せます。
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【オープン記念！七五三特別プラン】
グランドオープンを記念し、七五三撮影限定の「特別753プラン」をご用意いたしました。
衣裳・ヘアメイク・撮影・美肌補正・撮影データ込み
先着50家族様 58,000円（税込63,800円）～
この機会に、ぜひご家族の記念日を「スタジオ華写」で特別な思い出に残してください。
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■店舗概要
スタジオ華写 大宮店
〒337-0053 埼玉県さいたま市見沼区大和田町2-1135-8
電話 ：048-796-4170
定休日 ：火曜及び第2・4水曜
営業時間：10:00～18:00
予約方法：公式LINEまたはお電話にて受付中
公式サイト：https://www.kasha-g.com/
■会社概要
商号 ：有限会社フォーフィールズ
代表者 ：代表取締役 秋山克久
所在地 ：〒370-0075 群馬県高崎市筑縄町50-5
設立 ：2004年9月
事業内容：写真スタジオ、衣裳レンタル、婚礼、飲食店、エステ事業
配信元企業：有限会社フォー・フィールズ
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