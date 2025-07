【インド初出店】年間100万枚以上のパンケーキを提供する「belle-ville pancake cafe」インド1号店がベンガルールに7月3日オープン！

株式会社サンパーク

国内外で絶大な人気を誇り、全世界で年間100万枚以上のパンケーキを提供する「belle-ville pancake cafe」のインド1号店が、2025年7月3日(木)にインド・ベンガルールにオープンしました。

SUNPARK GLOBAL FOOD INDIA PVT LTDは、昨年8月にインド・ベンガルールにラーメン専門店「KAZAN JAPANESE RAMEN」を出店し、ベンガルールで話題の人気店として成功を収めています。この度、新たな日本食文化の提供として、ふわとろ食感の絶品パンケーキをインドのお客様にお届けします。

「belle-ville pancake cafe」について

belle-ville pancake cafe

「belle-ville pancake cafe」は、大阪梅田で行列が絶えない人気のパンケーキ専門店です。この度、インドへの初出店となり、シンガポール、フィリピン、ブルネイに続く4カ国目、海外では7店舗目の展開となります。

当店のパンケーキは、素材にこだわり、一枚一枚丁寧に焼き上げることで、口の中でとろけるようなフワフワの食感を実現しています。定番の「ミルフィーユパンケーキ」をはじめ、季節限定のパンケーキなど、幅広いメニューを提供し、お子様から大人まで多くの方に愛されています。

インド1号店 店舗概要

店名:belle-ville pancake cafe Phoenix Marketcity

住所:Unit No. S-26 on the Second floor, Phoenix Marketcity,

Bengaluru East. Mahadevpura, Nr. Krishnarajapuram Flyover, Bengaluru - 560 048.

電話番号:9606019862

営業時間:11:00~22:00 (L.O)

座席数:30席

Instagram: https://www.instagram.com/belleville_bengaluru/

インド・ベンガルール最大級のモールである「フェニックスマーケットシティ」内に出店します。フェニックスマーケットシティは、世界各国のIT関連企業が集積するホワイトフィールド地区に位置し、国際的なブランドを含む270店舗以上が軒を連ねる大型商業施設です。地元のお客様はもちろん、駐在員の方々にも人気の高いモールです。

「belle-ville pancake cafe」国内・海外店舗情報

国内店舗

- ホワイティ梅田店:〒530-0027 大阪府大阪市北区小松原町梅田地下街4-5ホワイティうめだイーストモール- 横浜ワールドポーターズ店:〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港2丁目2-1 横浜ワールドポーターズ1階- 阪急岡本駅店:〒658-0072 兵庫県神戸市東灘区岡本5丁目1-1 阪急ビル1F- 千里中央店:〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-3 せんちゅうパル2階

海外店舗

- Bugis Junction Singapore店:230 Victoria Street #01-01B Singapore 188024- Novena Square 2 Singapore店:10 Sinaran Drive #01-152 to 154 Singapore 307506- Hillion Mall Singapore店:17 Petir Rd, #B1-31/32 Hillion Mall, Singapore 678278- Vivocity Singapore店:HarbourFront Walk,#01-188A Vivocity,Singapore Singapore- SM city fairvie Philippines店:Lower Ground,SM City Fairview,Quezon City,Philippines- Brunei店:Ground Floor,Taibah Complex,Unit B 14,Bandar Seri Begawan BE1518,Brunei「KAZAN JAPANESE RAMEN」店舗情報

「KAZAN JAPANESE RAMEN」は、2012年にシンガポールに1号店をオープンして以来、タイ、フィリピン、カンボジア、米国に展開する「豚骨火山」の姉妹ブランドです。インドの食文化に配慮し、すべての料理において豚肉・牛肉を一切使用せず、鶏ベースのラーメンと、完全菜食主義者向けのベジタリアンラーメンを提供しています。麺とスープは毎日店内で自家製造し、最高の状態で提供することにこだわっています。

住所:185,Church St, Haridevpur, Shanthala Nagar, Ashok Nagar,

Bengaluru, Karnataka 560025

HP: https://kazanjapaneseramen.in/

Googleマップ:https://maps.app.goo.gl/TKw1FfPjKjM9avbQ7 Instagram:https://www.instagram.com/kazan_japanese_ramen/