【札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル】公式ホームページ Nポイント会員様向け限定企画のご案内。
野口観光マネジメント株式会社
ジェラート 一例
宿泊者様専用ラウンジ
野口観光マネジメント株式会社 札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル
（北海道札幌市南区定山渓温泉東3-239/支配人 村田 初美/客室数50室）
ジェラート 一例
日頃より章月グランドホテルをご利用いただき誠にありがとうございます。
章月グランドホテル公式ホームページの会員様（Nポイント会員）に向け、7月15日ご宿泊より
新企画を開始いたします。
公式ホームページかつNポイント会員になりご予約をいただき、宿泊されるお客様にジェラートをプレゼントいたします。（小学生まで対象）
ご宿泊当日に会員登録いただいた場合はジェラートお一つプレゼントいたします。
宿泊対象期間 2025年7月15日～2025年8月15日（内容や期間は予告なく変更となる場合がございます。）
この期間に宿泊を予定されているお客様はぜひ公式ホームページよりご予約くださいませ。
宿泊者様専用ラウンジ
ご予約はこちらから
https://www.shogetsugrand.com/