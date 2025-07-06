石破総理大臣・与野党各党首が集結【参院選2025】ネット党首討論7月6日19時～ニコニコで開催決定
株式会社ドワンゴ（本社:東京都中央区、代表取締役社長:夏野剛）は、7月3日（木）に公示、7月20日（日）に投開票が行われる第27回参議院議員通常選挙に際し、石破総理大臣および与野党各党の代表が登壇する「ネット党首討論」を2025年7月6日（日）に開催します。この模様は、同社が運営するライブ配信サービス「ニコニコ生放送」をはじめ、ニコニコニュースYouTube公式チャンネル、公式Xで19時00分より生配信します。
「ネット党首討論」では、選挙の争点について各党の考えや政策を伝えるとともに、ユーザーからの質問に答えるかたちで、インターネットを通じた選挙情報の発信を行います。討論のテーマは、事前にユーザーから寄せられた質問をもとに設定され、各党党首が議論を交わします。
さらに、日本最大級の生徒数を有する通信制高校、学校法人角川ドワンゴ学園のN高等学校・S高等学校・R高等学校（以下、N高グループ）に在籍する高校生や、JC（公益社団法人日本青年会議所）が主催する政策コンテスト「政策甲子園」および「全国高校生未来会議」に参加する高校生からも質問を募り、当日はN高グループの生徒が代表として会場で党首に直接質問を行います。
ニコニコでは、「ネット党首討論」の開催に先立ち、本日よりユーザーから各党党首への質問を募集します。
｜【参院選2025】ネット党首討論 概要
■開催日時：7月6日（日）19時00分～20時15分
■主催：ニコニコ
■登壇者：
石破茂 自由民主党総裁
野田佳彦 立憲民主党代表
斉藤鉄夫 公明党代表
吉村洋文 日本維新の会代表
田村智子 日本共産党委員長
玉木雄一郎 国民民主党代表
山本太郎 れいわ新選組代表
神谷宗幣 参政党代表
福島瑞穂 社会民主党党首
百田尚樹 日本保守党代表
■司会：川邊健太郎 N高グループ 政治部顧問
■進行：馬場典子 フリーアナウンサー
■生放送URL：
＜ニコニコ生放送＞https://live.nicovideo.jp/watch/lv348034260
＜公式YouTube＞https://www.youtube.com/live/_3F8vzQC9UA
＜公式X＞https://x.com/nico_nico_news
■質問投稿フォーム： https://form.nicovideo.jp/forms/sansinsen2025