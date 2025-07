″スピラ・スピカ″、TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 2オープニングテーマの新曲「アオとキラメキ」が本日7月6日(日)より先行配信スタート！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ(C)福田晋一/SQUARE ENIX・アニメ「着せ恋」製作委員会(C)福田晋一/SQUARE ENIX・アニメ「着せ恋」製作委員会

2018年のデビューより数多くのTVアニメ主題歌やCM、キャラクター、サッカー等、様々なテーマソングを担当。2022年にはTVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 1のオープニングテーマ「燦々デイズ」を担当し、全世界2,500万ストリーミングを突破。ラジオDJや雑誌連載、NHK Eテレ『The Wakey Show』ウェイキー役のスーツアクターなど歌以外の活躍の場も拡げている、持ち前の太陽のような明るさで、聴く人の心に寄り添い勇気づける楽曲や、その楽しさとハッピーが溢れるライブが話題となっている″スピラ・スピカ″。

TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』(ヨミ:ソノビスク・ドールハコイヲスル)(略称:着せ恋 ※ヨミ:キセコイ)Season 2オープニングテーマの新曲「アオとキラメキ」が、アニメの初回放送にあわせ本日7月6日(日)より先行配信がスタート!さらに、8月6日(水)発売 10th Single「アオとキラメキ」のアニメ描き下ろし期間生産限定盤ジャケット写真と封入ミニポスター絵柄が公開されました。

『その着せ替え人形は恋をする』は、『ヤングガンガン』にて2018年より約7年連載し、今年3月21日発売『ヤングガンガン』No.07にて最終回を迎えた、シリーズ累計1300万部を突破した大人気漫画。雛人形の顔を作る「頭師(かしらし)」を目指す男子高校生で、クラスに中々馴染めない五条新菜(わかな)と、いつもクラスの輪の中心にいる人気者のギャル・喜多川海夢(まりん)。とあるきっかけで真逆な2人の世界が交わり動き出すコスキュン(ハート)ストーリー。スピラ・スピカが『着せ恋』とタッグを組むのは、2022年に放送されたSeason 1のオープニングテーマ「燦々デイズ」に続いて2回目となります。

本日7月6日(日)から放送開始となったTVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 2の初回放送に合わせ、オープニングテーマ「アオとキラメキ」の先行配信がスタートしました。Season 1よりさらに″自分の好きを大切にする″新菜と海夢に寄り添った、スピラ・スピカらしい青春ド直球の、終わらないアオと一瞬のキラメキを詰め込んだこの楽曲を、いち早くチェックするチャンスとなっています。

さらに、オープニングテーマ「アオとキラメキ」が収録される、8月6日(水)発売 10th Single「アオとキラメキ」の期間生産限定盤ジャケット写真と封入ミニポスターの絵柄も公開となりました。TVアニメ「着せ恋」の総作画監督・山崎淳描き下ろしとなっており、Season 2の作品のもつ世界観や喜多川海夢と五条新菜の関係性を垣間見ることのできる特別なビジュアルとなっています。

また、新曲「アオとキラメキ」の先行配信を記念して、アニメ第14話放送後の7月13日(日)0時30分よりスピラ・スピカ公式YouTubeチャンネルにてMusic Videoのプレミア公開が決定いたしました。本日Music Videoのプレミア公開ページが開設され、予告編を視聴することができるので、アニメの放送とともに楽しみにお待ちください。

◆スピラ・スピカ MV『アオとキラメキ』

https://youtu.be/P3bXEiKlSR4

10th Single「アオとキラメキ」の商品情報や店舗購入者特典、新曲「アオとキラメキ」のLINE MUSICキャンペーン等についてはスピラ・スピカのオフィシャルサイトにて公開されているので、ぜひチェックしてください。

先日「THE FIRST TAKE」初出演も果たし、ますます勢いのとまらないスピラ・スピカにぜひご期待ください!

【最新10th Single「アオとキラメキ」リリース情報】

TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 2 オープニングテーマを収録!

※ヨミ︓ソノビスク・ドールハコイヲスル

8月6日(水)発売 スピラ・スピカ 10th Single 「アオとキラメキ」

CD予約ストア一覧URL:https://spiraspica.lnk.to/aotokirameki_PKG

先行配信ストアURL:https://spiraspica.lnk.to/AotoKirameki

(C)福田晋一/SQUARE ENIX・アニメ「着せ恋」製作委員会

【商品仕様】

通常盤・初回仕様(CD only) VVCL-2720 税込 1,650円(税抜 1,500円)

期間生産限定盤(CD+Blu-ray) VVCL-2721~2 税込 2,970円(税抜 2,700円)

※「その着せ替え人形は恋をする」アニメ描き下ろしトールケースデジパック仕様

【CD収録楽曲】

1.アオとキラメキ ※TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2 オープニングテーマ

(作詞:幹葉 作曲・編曲:清家 寛)

2.タイトル未定

3.燦々デイズ -piano ver.- ※TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 1 オープニングテーマ

(作詞:幹葉 作曲:寺西裕二 ピアノ編曲:重永亮介)

4.アオとキラメキ -Instrumental-(通常盤のみ収録)

4.アオとキラメキ -TV ver.-(期間生産限定盤のみ収録)

【Blu-ray収録内容】(期間生産限定盤のみ収録)

1.アオとキラメキ Music Video

2.アオとキラメキ Behind The Scenes

3.TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」Season 2 ノンクレジットオープニングムービー

【封入特典】(期間生産限定盤のみ封入)

「その着せ替え人形は恋をする」アニメ描き下ろしミニポスター

【初回仕様】(期間生産限定盤・通常盤初回仕様 共通封入)

購入者限定特典応募はがき

【THE FIRST TAKE初出演!】

一発撮りによるパフォーマンスでアーティストの生の魅力を伝える人気企画「THE FIRST TAKE」にスピラ・スピカが初登場!

TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 1のオープニングテーマとして国内外問わず人気の代表曲「燦々デイズ」を

「THE FIRST TAKE」のためだけのスペシャルアレンジにてパフォーマンスしました。

◆スピラ・スピカ - 燦々デイズ / THE FIRST TAKE

https://youtu.be/LzEoo193Zyk

さらに、「THE FIRST TAKE」公開を記念した「海夢×スピラ・スピカ スペシャルイラスト」も公開されました。

イラストはTVアニメの総作画監督・山崎淳による描き下ろし。

マイクに向かう海夢に幹葉の姿が連想される「着せ恋」とスピラ・スピカの絆を感じることのできるイラストとなっています。

(C)福田晋一/SQUARE ENIX・アニメ「着せ恋」製作委員会

【10th Single「アオとキラメキ」先着購入者特典&「スピスピ観測隊」会員限定特典】

2025年8月6日(水)に発売となる、スピラ・スピカ 10th Single「アオとキラメキ」の先着購入者特典&「スピスピ観測隊」会員限定特典が決定いたしました!

【先着購入者特典】

対象店舗にてご購入いただいた方に【オリジナルポストカード(法人別絵柄)】をプレゼントいたします!

※対象店舗別にて、スピラ・スピカ本人の絵柄となります。

※CD1枚購入につき1つ特典をお渡しいたします。

※対象店舗以外での特典の配布はございません。

※特典は無くなり次第終了となりますので、予めご了承下さい。

<対象店舗>

■全国アニメイト(通販含む)

■HMV全店(HMV&BOOKS online含む/一部店舗除く)

■WonderGOO/新星堂全店(一部店舖除く)および新星堂WonderGOOオンライン

■楽天ブックス

■セブンネットショッピング

■とらのあな

■ソフマップ・アニメガ

■スピラ・スピカ応援店

※対象店舗は後日お知らせいたします。

■Amazon.co.jp:メガジャケ

※Amazonではポストカードの運用はございませんのでご了承ください。

【「スピスピ観測隊」会員限定特典】

メンバーズサイト「スピスピ観測隊」サイト内専用リンクからSony Music Shopにて対象期間中にご予約頂いた方に、<直筆サイン入りオリジナルポストカード(スピスピ観測隊 ver.)>をお渡しいたします。

これから「スピスピ観測隊」へご入会いただいた方でも、期間内にご予約いただけますとご参加可能となりますので、ぜひこの機会にご入会ください!

※期間終了後は、<オリジナルポストカード(スピスピ観測隊 ver.)>をお渡しいたします。直筆サインは入っておりませんのでご了承ください。また、無くなり次第終了となりますのでご了承ください。

【ご予約対象期間】

<直筆サイン入りオリジナルポストカード(スピスピ観測隊 ver.)>

2025年6月11日(水) 18:00 ~ 2025年7月6日(日) 23:59までにご注文の方

<オリジナルポストカード(スピスピ観測隊 ver.)>

2025年7月7日(月) ~ 無くなり次第終了

詳しくはスピスピ観測隊へ→https://smam.jp/spiraspica/

【新曲「アオとキラメキ」LINE MUSICキャンペーン】

新曲「アオとキラメキ」配信リリースを記念して、LINE MUSICキャンペーンの開催が決定しました。

詳細をご確認の上、ぜひ奮ってご参加ください!

LINE MUSICで「アオとキラメキ」を

●A賞

合計500回以上再生で

「あなただけの!直筆サイン入りチェキ」を抽選で3名様にプレゼント!

●B賞

合計100回以上再生で

「幹葉からあなただけへの一言メッセージ&名前つきサイン色紙」を抽選で5名様にプレゼント!

●C賞

合計33回以上再生で

「デジタルサイン入りオリジナル待ち受け画像」をもれなくプレゼント!

※応募条件に満たない場合は無効となりますので、予めご了承ください。

<対象楽曲>

新曲「アオとキラメキ」

7月6日(日)0時配信スタート!

*配信先一覧

https://spiraspica.lnk.to/AotoKirameki

※配信時間はストアによって多少前後する可能性がございます。

<LINE MUSICで「アオとキラメキ」を聴くにはこちら>

https://music.line.me/webapp/album/mb00000000047cde81

<LINE MUSICプレゼントキャンペーン応募ページはこちら>

https://www.sonymusic.co.jp/event/104890

<キャンペーン期間>

2025年7月6日(日)0:00~7月31日(木)23:59

<応募方法>

◆STEP1.

LINE MUSIC有料会員になる(※初回登録時は1か月無料体験可能)

◆STEP2.

「アオとキラメキ」をLINE MUSICにてフル尺でたくさん聴く

◆STEP3.

《LINE MUSIC》ランキングページの「(あなたのお名前)‘s Play TOP 50」より、何回再生しているか確認し、スクリーンショットを撮る。

※合計の再生回数がわかるスクリーンショットを添付ください。

◆STEP4.

応募フォームに必要事項をご記入の上ご応募ください。

スクリーンショットのアップロード、正しい再生回数の明記もお忘れなくお願い致します。

▼応募フォーム

https://www.sonymusic.co.jp/event/104890

これで応募完了です!

<当選発表>

ご当選者様に賞品の送付をもって当選発表とさせていただきます(賞品の送付は8月中を予定しております)。

事情により、発送が遅れる可能性がございます。予めご了承ください。

<注意事項>

※ LINE MUSICの有料会員の方が対象となります。(※初回登録時は1か月間無料体験可能)

※ 「(あなたのお名前)’s Play TOP 50」が表示されない方は、LINE MUSICでの直近3か月間の再生曲数が20曲未満か、LINE MUSICのアプリが最新バージョンにアップデートされていない可能性がございます。また、ランキングは翌日反映、1日1回/不定期に更新されます。

※1回の再生秒数が短いと1再生とカウントされない場合があります。

※応募締め切りは7月31日(木)23:59までとなり、それ以降の投稿は無効と致します。

※7月30日(水)までの再生数が、7月31日(木)に反映されます。

※LINE MUSICの再生回数がわかるスクリーンショットがアップロードされてない場合も無効となります。

※応募はおひとり様1回までとなります。重複応募は無効とさせていただきます。

※メールアドレスを変更して応募された場合も重複応募とみなされますのでご注意ください。

※応募完了メールは配信しておりません。

※当選に関するお問い合わせには、一切お答えすることは出来ません。

※LINE MUSICではキャンペーンに関する個別のお問い合わせは受け付けておりませんのでご了承ください。

※抽選方法や当選についてのお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。

※当キャンペーン利用に関する通信費は、お客様ご自身のご負担になります。

※当選の権利を第三者に譲渡または換金・変更することはできません。

<免責事項>

アプリケーションの動作環境により発生するキャンペーン運営の中断、または中止になって生じるいかなる損害についても、弊社が責任を負うものではありません。

【スピラ・スピカ Profile】

観る人、聴く人を自然と笑顔にさせる天真爛漫なスマイルヒロイン″幹葉″によるソロプロジェクト。

ピュアポップ・ロックを掲げ2018年に「スタートダッシュ」でデビュー。

これまでにアニメやCM、キャラクター、サッカー等、様々なテーマソングを担当。

TVアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 1オープニングテーマ「燦々デイズ」は全世界2,500万ストリーミングを突破。

ラジオDJや雑誌連載、NHK Eテレ『The Wakey Show』ウェイキー役のスーツアクターなど歌以外の活躍の場も拡げている。

持ち前の太陽のような明るさで、聴く人の心に寄り添い勇気づける楽曲や、その楽しさとハッピーが溢れるライブも話題となり、

スマイル旋風が日本全国に巻き起こり中!

【Vocal 幹葉X】 https://x.com/mkh0614

【Vocal 幹葉Instagram】 https://www.instagram.com/kanbajyanaiyo/

【スピラ・スピカ Official Website】 https://spiraspica.com

【スピラ・スピカ 公式X】 https://x.com/spiraspica

【スピラ・スピカ 公式TikTok】 https://www.tiktok.com/@spiraspica

【スピラ・スピカ Official YouTube Channel】 https://www.youtube.com/c/spiraspica

【スピラ・スピカ 作品一覧】 https://lit.link/spiraspica