本日、司法書士試験筆記試験【解答速報】を実施します！さらに総評&基準点予想動画のライブ配信も決定いたしました！
株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗）が運営する「アガルートアカデミー」は、司法書士試験筆記試験当日の7月6日（日）に 「解答速報」、「総評＆基準点予想動画LIVE配信」を無料で実施いたします。
2025年司法書士試験 解答速報 :
https://www.agaroot.jp/shoshi/sokuhou/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-shoshi
2025年 司法書士試験筆記試験 解答速報・総評＆基準点予想動画LIVE配信
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アガルートアカデミーは2025年司法書士試験筆記試験の当日に「解答速報」、「総評＆基準点予想動画LIVE配信」を会員登録不要で無料公開いたします。
ぜひ、試験の振り返りにお役立てくださいませ。
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司法書士試験筆記試験当日、7月6日（日）に解答速報を実施いたします。
・午前の部解答速報：16時00分
・午後の部解答速報：19時00分
解答速報は開始時刻が変更となる場合がございますので、SNSのフォローをお願いいたします。
アガルートアカデミーX :
https://x.com/AGAROOTshoshi
2025年司法書士試験 解答速報 :
https://www.agaroot.jp/shoshi/sokuhou/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-shoshi
■「総評動画」LIVE配信決定！
解答速報に加えて、
総評&基準点予想動画の配信も決定いたしました！ぜひこちらもご覧ください。
■当日のスケジュール
・午前の部解答速報：16時00分
・午後の部解答速報：19時00分
・午前の部YouTubeLIVE配信：17時00分
・午後の部YouTubeLIVE配信：20時00分
※解答速報は開始時刻が変更となる場合がございます
2025年司法書士試験 解答速報 :
https://www.agaroot.jp/shoshi/sokuhou/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes-shoshi
アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。
【株式会社アガルートについて】
本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F
設立日 ：2013年12月
資本金 ：35,000,000円
代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗
HP ：https://agaroot.co.jp/
事業内容：
国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」：https://www.agaroot.jp/
オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」：https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/
オンライン学習コーチング「アガルート学習コーチング」：https://agaroot.co.jp/coaching/
資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」
完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」
【グループ会社・グループ会社サービス】
株式会社ファンオブライフ：https://www.funoflife.co.jp/
アガルートキャリア：https://agaroot-career.jp/
Education Career：https://education-career.jp/
株式会社シナプス：https://cyber-synapse.com/
株式会社 新社会システム総合研究所：https://www.ssk21.co.jp/
株式会社エーアイアカデミー：https://aiacademy.jp/
株式会社メディアグロース：https://media-growth.co.jp/
株式会社クエリマーケティング：https://query-marketing.co.jp/
買取バリュー：https://kaitori-value.jp/
株式会社あそびラボ：https://asobi-lab.co.jp/
株式会社ワクコンサルティング：https://waku-con.com/
アガルート法律会計事務所：https://agaroot-lawacc.com/