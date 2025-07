「Red Bull Dance Your Style 2025 Japan Final」が札幌初開催！16歳の期待の新星、勇太が歓声を味方に世界決勝への切符を獲得

レッドブル・ジャパン株式会社日本チャンピオンに輝いた勇太 Suguru Saito / Red Bull Content Pool

最新~歴代の誰もが知っている名曲で踊り、観客を盛り上げたダンサーが勝者となる「Red Bull Dance Your Style 2025 Japan Final」を7月5日(土)札幌で開催しました。

最も多くの歓声を集めたダンサーが勝利を手にする、シンプルながらエキサイティングなルールで、予測不可能なDJの選曲に対し、ダンサーたちはその場で観客の心を掴み、票を勝ち取ることが求められます。

今年の日本大会は札幌で初開催となり、ヒップホップ、ハウス、ロッキングなど、さまざまなジャンルの日本トップクラスのストリートダンサーたちが集結。トレンドを席巻した、こっちのけんとの「はいよろこんで」、サカナクションの最新楽曲「怪獣」、大人から子どもまで幅広い世代に愛される「おジャ魔女カーニバル!!」など、J-POPや洋楽のヒット曲に合わせてダンサーたちが熱いパフォーマンスを披露しました。

会場には約1,600名の観客が集まり、音楽に合わせて体を揺らしながら、ダンサーのパフォーマンスに大きな歓声が上がるなど、終始熱気あふれる盛り上がりを見せました。

決勝に進んだのは、大阪府出身の実力派ストリートダンサーMAiKAと、16歳という若手でありながら、国内の数々の大会で結果を残す高校生ダンサー勇太。音楽とシンクロする緩急自在のムーブと、観客の心を巻き込むパフォーマンスで熱狂を生み出した勇太が、初出場にして今年の日本チャンピオンに輝きました。

イベント後、勇太は「死ぬほど鬼のように練習して日本、そして若手の力を見せつけたいです!」と世界大会への意気込みを見せました。

今大会の勝者である勇太は、プレファイナルに参戦し、勝ち抜くと米国ロサンゼルスで行われるワールドファイナルに駒を進めます。さらに、日本からはワイルドカード枠でhirokoboogieがワールドファイナルに出場します。

日本代表たちの世界での挑戦に、どうぞご注目ください!

2025年10月11日の米国ロサンゼルスでの熱い戦いは、まもなく幕を開けます。

●勇太 優勝後のコメント

お声がけいただいたときから絶対優勝すると決めていたので、とても嬉しいですね。決勝では、第1、2ラウンドは色々と考えて踊っていたのですが、最終ラウンドは正直何も考えてませんでした。お客さんの歓声や盛り上がりもすごくて、あればなければ絶対勝ててないし、こんな良い踊りは出来ていないし、お客さんの歓声が全てでしたね。

僕のダンススタイルは、人を楽しませたり、曲への愛だったり、ミュージカリティを見せることで、見てて楽しいダンススタイルだと思っているので、今日の大会でもそのスタイルが活きたと思います。アニソンバトルやJ-POPバトルなど、今回のようなフリースタイルのダンスバトルによく出場していますが、常にオンビートにとらわれないことを重視しています。ビートやリズムばかり意識すると音楽についていけなくなるので、曲を細かく聴くことも大事ですが、一歩引いた視点で聴いてみることも大切だと思います。

次は世界大会が待ち受けてますが、日本大会は知っている曲が多かったものの、世界大会となると全く知らない曲や難しい曲もたくさんあると思うので、そこをどのように踊りこなしていくかがチャレンジになると思います。死ぬほど鬼のように練習して日本そして若手の力を見せつけたいです!

開 催 概 要

名 称:Red Bull Dance Your Style 2025 Japan Final

日 時:2025年7月5日(土)13:30開場/14:00開演/16:00終演

会 場:さっぽろストリートスポーツフェスティバル会場内(南1条通パルコ三越間)

住 所:北海道札幌市中央区南1条西3丁目

料 金:観覧無料

出場ダンサー:

https://www.redbull.com/jp-ja/events/dance-your-style-jp

DJの音楽にあわせて即興で踊る1 on 1 All-styleダンスバトル。16人のトーナメント、1バトル2ムーブ、決勝のみ3ムーブ。「リズム」「スキル」「クリエイティブ性」「カリスマ性」を基準に会場の観衆がジャッジ。カードの赤・青で勝者を決定。

最新のグローバルヒットからクラシックなビートまで、何が流れるか予測がつかないヒット曲を使って、ダンスのスタイルと音楽センスが試されるユニークなフォーマットのストリートダンスイベントシリーズです。ヒップホップ、ハウス、ロッキング、そしてポッピングに至るまで「Red Bull Dance Your Style」に参加するダンサーに求められるのは観客を盛り上げ、票を勝ち取ることだけです。

2022年には、日本人ダンサーTHE D SoraKiが、世界中の観客や会場を魅了し、30カ国以上のダンサーの中から世界チャンピオンの座を獲得しました。彼がダイアナ・ロスの「I’m Coming Out」で踊った映像は、累計再生数1億回を超えるバイラルヒットとなり、ダイアナ・ロス本人やプロデューサーのナイル・ロジャースから直接コメントが寄せられるなど、伝説的なパフォーマンスとして語り継がれています。