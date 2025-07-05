D4DJ、UniChØrd 1st LIVE 「Øver the Universe」にて新曲のゲーム実装などの最新情報を解禁！
株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)は、DJをテーマとしたメディアミックスプロジェクト『D4DJ』のDJユニット、UniChØrd(ユニコード)の単独ライブ
UniChØrd 1st LIVE 「Øver the Universe」を、SUPERNOVA KAWASAKI(スペルノーヴァ カワサキ)にて2025年7月5日(土)に開催いたしました。ライブの最後には、ライブ中にサプライズ披露された新曲のゲーム内実装などの詳細情報を解禁いたしました。
■電子の海をこえてリアルに降臨！UniChØrd初の単独ライブ！
UniChØrd初めての単独開催となった本ライブ。小岩井ことり(海原ミチル役)、高橋花林(一星ルミナ役)、由良朱合(四ノ宮心愛役)、天麻ゆうき(天堂はやて役)の4名の登場に会場は早くもボルテージマックス。デビュー曲「Synchronicity」の鳴り響く電子音から始まり、カバー曲、新曲を含む昼夜計21曲を披露しました。
■新情報１.新曲「Øver the Universe」をゲーム内実装＆配信開始！
ライブ中にサプライズで公開されたUniChØrdの新曲「Øver the Universe」を7月5日(土)にグルミクに実装！楽曲をゲーム内でも楽しみましょう！
さらに、明日7月6日(日)より各音楽配信サービスにて配信も順次スタート！
■新情報２.UniChØrdおすわりぬいぐるみ発売決定！
UniChØrdのメンバーのおすわりぬいぐるみが発売決定！
FaNeMaで4体のユニットセットを購入すると、キャラクターの限定直筆メッセージ入り複製カードをプレゼントいたします。
また、FaNeMaおよびD4DJ公式オンラインストア共通特典として、ゲーム内クラブアイテム「ディスクスキン」(全4種)が付属いたします。
詳細は予約ページ、または公式Xにてご確認ください。
D4DJ ONLINE STORE
https://store.d4dj-pj.com/collections/fanema-d4dj-unichord
FaNeMa
https://fanema.jp/1299/D4DJ
■新情報３.UniChØrd、Abyssmareの「GEKIROCK CLOTHING」とのコラボが決定！
激ロックが運営するロックファッション特化型ショップ「GEKIROCK CLOTHING」で、新たにUniChØrd、Abyssmareのコラボ実施が決定！詳細は公式Xにて順次告知いたします。
■UniChØrd 1st LIVE 「Øver the Universe」公演概要
日時：2025年7月5日(土)
昼公演 開場14:15/開演15:00
夜公演 開場18:15/開演19:00
会場：SUPERNOVA KAWASAKI(スペルノーヴァ カワサキ)
出演：UniChØrd(小岩井ことり、高橋花林、由良朱合、天麻ゆうき)
セットリスト：
1.Synchronicity
2.ハッピーシンセサイザ(cover)
3.ピコピコ音頭
4.回レ!雪月花(cover)
5.新春エントロピー
6.トーキョーオタクデート
7.TSUTAE(ハート)TALK
8.孤月
9.
-昼公演-月に萌える(cover)
-夜公演-光(cover)
10.
-昼公演-仲良しのシリウス(cover)
-夜公演-STORY(cover)
-DJ TIME-
11.DJ NANMO WAKARAN
12.Refactoring UtØpia
13.INTERNET OVERDOSE(cover)
14.空想リーパー
15.バズゾンビ
16.INTERNET YAMERO(cover)
17.Øver the Universe
EN1.クリカエステップ
EN2.ハジマリビート
■ライブのアーカイブは7月21日(月)まで視聴可能！
本ライブのアーカイブ視聴チケットを販売中です。
昼公演・夜公演それぞれの視聴チケットのほか、昼夜公演がセットになった特典付き通しチケットには、特典として「オリジナルデジタルブロマイド5枚セット」が付属いたします。ぜひこの機会にお求めください。
チケット販売期間:2025年6月20日(金)18:00 ～ 2025年7月21日(月)22:00
チケット購入URL:https://eplus.jp/unichord-1st/st/
■プロジェクト概要
「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ（ディーフォーディージェー）』！
「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。
オリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。
歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……
さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう！
D4DJプロジェクト公式サイト:https://d4dj-pj.com/
D4DJ公式X:https://x.com/D4DJ_pj
D4DJ公式Instagraｍ:https://www.instagram.com/d4dj_official/
D4DJ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw
D4DJ Groovy Mix公式サイト:https://d4dj-groovymix.jp/
D4DJ Groovy Mixアプリダウンロード:https://bit.ly/3fdXpAO
D4DJ Official FAN CLUB情報
配信番組「水曜日のD4DJ Mashup!」の月1生放送のほか、会員限定グッズの販売やDJを中心とした会員限定イベントも毎月開催予定！
イベントにご参加いただくたびに溜まるポイント制度など、お楽しみいただけるコンテンツを多数ご用意しています！
https://mixch.tv/fc/927
■株式会社DONUTS 概要
所在地：東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階
代表者：代表取締役 西村啓成
設立：2007年2月5日
事業内容：クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業
企業サイト ：https://www.donuts.ne.jp/