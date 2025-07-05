D4DJ、UniChØrd 1st LIVE 「Øver the Universe」にて新曲のゲーム実装などの最新情報を解禁！

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)は、DJをテーマとしたメディアミックスプロジェクト『D4DJ』のDJユニット、UniChØrd(ユニコード)の単独ライブ

UniChØrd 1st LIVE 「Øver the Universe」を、SUPERNOVA KAWASAKI(スペルノーヴァ カワサキ)にて2025年7月5日(土)に開催いたしました。ライブの最後には、ライブ中にサプライズ披露された新曲のゲーム内実装などの詳細情報を解禁いたしました。

■電子の海をこえてリアルに降臨！UniChØrd初の単独ライブ！

UniChØrd初めての単独開催となった本ライブ。小岩井ことり(海原ミチル役)、高橋花林(一星ルミナ役)、由良朱合(四ノ宮心愛役)、天麻ゆうき(天堂はやて役)の4名の登場に会場は早くもボルテージマックス。デビュー曲「Synchronicity」の鳴り響く電子音から始まり、カバー曲、新曲を含む昼夜計21曲を披露しました。

■新情報１.新曲「Øver the Universe」をゲーム内実装＆配信開始！

ライブ中にサプライズで公開されたUniChØrdの新曲「Øver the Universe」を7月5日(土)にグルミクに実装！楽曲をゲーム内でも楽しみましょう！

さらに、明日7月6日(日)より各音楽配信サービスにて配信も順次スタート！

■新情報２.UniChØrdおすわりぬいぐるみ発売決定！

UniChØrdのメンバーのおすわりぬいぐるみが発売決定！

FaNeMaで4体のユニットセットを購入すると、キャラクターの限定直筆メッセージ入り複製カードをプレゼントいたします。

また、FaNeMaおよびD4DJ公式オンラインストア共通特典として、ゲーム内クラブアイテム「ディスクスキン」(全4種)が付属いたします。

詳細は予約ページ、または公式Xにてご確認ください。

D4DJ ONLINE STORE

https://store.d4dj-pj.com/collections/fanema-d4dj-unichord

FaNeMa

https://fanema.jp/1299/D4DJ

■新情報３.UniChØrd、Abyssmareの「GEKIROCK CLOTHING」とのコラボが決定！

激ロックが運営するロックファッション特化型ショップ「GEKIROCK CLOTHING」で、新たにUniChØrd、Abyssmareのコラボ実施が決定！詳細は公式Xにて順次告知いたします。

■UniChØrd 1st LIVE 「Øver the Universe」公演概要

日時：2025年7月5日(土)

昼公演 開場14:15/開演15:00

夜公演 開場18:15/開演19:00

会場：SUPERNOVA KAWASAKI(スペルノーヴァ カワサキ)

出演：UniChØrd(小岩井ことり、高橋花林、由良朱合、天麻ゆうき)

セットリスト：

1.Synchronicity

2.ハッピーシンセサイザ(cover)

3.ピコピコ音頭

4.回レ!雪月花(cover)

5.新春エントロピー

6.トーキョーオタクデート

7.TSUTAE(ハート)TALK

8.孤月

9.

-昼公演-月に萌える(cover)

-夜公演-光(cover)

10.

-昼公演-仲良しのシリウス(cover)

-夜公演-STORY(cover)

-DJ TIME-

11.DJ NANMO WAKARAN

12.Refactoring UtØpia

13.INTERNET OVERDOSE(cover)

14.空想リーパー

15.バズゾンビ

16.INTERNET YAMERO(cover)

17.Øver the Universe

EN1.クリカエステップ

EN2.ハジマリビート

■ライブのアーカイブは7月21日(月)まで視聴可能！

本ライブのアーカイブ視聴チケットを販売中です。

昼公演・夜公演それぞれの視聴チケットのほか、昼夜公演がセットになった特典付き通しチケットには、特典として「オリジナルデジタルブロマイド5枚セット」が付属いたします。ぜひこの機会にお求めください。

チケット販売期間:2025年6月20日(金)18:00 ～ 2025年7月21日(月)22:00

チケット購入URL:https://eplus.jp/unichord-1st/st/

■プロジェクト概要

「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ（ディーフォーディージェー）』！

「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。

オリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。

歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……

さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう！

D4DJプロジェクト公式サイト:https://d4dj-pj.com/

D4DJ公式X:https://x.com/D4DJ_pj

D4DJ公式Instagraｍ:https://www.instagram.com/d4dj_official/

D4DJ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw

D4DJ Groovy Mix公式サイト:https://d4dj-groovymix.jp/

D4DJ Groovy Mixアプリダウンロード:https://bit.ly/3fdXpAO

D4DJ Official FAN CLUB情報

配信番組「水曜日のD4DJ Mashup!」の月1生放送のほか、会員限定グッズの販売やDJを中心とした会員限定イベントも毎月開催予定！

イベントにご参加いただくたびに溜まるポイント制度など、お楽しみいただけるコンテンツを多数ご用意しています！

https://mixch.tv/fc/927

■株式会社DONUTS 概要

所在地：東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者：代表取締役 西村啓成

設立：2007年2月5日

事業内容：クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト ：https://www.donuts.ne.jp/