D4DJ、UniChØrd 1st LIVE 「Øver the Universe」にて新曲のゲーム実装などの最新情報を解禁！

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株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)は、DJをテーマとしたメディアミックスプロジェクト『D4DJ』のDJユニット、UniChØrd(ユニコード)の単独ライブ


UniChØrd 1st LIVE 「Øver the Universe」を、SUPERNOVA KAWASAKI(スペルノーヴァ カワサキ)にて2025年7月5日(土)に開催いたしました。ライブの最後には、ライブ中にサプライズ披露された新曲のゲーム内実装などの詳細情報を解禁いたしました。




■電子の海をこえてリアルに降臨！UniChØrd初の単独ライブ！

UniChØrd初めての単独開催となった本ライブ。小岩井ことり(海原ミチル役)、高橋花林(一星ルミナ役)、由良朱合(四ノ宮心愛役)、天麻ゆうき(天堂はやて役)の4名の登場に会場は早くもボルテージマックス。デビュー曲「Synchronicity」の鳴り響く電子音から始まり、カバー曲、新曲を含む昼夜計21曲を披露しました。






■新情報１.新曲「Øver the Universe」をゲーム内実装＆配信開始！


ライブ中にサプライズで公開されたUniChØrdの新曲「Øver the Universe」を7月5日(土)にグルミクに実装！楽曲をゲーム内でも楽しみましょう！


さらに、明日7月6日(日)より各音楽配信サービスにて配信も順次スタート！




■新情報２.UniChØrdおすわりぬいぐるみ発売決定！




UniChØrdのメンバーのおすわりぬいぐるみが発売決定！


FaNeMaで4体のユニットセットを購入すると、キャラクターの限定直筆メッセージ入り複製カードをプレゼントいたします。


また、FaNeMaおよびD4DJ公式オンラインストア共通特典として、ゲーム内クラブアイテム「ディスクスキン」(全4種)が付属いたします。


詳細は予約ページ、または公式Xにてご確認ください。



D4DJ ONLINE STORE


https://store.d4dj-pj.com/collections/fanema-d4dj-unichord



FaNeMa


https://fanema.jp/1299/D4DJ



■新情報３.UniChØrd、Abyssmareの「GEKIROCK CLOTHING」とのコラボが決定！


激ロックが運営するロックファッション特化型ショップ「GEKIROCK CLOTHING」で、新たにUniChØrd、Abyssmareのコラボ実施が決定！詳細は公式Xにて順次告知いたします。




■UniChØrd 1st LIVE 「Øver the Universe」公演概要

日時：2025年7月5日(土)


昼公演　開場14:15/開演15:00


夜公演　開場18:15/開演19:00


会場：SUPERNOVA KAWASAKI(スペルノーヴァ カワサキ)


出演：UniChØrd(小岩井ことり、高橋花林、由良朱合、天麻ゆうき)





セットリスト：


1.Synchronicity


2.ハッピーシンセサイザ(cover)


3.ピコピコ音頭


4.回レ!雪月花(cover)


5.新春エントロピー


6.トーキョーオタクデート


7.TSUTAE(ハート)TALK


8.孤月


9.


-昼公演-月に萌える(cover)


-夜公演-光(cover)


10.


-昼公演-仲良しのシリウス(cover)


-夜公演-STORY(cover)


-DJ TIME-


11.DJ NANMO WAKARAN


12.Refactoring UtØpia


13.INTERNET OVERDOSE(cover)


14.空想リーパー


15.バズゾンビ


16.INTERNET YAMERO(cover)


17.Øver the Universe


EN1.クリカエステップ


EN2.ハジマリビート



■ライブのアーカイブは7月21日(月)まで視聴可能！


本ライブのアーカイブ視聴チケットを販売中です。


昼公演・夜公演それぞれの視聴チケットのほか、昼夜公演がセットになった特典付き通しチケットには、特典として「オリジナルデジタルブロマイド5枚セット」が付属いたします。ぜひこの機会にお求めください。



チケット販売期間:2025年6月20日(金)18:00 ～ 2025年7月21日(月)22:00


チケット購入URL:https://eplus.jp/unichord-1st/st/



■プロジェクト概要

「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ（ディーフォーディージェー）』！


「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。


オリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。


歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……


さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう！


D4DJプロジェクト公式サイト:https://d4dj-pj.com/


D4DJ公式X:https://x.com/D4DJ_pj


D4DJ公式Instagraｍ:https://www.instagram.com/d4dj_official/


D4DJ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw


D4DJ Groovy Mix公式サイト:https://d4dj-groovymix.jp/


D4DJ Groovy Mixアプリダウンロード:https://bit.ly/3fdXpAO



D4DJ Official FAN CLUB情報


配信番組「水曜日のD4DJ Mashup!」の月1生放送のほか、会員限定グッズの販売やDJを中心とした会員限定イベントも毎月開催予定！


イベントにご参加いただくたびに溜まるポイント制度など、お楽しみいただけるコンテンツを多数ご用意しています！


https://mixch.tv/fc/927


■株式会社DONUTS　概要

所在地：東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階


代表者：代表取締役 西村啓成


設立：2007年2月5日


事業内容：クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業


企業サイト ：https://www.donuts.ne.jp/