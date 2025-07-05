『9-nine- Ruler′s Crown』Blu-ray発売決定！ぱれっと通販限定・超豪華!!「Treasure Box」登場！Blu-ray Vol.1は2025年12月10日発売！
『9-nine- Ruler's Crown』Blu-rayが発売決定！
ジャケットイラストは、キャラクター原案・和泉つばす描き下ろし仕様！Vol.1は、九條 都・新海 天、Vol.2は、香坂春風・結城希亜！更に、９大特典を収納した豪華BOX仕様、ぱれっと通販限定《Treasure Box》も登場！
Blu-ray 商品情報
発売日・品番：
Blu-ray Vol.1 2025年12月10日（水）・MJHX-02065
Blu-ray Vol.2 2025年12月24日（水）・MJHX-02066
価格：各巻 15,400円（税抜価格 14,000円）
Vol.1:https://www.marv.jp/titles/av/10963/
Vol.2:https://www.marv.jp/titles/av/10965/
仕様：本編ディスク
収録話：Vol.1：第1話～第7話、Vol.2：第8話～第13話
【映像特典】
（vol.2のみ）PV、ノンテロップオープニング、ノンテロップエンディング
店舗別特典同時解禁！
Amazon.co.jp
【各巻特典】ビジュアルシート2枚セット（275mm×195mm）
（絵柄：Vol.1：第1弾キービジュアル・場面写／Vol.2：第2弾キービジュアル・場面写）
▶ご予約はこちら(https://www.amazon.co.jp/s?k=B0FD3QGSK6%7C+B0FD3MJ8HN%7C+B0FD3N1GY7%7C+B0FD3PS94L)
amiami(オンラインショップ)
【全巻購入特典】アクリルキャラクタープレート（A5サイズ）（絵柄：第1弾キービジュアル）
▶ご予約はこちら(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_keywords=BD%209-nine-%20Ruler%27s%20Crown&submit_btn=&s_st_list_preorder_available=1&s_st_list_backorder_available=1&s_st_list_newitem_available=1&s_st_condition_flg=1&pagemax=60&_gl=1%2asf8o6v%2a_ga%2aNDE4NDc0MDA5LjE3NDY3NjAzMDI.%2a_ga_DNC11S3TQ3%2aczE3NTAyMzcyMzAkbzUzJGcxJHQxNzUwMjM3ODQ1JGozOSRsMCRoMA..)
ゲーマーズ
【全巻購入特典】B2タペストリー ※バンドル特典版も含む（絵柄：場面写）
【ゲーマーズ限定版】アクリルスタンド2種セット（縦13～16cm×横5～8cm）（絵柄：第2弾キービジュアル）
価格：各巻 18,700円（税抜価格 17,000円）
Vol.1：九條 都＆新海 天
Vol.2：香坂 春風＆結城 希亜
▶≪ゲーマーズ限定版≫ご予約はこちら(https://www.gamers.co.jp/products/bulk_purchase_detail.php?id=4364)
▶ご予約はこちら(https://www.gamers.co.jp/products/bulk_purchase_detail.php?id=4363)
ソフマップ・アニメガ
【全巻購入特典】全巻収納BOX＋Wスエードタペストリー(B2)
（絵柄：BOX：第2弾キービジュアル／タペストリー：第1弾キービジュアル）
▶ご予約はこちら(https://a.sofmap.com/calendar_list.aspx?product_type=NEW&search_type=&date_undecided=&date_from=2025%2F12%2F10&date_to=&keyword=9-nine-&keyword_not=&gid=002120&gid=002130&gid=002310)
とらのあな (通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり)
【全巻購入特典】B2サイズタペストリー（絵柄：第1弾キービジュアル）
▶≪Vol.1≫ご予約はこちら(https://ecs.toranoana.jp/tora/ec/item/210006662495)
▶≪Vol.2≫ご予約はこちら(https://ecs.toranoana.jp/tora/ec/item/210006662496)
アニメイト(通販含む)
【全巻購入特典】缶バッジ(56mm)4個セット、A3布製ポスター（絵柄：第2弾キービジュアル）
▶ご予約はこちら(https://www.animate-onlineshop.jp/products/bulk_purchase_detail.php?id=31505)
メロンブックス
【全巻購入特典】アクリルジオラマフィギュア（A4サイズ内）（絵柄：第2弾キービジュアル）
▶ご予約はこちら(https://www.melonbooks.co.jp/tags/index.php?tag=9-nine-RulersCrown_BD)
ぱれっと通販限定《Treasure Box》 商品情報
発売日：2025年12月30日（火）
価格：50,000円（税抜価格 45,455円）
商品詳細・予約ページ▶https://clearrave.booth.pm/items/7097626(https://clearrave.booth.pm/items/7097626)
◆封入特典内容
１．和泉つばす描き下ろしアート額装品
２．布ポスター
３．ミニ色紙セット（４種）
４．Discover Shiromitsugawa 2025年12月 創刊２号（アニメガイドブック）
５．アクリルボード
６．特製収納BOX
７．アニメ「9-nine- Ruler’s Crown」Blu-ray Disc１ ※第1話～第7話収録
８．アニメ「9-nine- Ruler’s Crown」Blu-ray Disc２ ※第8話～第13話収録
９．アニメ「9-nine- Ruler’s Crown」オリジナルサウンドトラック
※商品の仕様などは予告なく変更となる可能性があります。
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『9-nine- Ruler's Crown』
■公式HP：https://nine-anime.marv.jp/
■公式X：https://x.com/info_9_nine_
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