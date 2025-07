「大吟醸 八海山 浩和蔵仕込」フランスのコンクール「Kura Master2025」 でプラチナ賞を受賞

株式会社八海山

Hakkaisan 八海醸造株式会社グループ(本社:新潟県南魚沼市、代表取締役:南雲真仁、以下「Hakkaisan」)が製造する「大吟醸 八海山 浩和蔵仕込」がフランス・パリで開催された日本酒コンクール「Kura Master 2025」の大吟醸酒部門においてプラチナ賞を受賞いたしました。

また、2021年より業務資本提携を結んでいるアメリカの酒蔵ブルックリンクラが製造する「BYx Yamahai」がクラシック酛部門にてプラチナ賞と審査員賞、「CATSKILLS(キャッツキル)」が純米大吟醸酒部門にて金賞を受賞いたしました。

「Kura Master(https://kuramaster.com/)」は、フランスで行うフランス人のための日本酒品評会として2017年から開催されているコンクールで、2021年には「本格焼酎・泡盛コンクール」も新設されています。審査員はフランスを中心に欧州でソムリエや蒸留酒・アルコール飲料のスペシャリストとして活躍する方々で構成されており、評価方法も現地フランスマーケットに向けた基準で評価されます。そのため、現地に根付く人々の完成・嗜好を色濃く反映した品評会と考えられています。

「Kura Master 2025」では、1,000を超える出品酒の中から、味わいや香り、食中酒としての相性などが総合的に評価されました。(日本酒出品数:8部門 計1083銘柄)

この度の受賞の報を受けて、八海醸造株式会社 杜氏・村山雅俊は「この度はフランスの権威あるコンペティションである「Kura Master」にて栄えあるプラチナ賞を受賞することができ、蔵人一同喜びを分かち合っております。「Kura Master」においては“フランスの地で行うフランス人のための和酒のコンクール”ということで、海外のお客様に弊社商品をより深く知っていただける絶好の機会であると思います。私達蔵人は更なる高品質な酒造りに邁進すると共に、蔵の中から世界中のお客様に想いを馳せ、食卓の豊かな時間に花を添えられるような商品をお届けしてまいります。」と話しております。

また、ブルックリンクラ 杜氏・Brandon Doughan(ブランドン・ドーン)は「We are surprised and honored to receive the Platinum Award and the Jury's Award in the Classic Moto category for BYx Yamahai and the Gold Award in the Junmai Daiginjo-Shu category for Catskills at the Kura Master.

These sakes are an expression of the passion and hard work of our production team and everyone at Brooklyn Kura.

(「Kura Master」で、"BYx Yamahai USA"がクラシック酛部門でプラチナ賞と審査員賞を、"CATSKILLS(キャッツキル)"が純米大吟醸酒部門で金賞を受賞したことに驚き、光栄に思います。

これらの酒は、私たちの生産チームとブルックリンクラ全員の情熱と努力の証です。)」と話しております。

今回の受賞を励みとし、弊社ではさらに国内外の皆様へ弊社製品の味わいをお届けするよう努めるとともに、この栄誉に違わぬよう、従業員が一丸となってより一層の品質向上に取り組んでまいります。

- 受賞酒概要 -

・大吟醸酒部門 プラチナ賞

商品名:大吟醸 八海山 浩和蔵仕込

品 目: 清酒

原材料名:米(国産)、米こうじ(国産米)、醸造アルコール

精米歩合:40%

アルコール分:15.5度

内容量:720ml

商品の詳細に関してはこちら:

https://www.hakkaisan.co.jp/sake/daiginjo-kowagura/

・クラシック酛部門 プラチナ賞・審査員賞

商品名 :BYx Yamahai ※日本未発売

品 目 :清酒

原材料名 :米(米国産)、米こうじ(米国産米)

精米歩合 :70%

アルコール分 :17.4度

内容量 :750ml

商品の詳細に関してはこちら:

https://www.brooklynkura.com/collections/frontpage/products/yamahai-byx

(英語のサイトにリンクします。)

・純米大吟醸酒部門 金賞

商品名 :CATSKILLS(キャッツキル)

品 目 :清酒

原材料名 :米(米国産)、米こうじ(米国産米)

精米歩合 :50%

アルコール分 :16 度

内容量 :750ml

商品の詳細に関してはこちら:

https://www.hakkaisan.co.jp/brooklyn-kura/

Hakkaisanについて

Hakkaisan 八海醸造株式会社グループは、豪雪地・新潟県魚沼地方に1922 年創業。「淡麗でバランスの取れた高品質な酒づくり」を理念とし、日本酒「八海山」で培った技術と志をもとに、焼酎・梅酒・クラフトビール「ライディーンビール」・ウイスキー・ジン・麹甘酒・発酵食品・化粧品など幅広く展開。「米と麹と発酵。そして、水。」をテーマに、発酵と創造の力で心の豊かさを育む「発酵創造企業」です。また2021 年米NY の酒蔵「ブルックリンクラ」と業務資本提携し、現地の蔵人と現地の素材を活かしたSAKE づくりを開始。「SAKE を世界飲料に」を目標にグローバルにも取り組んでいます。

本社所在地:新潟県南魚沼市長森1051 番地

ホームページ:https://www.hakkaisan.co.jp/

<公式SNS>

X:https://x.com/hakkaisan1922

Instagram:https://www.instagram.com/hakkaisan_1922/

YouTube:https://www.youtube.com/@hakkaisan1922

ブルックリンクラ(Brooklyn Kura)について

2016年、アメリカ・ニューヨーク州初のクラフトサケメーカーとして設立。ニューヨーク市ブルックリン地区の複合施設インダストリーシティに、酒づくりを行う蔵とその場で飲めるタップルームを併設した製造所を構え、アメリカに暮らす人々にSAKEの楽しさを伝えている。2021年、ともに「SAKEを世界飲料に」という信念を持つ八海醸造と業務資本提携を締結。

2023年には八海醸造の協力の下、同じインダストリーシティ内に製造蔵を拡張新設し、タップルームに加えSAKE文化や製造工程を詳しく学ぶことができる情報発信基地「サケ・スタディ・センター」も開設。SAKEの啓発活動にも積極的に取り組む。

名称:Gotham Sake,LLC. (商号:Brooklyn Kura)

所在地:34 34th Street Brooklyn,NY 11232

代表者:ブライアン・ポーレン Brian Polen (Co-Founder and President) 共同創設者兼社長

ブランドン・ドーン Brandon Doughan (Co-Founder and Head brewer) 共同創設者兼杜氏

WEBサイト:https://www.brooklynkura.com/