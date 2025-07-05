【2025年】エリアでみる法人ランキング「東京都荒川区」資本金ランキング | SalesRadar DB ライブラリ

株式会社FUTUREWOODS【2025年】エリアでみる法人ランキング「東京都荒川区」資本金ランキング

【2025年】エリアでみる法人ランキング「東京都荒川区」資本金ランキング

営業DXサービス「SalesRadar」を展開する株式会社FUTUREWOODS（本社：東京都文京区、代表取締役：小浜勇人）は、アクティブな国内法人データベース「SalesRadar DB」を活用し、東京都荒川区に本社を置く企業の資本金ランキングを調査しました。

概要

東京都荒川区に本社を置く法人の資本金ランキングを紹介します。

※データは2025年6月時点のものです

※SalesRadar DBは、企業の公式ホームページなどWeb上で公開されている情報をもとにデータを収集・構築しています。なお、掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、内容を完全に保証するものではありません

詳細

東京都荒川区・資本金ランキング一覧

1位：株式会社ＡＤＥＫＡ(約230億円)

2位：クリナップ株式会社(約132億円)

3位：日本アンテナ株式会社(約46億円)

4位：株式会社インソース(約8億円)

5位：ＴＯＮＥ株式会社(約6億円)

6位：古河電工メタルケーブル株式会社(約4億円)

7位：株式会社千代田(約1億6000万円)

8位タイ：稲垣機材株式会社(約1億円)

8位タイ：八洲ファシリティサービス株式会社(約1億円)

10位：ＬＤＪ貿易株式会社(約9000万円)

1位：株式会社ＡＤＥＫＡ(約230億円)

株式会社ＡＤＥＫＡは、化学品を中心に多彩なマテリアルやソリューションを提供し、生活をより良くすることを目指す素材メーカーです。

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2位：クリナップ株式会社(約132億円)

クリナップ株式会社は、キッチンやバスルームを含む水まわり製品の設計・製造・販売を行う法人で、1949年の創業以来、家族の暮らしを豊かにすることを企業理念に掲げています。

SalesRadarDBで法人情報を見る(https://db.futurewoods.co.jp/companies/6011501006231)

3位：日本アンテナ株式会社(約46億円)

日本アンテナ株式会社は、通信機器や防災関連製品の開発・販売を行う法人であり、特にJアラート対応製品やIoTソリューションに注力しています。

SalesRadarDBで法人情報を見る(https://db.futurewoods.co.jp/companies/4011501008048)

4位：株式会社インソース(約8億円)

株式会社インソースは、社会人教育およびコンサルティングを専門とし、社員研修や教育管理システム（LMS）、DX人材育成、オンライン研修などを通じて、組織と個人の人事課題を解決する東証プライム上場法人です。

SalesRadarDBで法人情報を見る(https://db.futurewoods.co.jp/companies/5010001080795)

5位：ＴＯＮＥ株式会社(約6億円)

ＴＯＮＥ株式会社は、1938年に設立されたプロ向けの高級作業工具メーカーであり、ボルト締結機器やトルク管理機器の開発・製造・販売を通じて、世界中のプロフェッショナルに信頼されるボルティング・ソリューションを提供しています。

SalesRadarDBで法人情報を見る(https://db.futurewoods.co.jp/companies/9120001013625)

6位：古河電工メタルケーブル株式会社(約4億円)

古河電工メタルケーブル株式会社は、産業用電線やケーブル機材の製造販売を行い、特にアルミ導体ケーブルや電力用電線に強みを持つ法人です。

SalesRadarDBで法人情報を見る(https://db.futurewoods.co.jp/companies/6011501006487)

7位：株式会社千代田(約1億6000万円円)

株式会社千代田は、東京・神奈川・山梨を中心に、葬儀・葬祭事業、ブライダル事業、ホテル事業、介護事業を展開する法人です。

SalesRadarDBで法人情報を見る(https://db.futurewoods.co.jp/companies/5011501007560)

8位タイ：稲垣機材株式会社(約1億円)

稲垣機材株式会社は、住宅設備機器と機材の総合商社として、関東一円とその隣接地域に密着した販売網を整備し、商品の円滑な供給と地域社会の発展に寄与している法人です。

SalesRadarDBで法人情報を見る(https://db.futurewoods.co.jp/companies/9011501005536)

8位タイ：八洲ファシリティサービス株式会社(約1億円)

八洲ファシリティサービス株式会社は、環境保全の視点に立ち、快適環境設備システムの提案や設備機器の省エネ・省資源・迅速なサービス、高品質な設備工事を通じて、ゆとりと潤いのある環境改善に取り組む法人です。

SalesRadarDBで法人情報を見る(https://db.futurewoods.co.jp/companies/9011801014501)

10位：ＬＤＪ貿易株式会社(約9000万円)

ＬＤＪ貿易株式会社は、クロスボーダーECを中心に、輸出入代行、物流、ECサイト運営支援、商品PRなど幅広いサービスを提供するグローバル法人です。

SalesRadarDBで法人情報を見る(https://db.futurewoods.co.jp/companies/6010601051369)

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【2025年】エリアでみる法人ランキング「東京都荒川区」資本金ランキング(https://db.futurewoods.co.jp/posts/1e6e83e1-e0cd-8061-a69a-f484a6b64e31)

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法人データベースを活用し、ターゲット法人の特定からリード獲得までを支援します。

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FUTUREWOODSロゴ

会社名：株式会社FUTUREWOODS

所在地：東京都文京区向丘1-8-13 PLANEX813ビル3F

代表者：小浜勇人

設立：2015年9月25日

URL：https://www.futurewoods.co.jp

事業内容：営業・マーケティング領域のDX支援ツール『FutureSearch』の運営

ABMを最大限に効率化できるマーケティング（営業企画・営業推

進）部門向け営業DXサービス『SalesRadar』の運営

データ解析に伴うコンサルティングや各種の研究支援

その他マーケティング・ソリューションの企画・開発・支援

◆ お客様からのお問い合わせ先

《お問い合わせ先名称》株式会社FUTUREWOODS

TEL：03-3868-0517（平日10:00 - 18:00）

e-mail： sales-radar.info@futurewoods.co.jp

株式会社FUTUREWOODSのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/99008