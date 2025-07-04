大食い界のレジェンドが集結！2025年11月開催「喰王 -king of bite- 2025秋」スポンサー募集のご案内
～大食い × フードロス削減「限界の、その先へ。」～
株式会社KNOCK（本社：東京都新宿区、代表取締役：加藤 芳郎）は、2025年11月23日（日・祝）に品川ザ・グランドホールにて、国内最大級の大食いイベント「喰王 -king of bite- 2025秋」(https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=releasedetail&company_id=100924&release_id=6&owner=1)を開催いたします。本イベントの趣旨にご賛同いただけるスポンサー企業様を広く募集いたします。
イベント概要
開催日時：2025年11月23日（日・祝）14:00～19:00（予定）
会場：品川ザ・グランドホール（JR品川駅港南口徒歩3分）
主催：株式会社KNOCK
イベント来場者数（予定）：418名以上～
YouTube番組視聴数（想定）：100万回以上～ （過去実績：142万回／第22回喰王(https://www.youtube.com/watch?v=49Dqo-Cee6U)）
イベントの特徴
大食い×フードロス削減
全国から集めた規格外野菜を活用し、イベントを通じて1トンの食品ロス削減を目指します。農家や生産者と連携し、社会課題解決に貢献する新しいフードエンターテインメントです。
圧倒的な発信力
出演者は総登録者数965万人超の人気YouTuberやインフルエンサー。イベントの模様はYouTubeで公開され、会場外にも大きな波及効果が期待できます。
多彩なコンテンツ
「The Power最強決定戦」「デカ盛りチームバトル」など全4試合を実施。来場者には規格外野菜の配布や限定フードや限定ドリンクの提供も予定しています。
スポンサー特典（一例）
・会場内外での企業ロゴ掲出・ブース出展
・選手競技メニュー提供による企業のご紹介
・イベント公式YouTube動画内での紹介・広告挿入
・クリエイターによるPR動画（事後）
・出場者・来場者へのサンプリング・商品PR
・プレスリリース・公式SNSでの企業名掲載
・ユニフォーム内へのロゴ掲載
ご協賛のメリット
・SDGs・社会課題解決への積極的な取り組みをアピール
・ミドル層・若年層・ファミリー層を中心とした幅広いターゲットへの訴求
・インフルエンサーによる拡散による高いPR効果
お問い合わせ・ご応募
さまざまなご協賛メニューをご用意しております。
詳細資料のご請求、ご相談は下記までお気軽にご連絡ください。
【株式会社KNOCK】スポンサーシップ担当
TEL：03-6258-0669 ／ MAIL：info@knock.co.jp
「食×エンターテイメントの力」で日本食文化を盛り上げ、社会課題の解決をともに目指しましょう。皆様のご参画を心よりお待ちしております。
株式会社KNOCKについて
【会社概要】
社名：株式会社KNOCK
本社所在地：〒160-0023
東京都新宿区西新宿三丁目7番30号 フロンティアグラン西新宿 B103
代表取締役：加藤 芳郎
事業内容： YouTubeマーケティング
プラットフォーム事業・商品開発事業・食イベント事業
その他関連事業
設立： 2014年7月
HP：https://knock.co.jp/