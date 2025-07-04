【事業者募集】舞鶴市の公共施設（111施設）包括管理業務プロポーザル
舞鶴市
- 業務期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで（5年間）
- 業務の目的
本市が所有する公共施設の保守点検等業務や修繕業務を包括的に委託することにより、施設の維持管理品質の向上、安全性の向上、施設の長寿命化及び業務の効率化を図ることを主な目的とします。
- 業務の内容
対象施設：小中学校、集会施設、行政施設、スポーツ施設 等 111施設
対象業務：保守点検業務、維持管理業務、巡回点検業務 等 48業務、その他小規模修繕業務
詳細は「舞鶴市公共施設包括管理業務委託仕様書」に示します。
- 施設見学申込期間 令和7年7月4日（金）から7月11日（金）17時まで
- 質問受付期間 令和7年7月10日（木）から7月25日（金）17時まで
- 参加申込書受付期間 令和7年8月1日（金）から8月18日（月）17時まで
- 企画提案書受付期間 令和7年8月26日（火）から9月12日（金）17時まで
- プレゼンテーション及びヒアリング審査 令和7年9月26日（金）
- 審査結果通知・公表 令和7年10月6日（月）
- 契約締結 令和8年3月上旬
- 業務開始 令和8年4月1日（水）
舞鶴市では、所有する公共施設の効果的・効率的な維持管理を推進し、市民がより安全に利用できる環境を整えるとともに、持続可能で良質な公共施設を次世代へ継承するため、包括管理業務の導入を検討してまいりました。
令和6年度に実施したサウンディング型市場調査の結果を踏まえ、令和8年度から本業務を導入することとし、この度、契約候補者を選定するための公募型プロポーザルを実施します。
1. 業務の概要- 業務名 舞鶴市公共施設包括管理業務委託
- 業務期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで（5年間）
- 業務の目的
本市が所有する公共施設の保守点検等業務や修繕業務を包括的に委託することにより、施設の維持管理品質の向上、安全性の向上、施設の長寿命化及び業務の効率化を図ることを主な目的とします。
- 業務の内容
対象施設：小中学校、集会施設、行政施設、スポーツ施設 等 111施設
対象業務：保守点検業務、維持管理業務、巡回点検業務 等 48業務、その他小規模修繕業務
詳細は「舞鶴市公共施設包括管理業務委託仕様書」に示します。
2. 公募の概要
業務の効果を最大限に高めるため、民間事業者の専門的な知識や高い技術力、豊富なノウハウを活かした提案を広く募ります。詳細は「舞鶴市公共施設包括管理業務委託プロポーザル実施要領」等をご参照ください。
3. 主なスケジュール（予定）- 公告（実施要領等の公表） 令和7年7月3日（木）
- 施設見学申込期間 令和7年7月4日（金）から7月11日（金）17時まで
- 質問受付期間 令和7年7月10日（木）から7月25日（金）17時まで
- 参加申込書受付期間 令和7年8月1日（金）から8月18日（月）17時まで
- 企画提案書受付期間 令和7年8月26日（火）から9月12日（金）17時まで
- プレゼンテーション及びヒアリング審査 令和7年9月26日（金）
- 審査結果通知・公表 令和7年10月6日（月）
- 契約締結 令和8年3月上旬
- 業務開始 令和8年4月1日（水）
※スケジュールは変更となる場合があります。
4. 参加申込方法
「舞鶴市公共施設包括管理業務委託プロポーザル実施要領」をご確認の上、必要書類をご提出ください。実施要領や各種様式は舞鶴市ホームページからダウンロードできます。
５．募集ホームページ
https://www.city.maizuru.kyoto.jp/shigoto/0000014012.html