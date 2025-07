～ごみを拾って、街を巡って、豪華賞品をゲットしよう！～「ごみ拾いスタンプラリー」を開催！

ソーシャルアクションネットワーク

一般社団法人海と日本プロジェクトin岩手は、2025年7月12日(土)と2025年7月13日(日)に「ごみ拾いスタンプラリー in MORIOKAマチナカフェスタ」を開催いたします。このイベントは、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催するものです。

一般社団法人海と日本プロジェクトin岩手ホームページ:https://iwate.uminohi.jp/(https://iwate.uminohi.jp/)

一般社団法人海と日本プロジェクトin岩手では、盛岡の街を巡る「ごみ拾いスタンプラリー」を開催します!参加者全員に参加賞を進呈するほか、チェックポイントでスタンプを集めると抽選で豪華商品が当たるプレゼント企画も実施。更に、各日午後4時からは、ゲストと一緒にごみ拾いをする特別イベントも開催します。

また、7月13日(日)11:30~12:00には、「MORIOKAマチナカフェスタ」のテレビステージにて

海のトークショー&クイズ大会を開催!

お笑いコンビ・アンダーエイジと、いわてカーボンフリー・アクション(ICFA)の皆さんをゲストに迎え、「おいしい海は、まちからつくろう!~ごみゼロで守る魚の未来~」をテーマに、海の環境や海洋ごみ問題について、楽しみながら学べる内容をお届けします。

<イベント概要>

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161057/table/97_1_8d0e7f1c6bd49fba71472a5e532074b7.jpg?v=202507051056 ]

<団体概要>

団体名称 :一般社団法人海と日本プロジェクトin岩手

URL :https://iwate.uminohi.jp/

活動内容 :県民と海のつながりを深めていくために、次世代を担う子どもたちや若者を中心に海への好奇心をもち、行動を起こす運動を推進。

CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/