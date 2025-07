2025年6月開催、国際医学会「ASLS Tokyo」において研究結果を発表

SBC Medical Group Holdings Inc.

SBCメディカルグループホールディングス(本社:米国カリフォルニア州 CEO:相川佳之)が経営を支援する「湘南美容クリニック」に所属する医師3名が、国際医学会「ASLS Tokyo」に登壇し、研究成果を発表いたしました。

上段左から:西川礼華医師 金児美医師 下段:森川総一郎医師

ASLS(Aesthetic Surgery & Laser Society)は、美容医療分野における世界最高峰の専門医が一堂に会し、最先端の知見と技術を共有する、韓国発の国際的な美容医療カンファレンスです。このたび、湘南美容クリニックに所属する医師3名が、これまでの学会発表や豊富な臨床実績を高く評価され、2025年6月29日(日)に初の日本開催となった「ASLS Tokyo」に登壇し、研究成果を発表しました。

本学会では、豊富な臨床経験と研究成果をもとに、複雑な症例に対する科学的根拠に基づいた革新的なアプローチを、従来の枠にとらわれない独自性あふれるスタイルで発表しました。その内容は、美容医療が単なる外見の変化を目的とするものではなく、お客さま一人ひとりのライフスタイルに寄り添い、人生の質(QOL)を高めるための重要な選択肢へと進化していることを強く印象づけるものでした。また、治療によるメリットにとどまらず、現時点での技術的・医学的な限界や今後の課題についても積極的に共有することで、医療従事者としての誠実さと真摯な向き合い方を強く印象づけました。こうしたリアルで共感を呼ぶ発信は、会場に集まった世界各国の医療従事者から高い関心と支持を集め、国際的にも大きな反響と評価を得る結果となりました。

近年、美容医療の分野では技術革新が進み、臨床現場にとどまらず、専門知識の発信や国際連携の重要性が高まっています。多様化するニーズに応えるには、最先端技術の導入とともに、グローバルな視野と柔軟な発想が不可欠です。SBCメディカルグループは今後も、国際学会や海外研究機関との交流を通じて先進的な取り組みを世界に発信し、美容医療の持続的な発展に寄与してまいります。

「ASLS Tokyo」開催概要

開催地:グランドプリンスホテル新高輪

開催日程:2025年6月29日(日)

公式サイト:https://asls-tokyo.jp/

発表演題

西川礼華医師(湘南美容グループ 皮膚科全体統括)

・Update on Microneedle RF: Skin Rejuvenation and Clinical Practice

マイクロニードルRFの最新情報:皮膚若返りと臨床実践

・Advancing Under-Eye Aesthetics Through Combined Modalities

複合的な治療法による目の下の美容の進化

・Combination Therapy for Skin Lifting and Rejuvenation: A Practical Approach with HIFU and Mono - Bipolar RF

肌のリフトアップと若返りのための複合療法:HIFUとモノ・バイポーラRFによる実践的アプローチ

金児美医師(湘南美容グループ 代表補佐)

・Life with double eyelid for all gender for all age for all people

性別、年齢を問わず、すべての人のための二重まぶたのある生活

森川総一郎医師(湘南美容皮フ科 渋谷公園通り院 院長)

・How to use 4 types of polynucleotide effectively at our facility

当施設における4種類のポリヌクレオチド製剤の有効的な使用方法について

SBCメディカルグループホールディングス

SBCメディカルグループホールディングスのルーツである湘南美容クリニックは、2000年に神奈川県藤沢市で創業し、「美容医療をもっと身近に」という信念をもって、先進的な美容医療の提供に努めてまいりました。創業当初は美容医療を中心に事業を展開していましたが、その後、さらなる多角化を図り、不妊治療、歯科、整形外科などの保険診療分野にも進出。幅広い医療機関への経営支援を行う体制を整えるまでに成長しました。現在、当グループのクリニックネットワークは国内外にわたり252院に。日本を代表する医療グループとしての地位を確立し、2024年9月には米国NASDAQに上場を果たしました。今後は、グループパーパス「メディカルイノベーションで世界中の人々の幸福度向上に貢献する」の実現を目指し、クリニックネットワークの拡大とグローバル展開をさらに推進してまいります。

英 文 名:SBC Medical Group Holdings, Inc.

上場市場:NASDAQ Global Market

ティッカー (米国証券コード):SBC

所 在 地:200 Spectrum Center Drive Suite 300 Irvine, CA 92618 USA

C E O:相川 佳之

事 業:医療機関(総合美容医療・歯科・AGA治療・婦人科・不妊治療・眼科・整形外科・再生医療治療、他)への経営支援事業

SBCメディカルグループホールディングス:https://sbc-holdings.com/jp

SBC湘南美容クリニック:https://www.s-b-c.net/

SBCメディカルグループ採用サイト:https://www.sbc-recruit.com/