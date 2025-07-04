株式会社CyberomiX、2025年7月6日開催の「第43回札幌国際がんシンポジウム」ランチョンセミナーにて発表。テーマは～シングルセル解析による脳腫瘍の発症メカニズムの解明～
株式会社CyberomiX
学会チラシ
日時：7月6日（日）12:30～13:15
開催概要
名称：第43回札幌国際がんシンポジウム(https://sics2025.umin.jp/)
テーマ：新技術によるがん進展の解明
会期:：2025年7月5日（土）～2025年7月6日（日）
会場：グランドメルキュール札幌大通公園
主催：公益財団法人札幌がんセミナー
代表世話人：小川誠司（京都大学）
海外招待演者：Dan Landau, Safia Danovi，Christian Steidl, Young Seok Ju,Jeong Ho Lee
株式会社CyberomiXのランチョンセミナー詳細
学会チラシ
会場：グランドメルキュール札幌大通公園
日時：7月6日（日）12:30～13:15
テーマ：シングルセル解析による脳腫瘍の発症メカニズムの解明
座長：渡邊 亮（株式会社CyberomiX）
演者：鈴木啓道（国立がん研究センター研究所 脳腫瘍連携研究分野分野長）
当社は今後も、がん領域における研究を通じて、医療の発展に寄与してまいります。
ご来場の皆様、お待ちしております!