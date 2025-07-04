元総務大臣・武田良太 冠ラジオ番組が7月6日（日）スタート！interfm『武田良太 Try Again』
interfm（東京:89.7MHz 横浜:76.5 MHz）は、挑戦や再出発をテーマに、人生の転機や失敗からの学びを前向きにとらえるトーク＆応援型プログラム『武田良太 Try Again』を7月6日(日)にスタートさせます。
番組では毎回、元総務大臣の武田良太が政治・経済・スポーツ・文化など幅広い分野で活躍するゲストを迎え、アシスタントのフリーアナウンサー尾崎里紗と彼らの転機や決断の裏側についてトークを楽しく繰り広げます。
挑戦することの大切さを掘り下げ、リスナーに勇気と気づきを届ける30分です。
初回(7/6)の放送では、武田良太の人となりを探るべく、同郷の尾崎アナが「人間・武田良太」について、根掘り葉掘り聞きだします。どうぞご期待ください。
■番組概要
放送局：インターエフエム（東京:89.7 MHz 横浜:76.5 MHz）http://www.interfm.co.jp/
タイトル：『武田良太 Try Again』
パーソナリティ：武田良太、尾崎里紗
放送日時：毎週日曜日 朝 09:00～09:30（30分番組）
番組HP：https://www.interfm.co.jp/ryota
放送形態：録音番組
番組X（旧Twitter）アカウント：@ryota_TryAgain
番組ハッシュタグ：#たけだ良太 #武田良太 #０からのスタート
番組メールアドレス：ryota@interfm.jp
■パーソナリティ
武田良太
平成04年04月 元自民党政調会長 衆議院議員 亀井静香秘書
平成05年07月 衆議院選挙旧福岡４区にて初挑戦、以降３回出馬
平成15年11月 衆議院選挙福岡１１区にて初当選、以来7期連続当選
平成19年01月 衆議院法務委員会理事
平成20年08月 防衛大臣政務官（福田改造内閣、麻生内閣）
平成21年10月 衆議院海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び
我が国の協力支援活動等に関する特別委員会理事
平成22年09月 自民党遊説局長
平成23年01月 自民党福岡県支部連合会会長
平成24年10月 自民党国防部会長
平成24年12月 衆議院安全保障委員会委員長
平成25年09月 防衛副大臣(第二次安倍内閣)
平成26年09月 衆議院外務委員会理事
平成26年09月 自民党副幹事長
平成28年08月 自民党幹事長特別補佐
平成28年11月 衆議院決算行政監視委員会理事
令和元年09月 国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣(防災)
行政改革・国家公務員制度・国土強靱化担当大臣
(第四次安倍第二次改造内閣)
令和2年09月 総務大臣(菅内閣)
令和3年11月 自民党災害対策特別委員会委員長
尾崎里紗
1992年、福岡県生まれ。
西南学院大学経済学部卒業。大学在学中に福岡親善大使を務める。
2015年日本テレビ放送に入社。
同年9月からは朝の情報番組「ZIP!」など出演し、2018年からは「バゲット」でMCを担当。
2024年に日本テレビ放送を退職し、現在はフリーアナウンサーとして活動。
故郷の福岡県若宮市の「ふるさとPR大使」も務める。
防災士、離乳食幼児食コーディネーター、食生活アドバイザー2級などの資格も持つ。
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