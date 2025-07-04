imase初の日本武道館ライブをU-NEXTにて独占ライブ配信！
USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、7月25日（金）に日本武道館で開催される「imase LIVE “Have a nice day” in NIPPON BUDOKAN」の模様を独占ライブ配信いたします。本公演は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。
音楽活動スタートからわずか1年でSNS時代を代表するアーティストの仲間入りを果たしたimase。リリース楽曲が次々と話題となり、2022年8月リリースの「NIGHT DANCER」はTikTokでの総再生数が100億回を突破するほどの大ヒットを記録。その人気は国内に留まらず、韓国最大規模の音楽授賞式「2023 Melon Music Awards」や「Circle Chart Music Awards 2023」で日本人アーティストとして初出演、初受賞の快挙を達成しました。今年6月には3カ月に及んだ全国ホールツアーを完遂し、7月には自身初となる日本武道館での公演と、ますます勢いを増しています。
この度U-NEXTでは、昨年の「imase Hall Tour 2024 “Shiki-Sai”」のライブ配信に続き、「imase LIVE “Have a nice day” in NIPPON BUDOKAN」を7月25日（金）に独占ライブ配信することが決定しました。ライブ配信終了後は見逃し配信を予定しています。注目が集まるimase初の日本武道館でのパフォーマンスを、ぜひU-NEXTならではの高音質、高画質な映像でリアルタイムにお楽しみください。
さらに、U-NEXTでは「imase Hall Tour 2024 “Shiki-Sai”」やアジアツアーの舞台裏に密着した「imase 1st Asia Tour 2024 “Shiki” Behind The Scenes」の独占配信に加え、これまでの全MV作品も好評配信中です。ぜひ併せてご覧ください。
imase LIVE “Have a nice day” in NIPPON BUDOKAN
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9DchpE9Sbh8 ]
視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000009646
ライブ配信：7月25日（金）18:30～ライブ終了まで
見逃し配信：7月30日（水）18:00～8月10日（日）23:59まで
配信公演：7月25日 東京・日本武道館 公演
※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください
imase 配信中一覧
https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011912
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