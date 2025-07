F1レーサー角田裕毅オフィシャル！『Yuki World公式Discord』が本日オープン！

META PLANNING株式会社マップ名『Yuki World』

この度、META PLANNING株式会社(代表:西村寛和、以下:当社)と株式会社Meta Heroes(代表:松石和俊、以下:Meta Heroes)は、F1ドライバー角田裕毅オフィシャルのファンコミュニティ『Yuki World公式Discord』を2025年6月28日に正式オープンいたしました。

本コミュニティは、2024年11月に公開された角田裕毅オフィシャルのフォートナイトマップ『Yuki World』をきっかけに誕生したもので、ファン同士の交流はもちろん、角田本人からの公認コメントや、定期的なオンラインイベント、限定コンテンツの提供などを予定しています。

『Yuki World公式Discord』とは

『Yuki World』は、角田裕毅のレーサーとしての世界観を体感できるフォートナイト内のオリジナルマップです。スピード感あふれるコースや、本人のこだわりが詰まったギミックが話題となり、多くのプレイヤーに親しまれています。

このたび、そのマップのファンコミュニティとしてDiscord上に「公式サーバー」が開設され、ファンがより深く『Yuki World』の魅力を共有できる場となりました。

角田裕毅からの公認コメントも公開中

Discordに参加すると読むことのできる、角田裕毅ご本人からの公認コメントも公開しております!

今後の展開

★マップ内広告スポンサー募集について(企業様向け)

- 定期的なプレイイベントやレースチャレンジの開催- 角田選手にちなんだ限定アイテムの配布(予定)- ファン同士の情報交換・応援メッセージ投稿コーナー- コラボ企画やプレゼントキャンペーンマップ内巨大フォーミュラカー

『Yuki World』内にバナーやブランドロゴなどの広告を設置できるスポンサー枠の募集を開始しました。

F1ファンやゲームユーザー層へのアプローチを希望する企業様にとって、国内外に向けた新たなプロモーションの場としてご活用いただけます。

詳細な資料やご相談については、以下の窓口までお気軽にお問い合わせください。

公式Discord参加方法

角田選手ロゴをマップ内に多数配置

Discordアカウントをお持ちの方であれば、誰でも参加可能です。

以下のリンクより『Yuki World公認Discord』にアクセスできます

【https://discord.gg/6AVM2cv8jt】

【マップ情報】

フォートナイト内マップ検索にて下記コードを入力

マップコード:4671-1175-6009

〈マップ入室方法〉

対応端末に「Fortnite」をインストール

※Nintendo Switch,PS4/5,Xbox,PCに対応しています。

※This event is not sponsored, endorsed, or administered by Epic Games, Inc.

これは独立して制作されたフォートナイト クリエイティブのコンテンツであり、Epic Gamesによりスポンサー、支援、または運営されるものではありません。

【角田 裕毅(つのだ ゆうき)選手プロフィール】

角田 裕毅選手

レーシングドライバー/F1ドライバー(Oracle Red Bull Racing 所属)

生年月日:2000年5月11日(25歳)

出身地:神奈川県

・略歴:16歳で限定A級ライセンスを取得し、FIA-F4日本選手権で活躍。

渡欧して2019年にFIA-F3、20年にFIA-F2と着実にステップアップすると、

21年より欧州のトップレーシングチームでF1参戦。2000年代生まれ

初のF1レギュラードライバーとなった。

2025年日本GP(4月4~6日)のタイミングで、VISA Cash App RB F1 Teamから

Oracle Red Bull Racingへの昇格。

主な大会成績:フォーミュラ1

- 21年シリーズ14位(獲得ポイント32ポイント、入賞7回、最高位4位)- 22年シリーズ(獲得ポイント11ポイント、入賞4回、最高位7位)- 23年シリーズ(獲得ポイント17ポイント、入賞6回、最高位8位)- 24年シリーズ12位(獲得ポイント30ポイント、入賞9回、最高位7位)

主なタイトル・表彰

ピレリトロフィー(2020)、アントワーヌ・ユベール・アワード(2020)、

FIAルーキー・オブ・ザ・イヤー(2020)、2023 Abu Dhabi Grand Prix - Driver of

the Day、等

角田選手は、その鋭いレース感覚と、冷静な判断力で知られています。F1でのキャリアはまだ若いものの、すでに多くのハイライトを生み出しており、世界中のファンから支持されています。さらにSNSを通じてファンとの交流を大切にしており、ファンとの距離が近いレーサーとしても知られています。

角田選手は、今後のF1キャリアにおいて更なる成功を目指すとともに、F1の魅力を広め、より多くの人々にモータースポーツを楽しんでもらうことを目標としています。

・オフィシャルX:[https://x.com/yukitsunoda07]

・オフィシャルInstagram:[https://www.instagram.com/yukitsunoda0511/]

【META PLANNING株式会社について】

会社名:META PLANNING株式会社

・設立:2023年9月21日

・代表取締役:西村寛和

・所在地:京都府京都市中京区烏丸通四条

上ル笋町688第15長谷ビル9階

・オフィシャルサイト:[https://meta-planning.net/]

・X(旧Twitter)アカウント:

[https://x.com/Meta_Planning?s=20]

【株式会社Meta Heroesについて】

会社名:株式会社Meta Heroes

・設立:2021年12月03日

・代表取締役:松石和俊

・大阪本社:大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

・DX教育スペース「Hero Egg」:大阪府大阪市浪速区難波中

2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

・コミュニティスペース:大阪府大阪市北区

太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

・オフィシャルサイト:[https://meta-heroes.io]

・X(旧Twitter)アカウント:

[https://x.com/metaheroes_100]