-ヘイトスピーチを許さない！- 泉南市議会議員添田詩織氏に対する役員の第9回期日の報告会を7月10日に開催
株式会社TryHard Japan(大阪市中央区)の取締役である李香代氏は、泉南市議会議員・添田詩織氏を
被告として損害賠償訴訟を提起し、2025年7月10日(木)10時00分から大阪地方裁判所において
第9回期日（口頭弁論・証人尋問期日）を行います。
また、直後の7月10日（木）15時30分頃より李香代氏、田中 俊弁護士（原告訴訟代理人・弁護団長）らが登壇して、大阪弁護士会館にて報告会を開催します。報道機関及びご関心をお持ちの皆さまに
おかれましては、ぜひ傍聴・報告会にご参加いただきますようお願い申し上げます。
【1、 第9回期日の日程・場所】
（1）日時 2025年7月10日（木）10時00分～15時頃予定
（2）法廷 大阪地方裁判所 809号法廷
(3) 内容 証人尋問
なお、傍聴席は抽選です。当日午前9時20分～午前9時30分までに別館正面玄関前に並ばれた方を対象に抽選します。
【2、訴訟の当事者】
（1）原告
名称 李 香代 氏
就業先 株式会社TryHard Japan 大阪市中央区久太郎町2-5-19トライハードビル
（2）被告
名称 泉南市議会議員 添田 詩織 氏
【３、入廷行動について】
場所：大阪地方裁判所正面入り口付近
時間：9時30分頃を予定
参加者：李香代氏、株式会社TryHard Japan職員、弁護団 など
記者の皆様に写真撮影をお願いいたします。
【４、報告会について】
日時：2025年7月10日（木）15時30分頃
場所： 大阪弁護士会館（大阪府大阪市北区西天満1丁目12－5）9階904室
出席者：株式会社TryHard Japan 取締役 李 香代氏
エヴィス法律会計事務所 弁護士 田中 俊（原告訴訟代理人 弁護団長）
弁護士法人・響 代表弁護士 西川 研一（原告訴訟代理人 弁護団副団長）
【5、報告会参加申込み・問合せフォーム】
https://forms.gle/oLVK93wTHUNiUvyt5
傍聴が叶わなかった場合にも、ぜひ報告会にご参加ください。