-ヘイトスピーチを許さない！- 泉南市議会議員添田詩織氏に対する役員の第9回期日の報告会を7月10日に開催

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株式会社TryHard Japan





株式会社TryHard Japan(大阪市中央区)の取締役である李香代氏は、泉南市議会議員・添田詩織氏を


被告として損害賠償訴訟を提起し、2025年7月10日(木)10時00分から大阪地方裁判所において


第9回期日（口頭弁論・証人尋問期日）を行います。


また、直後の7月10日（木）15時30分頃より李香代氏、田中 俊弁護士（原告訴訟代理人・弁護団長）らが登壇して、大阪弁護士会館にて報告会を開催します。報道機関及びご関心をお持ちの皆さまに


おかれましては、ぜひ傍聴・報告会にご参加いただきますようお願い申し上げます。



【1、 第9回期日の日程・場所】


（1）日時　2025年7月10日（木）10時00分～15時頃予定　


（2）法廷　大阪地方裁判所　809号法廷


(3) 内容　証人尋問　　


なお、傍聴席は抽選です。当日午前9時20分～午前9時30分までに別館正面玄関前に並ばれた方を対象に抽選します。



【2、訴訟の当事者】


（1）原告


名称　　李　香代　氏


就業先　 株式会社TryHard Japan　大阪市中央区久太郎町2-5-19トライハードビル


（2）被告


名称 泉南市議会議員　添田 詩織　氏



【３、入廷行動について】


場所：大阪地方裁判所正面入り口付近


時間：9時30分頃を予定


参加者：李香代氏、株式会社TryHard Japan職員、弁護団　など


記者の皆様に写真撮影をお願いいたします。



【４、報告会について】


日時：2025年7月10日（木）15時30分頃


場所： 大阪弁護士会館（大阪府大阪市北区西天満1丁目12－5）9階904室


出席者：株式会社TryHard Japan 取締役 李　香代氏


エヴィス法律会計事務所 弁護士 田中 俊（原告訴訟代理人　弁護団長）


弁護士法人・響 代表弁護士 西川 研一（原告訴訟代理人　弁護団副団長）



【5、報告会参加申込み・問合せフォーム】　


https://forms.gle/oLVK93wTHUNiUvyt5


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



傍聴が叶わなかった場合にも、ぜひ報告会にご参加ください。