Samsung Galaxy製品が「Amazon プライムデー・先行セール」で特別価格に！
サムスン電子ジャパン株式会社（以下、サムスン）は、Amazonで7月8日（火）0:00から7月10日（木）23:59に開催される「Amazon プライムデー先行セール」、および7月11日（金）0:00から7月14日（月）23:59に開催される「Amazon プライムデー」において、Samsung Galaxy対象製品※をセール価格で販売いたします。
今回のセールでは、「Samsung Galaxy S24シリーズ」や「Samsung Galaxy Z Fold6」、「Samsung Galaxy Z Flip6」をはじめとするスマートフォン・スマートウォッチ・ワイヤレスイヤホン・タブレットアクセサリーなど、幅広い製品が対象となります。今年発売したばかりの「Samsung Galaxy Tab S10 FEシリーズ」もAmazonのセール対象製品になります。ぜひこの機会にSamsung Galaxy製品をご検討ください。
※Amazon プライムデー先行セールの対象商品は、先行セール<7月8日（火）0:00~7月10日（木）23:59>と、Amazon プライムデー<7月11日（金）0:00~7月14日（月）23:59>の両方の期間を通じて、セール価格でご購入いただけます。ただし、在庫がなくなり次第終了となります。
※対象製品については、Amazon.co.jp内 Samsung Galaxy Storeをご確認ください。
■「Amazon プライムデー」概要
「Amazon プライムデー先行セール」開催期間
2025年7月8日（火）0:00 ～ 7月10日（木）23:59
「Amazon プライムデー」開催期間
2025年7月11日（金）0:00 ～ 7月14日（月）23:59
※セール対象商品は在庫がなくなり次第、販売終了となります。
対象販路
Amazon.co.jp内 Samsung Galaxy Store
https://www.amazon.co.jp/by_galaxy
※出荷・販売元が「Amazon.co.jp」である製品がセール対象となります。
対象製品
対象製品の一部をご紹介いたします。全ての対象製品や金額はセール実施中に上記サイトにてご確認ください。
■2年間の安心保証サービス「Galaxy Care」
「Galaxy Care」にご加入いただくと、水没破損や落下等による画面割れ、故障や盗難時に、無料もしくはわずかなご負担金で端末の修理・交換が可能です。「Galaxy Care」は万が一のアクシデントに備えた安心なサービスを提供しております。
※1年に1回もしくは2回まで保証（端末によって異なります）
※Samsungがグローバルで提供している「Samsung Care+」とは内容が異なります。
※詳細および対象製品はGalaxy Care公式WEB ページ
（https://www.samsung.com/jp/offer/galaxy-care/）をご確認ください。
■製品詳細について
「Samsung Galaxy S24」詳細
https://www.amazon.co.jp/stores/page/4BC3BAE2-A00D-4BAF-A1EE-9F6D1841DD17?ingress=0&visitId=116805e1-31bb-453e-8e64-3acb9c00a2a9(https://www.amazon.co.jp/stores/page/4BC3BAE2-A00D-4BAF-A1EE-9F6D1841DD17?ingress=0&visitId=116805e1-31bb-453e-8e64-3acb9c00a2a9)
「Samsung Galaxy Z Fold6」詳細
https://www.amazon.co.jp/stores/page/1FBF76C5-7FF0-4E07-82A1-F37489B3E124?ingress=0&visitId=116805e1-31bb-453e-8e64-3acb9c00a2a9(https://www.amazon.co.jp/stores/page/1FBF76C5-7FF0-4E07-82A1-F37489B3E124?ingress=0&visitId=116805e1-31bb-453e-8e64-3acb9c00a2a9)
「Samsung Galaxy Z Flip6」詳細
https://www.amazon.co.jp/stores/page/7AB91DB7-FAA7-448F-A4D4-0008DFFFFF90?ingress=0&visitId=116805e1-31bb-453e-8e64-3acb9c00a2a9(https://www.amazon.co.jp/stores/page/7AB91DB7-FAA7-448F-A4D4-0008DFFFFF90?ingress=0&visitId=116805e1-31bb-453e-8e64-3acb9c00a2a9)
「Samsung Galaxy タブレット」詳細
https://www.amazon.co.jp/stores/page/E74F57A2-7288-4058-8147-003E2E7653B2?ingress=0&visitId=116805e1-31bb-453e-8e64-3acb9c00a2a9(https://www.amazon.co.jp/stores/page/E74F57A2-7288-4058-8147-003E2E7653B2?ingress=0&visitId=116805e1-31bb-453e-8e64-3acb9c00a2a9)
「Samsung Galaxy Watch」詳細
https://www.amazon.co.jp/stores/page/2E69B952-B9C6-4B8D-AFA9-57C262C21216?ingress=0&visitId=116805e1-31bb-453e-8e64-3acb9c00a2a9(https://www.amazon.co.jp/stores/page/2E69B952-B9C6-4B8D-AFA9-57C262C21216?ingress=0&visitId=116805e1-31bb-453e-8e64-3acb9c00a2a9)
「Galaxy Buds」詳細
https://www.amazon.co.jp/stores/page/28479C5B-0C52-46E7-8B32-0CE992068CD5?ingress=0&visitId=116805e1-31bb-453e-8e64-3acb9c00a2a9(https://www.amazon.co.jp/stores/page/28479C5B-0C52-46E7-8B32-0CE992068CD5?ingress=0&visitId=116805e1-31bb-453e-8e64-3acb9c00a2a9)
「Samsung Galaxy Tabアクセサリー」詳細
https://www.amazon.co.jp/stores/page/F42D9258-E896-4969-9C97-6FAC2DF01835?ingress=0&visitId=116805e1-31bb-453e-8e64-3acb9c00a2a9(https://www.amazon.co.jp/stores/page/F42D9258-E896-4969-9C97-6FAC2DF01835?ingress=0&visitId=116805e1-31bb-453e-8e64-3acb9c00a2a9)
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