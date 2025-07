完全新規造形の「キングギドラ」が追加された、CCPJAPAN ミドルサイズシリーズ ゴジラEX【第11弾】が全５種で登場！!

CCPJAPAN株式会社

フィギュアメーカーのCCPJAPAN株式会社は、人気特撮作品『ゴジラ』シリーズに登場する怪獣を、レトロデザインのソフビ製で商品化でした『CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX【第11弾】 5種』を全国のホビーショップ、量販店、Webショップにて順次予約受付を開始いたします。

■商品特長

《ミドルサイズシリーズ》

「古そうで新しい、だけど少し古臭いソフビ怪獣シリーズ」をコンセプトに、シリーズ全高12cmほどの、手のひらに収まる集めやすいサイズ。

ノスタルジーさを感じさせてくれる、どことなく「昭和レトロ」を感じるレトロテイストのデフォルメが施された、ソフビ好き・怪獣好きにCCPJAPANが送るコレクションシリーズ。

新たにCCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX【第11弾】が登場!!

今回は、完全新規造形で満を持して「キングギドラ」が登場!

人気のカラーリング「ゴジラブルー」で彩色された怪獣たちも追加された、全5種ラインナップ!!

レトロテイストでありながら迫力ある造型と、美しい彩色で仕上げられたソフビを、是非お手元にてお楽しみください。

■CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX【第11弾】キングギドラ(1991) スタンダード Ver.

ミドルサイズシリーズから、ゴジラの宿敵とも言える「キングギドラ(1991)」が完全新規造形で登場!!

3つの首を持つ言わずと知れた名怪獣を、デフォルメのソフビへと落とし込みました。

レトロタイプソフビらしくデフォルメを施しつつ、精悍な表情などはそのままに。

どこか懐かしい印象はありつつも、格好良さなど新しい雰囲気も感じられるバランスに仕上がりました。

「スタンダードVer.」では、キングギドラ本来のカラーをイメージしたゴールドカラーが登場。

さらに、翼の根本などにもシャドーを入れることで重厚感も高めています。

手のひらサイズながらも、非常にまとまった仕上がりとなっているキングギドラ。

是非お手元にてお楽しみください。

■CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX【第11弾】キングギドラ(1991) クリアイエロー Ver.

完全新規造形として登場する「キングギドラ(1991)」から、クリア彩色版が登場!!

クリアイエローの成形色にゴールドを吹き付けたゴージャスなカラーでキングギドラ。

目は存在感のあるレッドにて彩色されています。

クリアイエローのボディは透明度も高く、飴色のような雰囲気。

ミドルサイズシリーズならではの斬新なクリアカラーとなっています。

うろこのモールドが透けて見える美しい仕上がり。

是非お手元にてこのキングギドラソフビをお楽しみください。

【ゴジラブルー Ver. 3種】

ミドルゴジラEXでお馴染みの怪獣3種が、人気色「ゴジラブルー Ver.」になって登場!!

レトロソフビの定番のカラーリングでもある、かつての玩具などをオマージュした成形色「ゴジラブルー」にて、これまでとガラリと印象の変わったレトロな雰囲気となりました。

ベースとなる成形色に、メタリックブルー・シルバー・レッドをバランスよく配置しつつ、それぞれの怪獣の特色に合わせた仕上がりとなっています。

■CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX【第11弾】ゴジラ(2004)ゴジラブルー Ver.

前弾であるEX【第10弾】で新登場となったゴジラ(2004)が、本弾でゴジラブルーとなって登場!!

ゴジラの体色と、昭和当時のゴジラ玩具のカラーリングをオマージュした成形色「ゴジラブルー」。

赤い瞳とメタリックブルーの背ビレがそのカラーリングの魅力をさらに引き立てます。

ゴジラブルーカラーで、よりレトロ感のある雰囲気に仕上がったゴジラ(2004)を、是非お手元にてお楽しみください。

■CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX【第11弾】ゴジラ(2016)ゴジラブルー Ver.

『シン・ゴジラ』に登場するゴジラ(2016)からもゴジラブルー Ver.が登場!!

ゴジラ(2016)はスタンダードなゴジラよりも形状が少し異なる為、このゴジラに合わせた配色に少しアレンジを施しています。

前面だけでなく首元にシルバーが入る点や、メタリックブルーが足にも入ります。

また、尻尾が長いぶん塗装も多い印象を受ける仕上がりになっています。

新しいゴジラ×レトロ彩色というのも魅力の1つ。

是非ともこの新しさとレトロを両立したソフビの魅力をご体感ください。

■CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX【第10弾】煙突ヘドラ ゴジラブルー Ver.

モスラからもゴジラブルーVer.が登場。

今作はゴジラブルーの成形色により、紺色というモスラにとっては斬新なカラーリングに仕上がりました。

ゴジラブルー色の成形色に、メタリックブルー・シルバー・レッドの配色がバランス良く彩色されています。

これまでにはないような雰囲気のカラーリングとなったモスラを、是非お手元にてお楽しみください。

■商品概要

シリーズ名 :CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX【第11弾】 全5種

メーカー小売希望価格:各種 4,800円(税別)※ゴジラ(2004)、モスラ(1992)

各種 5,400円(税別)※キングギドラ(1991)、ゴジラ(2016)

発売時期 :2026年1月

サイズ :全高約13.5cm ※ゴジラ(2016)

全高約13cm ※ゴジラ(2004)、キングギドラ

全幅約15cm ※モスラ

素材 :PVC(ソフビ製)

原型 :二郎工房 / ゴジラ(2016)

東雲忍 / キングギドラ(1991)、ゴジラ(2004)、モスラ(1992)

デコマス彩色 :さるタジラ

対象年齢 :15歳以上

仕様 :彩色済み完成品、PP袋、ヘッダーPKG入り

生産地 :中国

著作 :TM & (C) TOHO CO., LTD.

■ご注意

・対象年齢は15歳以上となります。

・掲載されている画像はサンプルの為、実際の製品と異なる場合がございます。

・品質管上の都合により、予告なく仕様が変更となる場合がございます。

・発売時期は生産製造上の都合で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、ご予約頂きますようお願い申し上げます。

CCPJAPAN公式HP:https://ccp.jp/

CCPJAPANインフォメーションブログ: http://blog.livedoor.jp/ccp_ism/

公式X(旧Twitter): https://twitter.com/ccp_official_jp

公式Instagram: https://www.instagram.com/ccp_official_info/