人間国宝・大槻文藏氏と友枝昭世氏の競演！　囃子方プロデュースユニット「TTR能プロジェクト」50回記念のプレミアム公演　大槻能楽堂にて9月13日上演決定

ロングランプランニング株式会社

一般社団法人TTR能プロジェクト主催、TTR能プロジェクト「50回記念」プレミアム公演『楊貴妃・景清』が2025年9月13日(土)に大槻能楽堂（大阪府大阪市中央区上町A7）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて７月14日（月）10:00より発売開始です。

カンフェティにて７月14日（月）10:00よりチケット発売開始

チケット購入はこちら :http://confetti-web.com/@/50th-premium

公式ホームページ

https://www.facebook.com/ttrnoh/

TTR能プロジェクトの公演が50回を数える記念すべき公演！

人間国宝 大槻文藏・友枝昭世が競演します！

現代を代表する二人の名人共演企画という、囃子方ユニットである、TTR能プロジェクトだからこそ実現した奇跡的な公演となります。

ワキにも人間国宝の宝生欣也、また文化功労者である福王茂十郎を配し、そしてまた狂言も『佐渡狐』茂山千三郎・善竹隆司・隆平。一調『遊行柳』前川光長という豪華な、決して見逃せない番組となりました。

TTR能プロジェクトの追い求めた「究極」、空前絶後の企画に是非ご期待ください！

番組

能『楊貴妃干之掛・台留』

シテ 大槻 文藏

ワキ 福王茂十郎

アイ 善竹 隆平

笛 竹市 学

小鼓 成田 達志

大鼓 山本 哲也

地謡

片山九郎右衛門

山本 博道

浦田 保親

寺澤 幸祐

齊藤 信輔

今村 哲朗

大槻 裕一

山田 薫

後見 赤松 禎友、武富 康之

― 休憩 ―

一調『遊行柳』

謡 浦田 保親

太鼓 前川 光長

狂言『佐渡狐』

シテ 茂山千三郎

アド 善竹 隆司、善竹 隆平

能『景清』

シテ 友枝 昭世

ツレ 佐々木多聞

ワキ 宝生 欣哉

笛 斉藤 敦

小鼓 成田 達志

大鼓 山本 哲也

地謡

香川 靖祠

長嶋 茂

金子敬一郎

高林 呻二

大島 輝久

内田 成信

友枝 真也

佐藤 寛泰

後見 中村 邦生、友枝 雄人

公演概要

TTR能プロジェクト「50回記念」プレミアム公演『楊貴妃・景清』

公演日時：2025年9月13日 (土) 13時開演

※開場・受付は、開演の45分前です

※上演時間：約4時間

会場：大槻能楽堂（大阪府大阪市中央区上町A7）

■チケット料金

Ｓ指定席：13,500円

Ａ指定席：10,500円

Ｂ指定席：7,500円

（全席指定・税込）



＜カンフェティ限定＞

1,000円割引！ Ｂ席 7,500円 → カンフェティＢ席 6,500円！

TTR能プロジェクト

『TTR能プロジェクト』は、関西をベースに活動する小鼓方幸流・成田達志と大鼓方大倉流・山本哲也の、囃子方による「能」プロデュースユニット。門閥や所属地域を超えた妥協のない配役と魅力的な選曲により、東西にわたり注目を集め続けている。TTR能プロジェクトとして、平成29年度大阪文化祭賞受賞。個々としても、山本は「文化庁芸術祭優秀賞」を、成田は「芸術選奨文部科学大臣新人賞」を受賞している。2022年、結成20年を迎えた。

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