人間国宝・大槻文藏氏と友枝昭世氏の競演！　囃子方プロデュースユニット「TTR能プロジェクト」50回記念のプレミアム公演　大槻能楽堂にて9月13日上演決定

写真拡大 (全4枚)

ロングランプランニング株式会社


一般社団法人TTR能プロジェクト主催、TTR能プロジェクト「50回記念」プレミアム公演『楊貴妃・景清』が2025年9月13日(土)に大槻能楽堂（大阪府大阪市中央区上町A7）にて上演されます。


チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて７月14日（月）10:00より発売開始です。




カンフェティにて７月14日（月）10:00よりチケット発売開始


チケット購入はこちら :
http://confetti-web.com/@/50th-premium

公式ホームページ


https://www.facebook.com/ttrnoh/



TTR能プロジェクトの公演が50回を数える記念すべき公演！
人間国宝　大槻文藏・友枝昭世が競演します！



現代を代表する二人の名人共演企画という、囃子方ユニットである、TTR能プロジェクトだからこそ実現した奇跡的な公演となります。


ワキにも人間国宝の宝生欣也、また文化功労者である福王茂十郎を配し、そしてまた狂言も『佐渡狐』茂山千三郎・善竹隆司・隆平。一調『遊行柳』前川光長という豪華な、決して見逃せない番組となりました。


TTR能プロジェクトの追い求めた「究極」、空前絶後の企画に是非ご期待ください！


番組

能『楊貴妃干之掛・台留』


シテ　大槻 文藏


ワキ　福王茂十郎


アイ　善竹 隆平



笛　竹市 学


小鼓　成田 達志


大鼓　山本 哲也



地謡


片山九郎右衛門


山本 博道


浦田 保親


寺澤 幸祐


齊藤 信輔


今村 哲朗


大槻 裕一


山田 薫



後見　赤松 禎友、武富 康之



― 休憩 ―



一調『遊行柳』


謡　浦田 保親


太鼓　前川 光長



狂言『佐渡狐』


シテ　茂山千三郎


アド　善竹 隆司、善竹 隆平



能『景清』


シテ　友枝 昭世


ツレ　佐々木多聞


ワキ　宝生 欣哉



笛　斉藤 敦


小鼓　成田 達志


大鼓　山本 哲也



地謡


香川 靖祠


長嶋 茂


金子敬一郎


高林 呻二


大島 輝久


内田 成信


友枝 真也


佐藤 寛泰



後見　中村 邦生、友枝 雄人


公演概要





TTR能プロジェクト「50回記念」プレミアム公演『楊貴妃・景清』



公演日時：2025年9月13日 (土)　13時開演


※開場・受付は、開演の45分前です


※上演時間：約4時間



会場：大槻能楽堂（大阪府大阪市中央区上町A7）



■チケット料金


Ｓ指定席：13,500円


Ａ指定席：10,500円


Ｂ指定席：7,500円


（全席指定・税込）



＜カンフェティ限定＞


1,000円割引！ Ｂ席 7,500円 → カンフェティＢ席 6,500円！


TTR能プロジェクト

『TTR能プロジェクト』は、関西をベースに活動する小鼓方幸流・成田達志と大鼓方大倉流・山本哲也の、囃子方による「能」プロデュースユニット。門閥や所属地域を超えた妥協のない配役と魅力的な選曲により、東西にわたり注目を集め続けている。TTR能プロジェクトとして、平成29年度大阪文化祭賞受賞。個々としても、山本は「文化庁芸術祭優秀賞」を、成田は「芸術選奨文部科学大臣新人賞」を受賞している。2022年、結成20年を迎えた。



チケットサイト「カンフェティ」
チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典
https://service.confetti-web.com