人間国宝・大槻文藏氏と友枝昭世氏の競演！ 囃子方プロデュースユニット「TTR能プロジェクト」50回記念のプレミアム公演 大槻能楽堂にて9月13日上演決定
一般社団法人TTR能プロジェクト主催、TTR能プロジェクト「50回記念」プレミアム公演『楊貴妃・景清』が2025年9月13日(土)に大槻能楽堂（大阪府大阪市中央区上町A7）にて上演されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて７月14日（月）10:00より発売開始です。
カンフェティにて７月14日（月）10:00よりチケット発売開始
チケット購入はこちら :
http://confetti-web.com/@/50th-premium
公式ホームページ
https://www.facebook.com/ttrnoh/
TTR能プロジェクトの公演が50回を数える記念すべき公演！
人間国宝 大槻文藏・友枝昭世が競演します！
現代を代表する二人の名人共演企画という、囃子方ユニットである、TTR能プロジェクトだからこそ実現した奇跡的な公演となります。
ワキにも人間国宝の宝生欣也、また文化功労者である福王茂十郎を配し、そしてまた狂言も『佐渡狐』茂山千三郎・善竹隆司・隆平。一調『遊行柳』前川光長という豪華な、決して見逃せない番組となりました。
TTR能プロジェクトの追い求めた「究極」、空前絶後の企画に是非ご期待ください！
番組
能『楊貴妃干之掛・台留』
シテ 大槻 文藏
ワキ 福王茂十郎
アイ 善竹 隆平
笛 竹市 学
小鼓 成田 達志
大鼓 山本 哲也
地謡
片山九郎右衛門
山本 博道
浦田 保親
寺澤 幸祐
齊藤 信輔
今村 哲朗
大槻 裕一
山田 薫
後見 赤松 禎友、武富 康之
― 休憩 ―
一調『遊行柳』
謡 浦田 保親
太鼓 前川 光長
狂言『佐渡狐』
シテ 茂山千三郎
アド 善竹 隆司、善竹 隆平
能『景清』
シテ 友枝 昭世
ツレ 佐々木多聞
ワキ 宝生 欣哉
笛 斉藤 敦
小鼓 成田 達志
大鼓 山本 哲也
地謡
香川 靖祠
長嶋 茂
金子敬一郎
高林 呻二
大島 輝久
内田 成信
友枝 真也
佐藤 寛泰
後見 中村 邦生、友枝 雄人
公演概要
TTR能プロジェクト「50回記念」プレミアム公演『楊貴妃・景清』
公演日時：2025年9月13日 (土) 13時開演
※開場・受付は、開演の45分前です
※上演時間：約4時間
会場：大槻能楽堂（大阪府大阪市中央区上町A7）
■チケット料金
Ｓ指定席：13,500円
Ａ指定席：10,500円
Ｂ指定席：7,500円
（全席指定・税込）
＜カンフェティ限定＞
1,000円割引！ Ｂ席 7,500円 → カンフェティＢ席 6,500円！
TTR能プロジェクト
『TTR能プロジェクト』は、関西をベースに活動する小鼓方幸流・成田達志と大鼓方大倉流・山本哲也の、囃子方による「能」プロデュースユニット。門閥や所属地域を超えた妥協のない配役と魅力的な選曲により、東西にわたり注目を集め続けている。TTR能プロジェクトとして、平成29年度大阪文化祭賞受賞。個々としても、山本は「文化庁芸術祭優秀賞」を、成田は「芸術選奨文部科学大臣新人賞」を受賞している。2022年、結成20年を迎えた。
チケットサイト「カンフェティ」
チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典
https://service.confetti-web.com