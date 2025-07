ヘルスケアゲーム「HEALTHREE（ヘルスリー）」が「LUPIN THE IIIRD」とコラボ！

株式会社HEALTHREE

ゲーミフィケーションやweb3を通じて健康習慣の維持・促進をする株式会社HEALTHREE(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:山本 真也 / 田中 厳貴、読み:ヘルスリー)は、運営するヘルスケアゲーム「HEALTHREE(以下、ヘルスリー)」内で、株式会社トムス・エンタテインメント(本社:東京都中野区 代表取締役社長:竹崎忠 以下 トムス)が製作する「LUPIN THE IIIRD」シリーズとのコラボレーションを実施することを発表します。

LUPIN THE IIIRDコラボについて

モンキー・パンチの原作に漂うアダルトかつ危険なテイストの世界を引き継ぎ、若きルパンたちの邂逅や軌跡を描く『LUPIN THE IIIRD』シリーズの最新作『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』が2025年6月27日より全国の映画館にて上映されています。(公式サイト:https://lupinthe3rd.com/)

当作の公開を記念し、『LUPIN THE IIIRD』シリーズに登場するキャラクターや過去作に登場する背景などの世界観がヘルスリー内で楽しめるコラボレーションを開催します。コラボ期間中に誰でも無料で遊べる「LUPIN THE IIIRDマップ」では、ライバルとして登場するルパン三世と競い、結果に応じてコラボ限定グッズのアクリルキーホルダーが獲得できる遊びも用意しております。

コラボ詳細は下記の公式サイトをご確認ください。

HEALTHREE(ヘルスリー)について

- コラボ期間:2025年7月11日(金) ~ 8月10日(日)- 特設サイト:https://heal3.com/campaign/lupinthe3rd/(https://heal3.com/campaign/lupinthe3rd/)

「HEALTHREE(ヘルスリー)」は、ローグライクのような自動生成マップシステムとアバターの育成を組み合わせた新感覚のヘルスケアゲームです。オリジナルトークンを獲得できる報酬システムを採用しており、ブロックチェーンゲームの側面も持ち合わせています。

ユーザーは、自らのアバターにクローズと呼ばれる服や靴を装備し、自動生成される仮想マップ上をエクササイズすることで、装備の育成やトークンインセンティブの獲得を目指します。仮想マップには実際に移動した距離のみが反映されるので、アプリを起動してウォーキングやジョギングするだけでゲームをプレイすることができます。

最新のアップデート情報は公式サイト、Discord、X(旧Twitter)などで随時発信しています。

キャラクターIPとのコラボレーション

- 公式サイト:https://heal3.com/- 公式Discord:https://discord.com/invite/Cy6Wt8rGgc- 公式X(旧Twitter)Global:https://twitter.com/Heal3official- 公式X(旧Twitter)Japan:https://twitter.com/HEAL3ofr_jp

ヘルスリーは過去にさまざまな企業さまとのコラボレーションを実施してきましたが、キャラクターIPとのコラボレーションは今回が初めてとなります。一般的にキャラクターIPとゲームタイトルとのタイアップ、コラボレーションはゲームの世界観の融合やゲームシステムへの組み込みなど実現ハードルは低くありません。

ヘルスリーではマップ単位での世界観の演出が可能なため、比較的低コストで実現できることに加え、アプリ内で提供するアバター衣装(オリジナルクローズ)はNFTとして所有権がユーザーにあります。したがって、将来的にはセカンダリーマーケットで流通する際の売上の一部をIPホルダーさまに還元できる可能性を秘めています。(※2025年7月時点ではIPホルダーさまへの還元の仕組みは未実装です。)今後ヘルスリーでは、「アバター」×「ブロックチェーン」の特徴を活かして、キャラクターIPホルダーさまの収益性向上に貢献していきます。

代表取締役 山本 真也 / 田中 厳貴のコメント

日々の継続した運動を『つらい義務』ではなく『楽しい習慣』に変えることで、より多くの方々の健康的な生活をサポートしていきたいと考えている中で、国民的IPで長年にわたり多くの人々を楽しませてきた『LUPIN THE IIIRD』シリーズとのコラボレーションが実現できたことを大変嬉しく思います。引き続きエンターテイメントの力でHEALTHY & WEALTHYな世界の実現、健康習慣の形成という社会課題の解決に向けて取り組んで参ります。

株式会社HEALTHREEについて

株式会社HEALTHREEは「HEALTHY and WEALTHY」をパーパスに掲げるヘルスケアテック企業です。ゲーミフィケーションやWeb3の技術を活用し、未病対策という社会課題に挑戦しています。個人向けヘルスケアアプリ「HEALTHREE」や、企業のウェルビーイング経営を支援する事業や実証実験を通じて、人々の健康習慣の構築と継続的な健康増進に貢献します。

会社概要

会社名 :株式会社HEALTHREE

所在地 :東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 39F

事業内容 :HEALTHREE / HEALTHREE for Biz.の運営

代表者 :山本 真也 / 田中 厳貴

設立 :2023年11月16日

URL :https://company.heal3.com/