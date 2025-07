メジャーデビュー30周年を迎えたゴスペラーズの最新ツアーより、７月４日の東京国際フォーラム ホールA公演をＷＯＷＯＷで放送・配信！さらに過去ライブも交えて3カ月連続特集！

株式会社WOWOW

全51公演に及ぶゴスペラーズのメジャーデビュー30週年記念ツアーより7月4日の東京国際フォーラム ホールA公演をお届け。さらに過去ライブも交えた3カ月連続特集!

メジャーデビュー時から不動のメンバー5人が織り成す抜群のハーモニーと強固なチームワークで、屈指のヴォーカル・グループとして音楽シーンをリードしてきたゴスペラーズ。2024年12月21日にメジャーデビュー30周年を迎えた彼らは、東京と大阪で開催した「ゴスペラーズ 30周年記念祭」に続き、2025年4月から全51公演に及ぶ全国ツアー「ゴスペラーズ坂ツアー2025 “G30”」を展開。WOWOWでは、この「ゴスペラーズ坂ツアー2025 “G30”」を中心に、デビュー15周年記念ツアーファイナルなどを交えた3カ月連続のゴスペラーズ特集をお届けする。30年の時を経て円熟の時を迎えた至極のコーラスワークにたっぷりと酔いしれていただきたい。

<番組情報>

3カ月連続 ゴスペラーズ特集

9月~11月放送・配信予定

<ラインナップ>

●ゴスペラーズ坂ツアー2025 “G30”

9月放送・配信予定

※放送・配信終了後~3週間アーカイブ配信あり

メジャーデビュー30周年を迎えたゴスペラーズ。全国51公演を行なう記念ツアー「ゴスペラーズ坂ツアー2025 “G30”」から、東京国際フォーラム公演を放送・配信!

4月6日の千葉からスタートし9月27日の沖縄まで約半年にわたり全国を回るゴスペラーズの最新ツアーから、7月4日の東京国際フォーラム ホールA公演の模様をお届けする。

メジャーデビュー30周年を迎えたゴスペラーズをWOWOWのカメラが捉えるのは、昨年末に日本武道館で行なわれた「30周年記念祭」以来。30年を祝う“お祭り”として歴代のナンバーを中心に構成された武道館公演に対して、今回は彼らがライフワークとして重ねてきた「ゴスペラーズ坂ツアー」。その歌声に酔いしれ、抜群のチームワークに心が躍り、豊かな表現力に感動し、“声”の力を存分に味わえる、スタイリッシュなステージだ。5年前の「25周年」に行なわれた「ゴスペラーズ坂ツアー2019~2020 “G25”」ではコロナ禍の影響で全国を回ることができなかったが、今回は晴れて全国のファンと「30周年」を祝うライブが開催される。風のように心地よいハーモニー、30年の歴史が溶け込んだ極上のアンサンブルをお楽しみに!

収録日:2025年7月4日

収録場所:東京 東京国際フォーラム ホールA

●ゴスペラーズ ライブ ~15周年漂流記 秋冬~

10月放送・配信予定

※放送・配信終了後~3週間アーカイブ配信あり

デビュー15周年を迎えたゴスペラーズの2009年の「秋冬」ツアーファイナル。東京・国立代々木競技場第一体育館で開かれた東京公演2日目の模様をお届け。

楽曲:Gospellers' Theme / FIVE KEYS / The Ruler / Slow Luv / Sweet / 告白 / Body Calling / ラヴ・ノーツ / ウイスキーが、お好きでしょ / 新大阪 / 約束の季節 / 1, 2, 3 for 5 / LOVE MACHINE / 一筋の軌跡 / 永遠に / ひとり / 誓い

収録日:2009年12月20日

収録場所:東京 国立代々木競技場 第一体育館

●ゴスペラーズ Music Video Collection 2

11月放送・配信予定

美しさと感動がたっぷり詰め込まれたゴスペラーズのミュージックビデオ。30年の歴史の中で生み出された名作の数々をお届けするMV Collection第2弾!

ゴスペラーズの歌声が描き出す感動の映像美が詰まったミュージックビデオの世界。ご好評に応えてMV Collection第2弾を放送・配信する。

前回のラインナップには収めきれなかった人気のMVの中から、特に近年の楽曲を中心にしたラインナップをお届け。そのいずれもが印象深く、かつメンバー5人の個性を映し出しており、それぞれの歌声が混ざり合うことでゴスペラーズという唯一無二の世界観を構築していることが実感できるはず。ライブでの楽しいパフォーマンスももちろんすばらしいが、ヴォーカルワークという彼らの本質を丁寧に描いていくMVもまた、ゴスペラーズが積み重ねてきた30年のテクニックを実感することのできる素敵なアイテムといえるだろう。ハーモニーと映像の美しさが紡ぐ贅沢な時間をゆったりとお楽しみいただきたい。

【番組サイト】 https://www.wowow.co.jp/music/gospellers/