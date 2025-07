【ジョー マローン ロンドン】山田涼介さんがジョー マローン ロンドンのフレンズに！懐かしさと遊び心が詰まった会場で思い出す、山田さんの“甘酸っぱい夏の記憶”とは!?︎

ELCジャパン合同会社

ELCジャパン合同会社(東京都千代田区丸の内)の英国発フレグランス ライフスタイル ブランド「ジョー マローン ロンドン」は、2025年7月4日(金)から7月6日(日)までの3日間限定で、OMOTESANDO CROSSING PARKにて『“Raspberry Ripple” ポップアップ イベント』を開催いたします。

開催に先立ち、前日の7月3日(木) には、ジョー マローン ロンドンのフレンズとして起用された山田涼介さんが会場のテーマに合わせた夏らしい装いで登壇し、限定コレクションの香りや、遊び心たっぷりのイベント会場のおすすめポイントなどを中心に、限定コレクションから連想する甘酸っぱい夏の思い出などを語ってくれました。

夏らしい装いで登場した山田さんは、今日のファッションポイントについて聞かれると「夏の抜け感や爽やかさを残しつつ、すこしカチッとした要素を入れた夏のデートをイメージした装いです!」と笑顔で答えました。そして、今回のイベント会場を見回し、「これまでのクラシックや上品さが溢れる雰囲気と異なり、どこか懐かしくポップで夏らしさが漂う空間で、ぜひ多くの方に来ていていただきたいなと感じました。」とコメント。さらに、ポップアップイベントで楽しめる、会場に設置されたガチャガチャを体験すると、イングリッシュ ぺアー & フリージアのサンプルを引き当てた山田さんは、「それ一番好きな香りでなんですよ。」と驚きを表情を浮かべました。引きの良さを問われると「ん~~持ってるんですよね(笑)」とユーモアたっぷりに笑顔で答え、会場に笑いを巻き起こしました。

本イベントの主役でもある夏を彩る限定コレクション『ラズベリー リップル』に話が及ぶと、「甘い香りの中に爽やかさがあり、その奥に懐かしい海を感じる上品な香りでした。」という感想とともに、「夏に大切な方と出かける時に、さっとつけるのも良いと思います。上品で落ち着く香りなので皆さんに試してもらいたいです!」と語りました。さらに、『ウッド セージ & シー ソルト』の限定デザインボトルを誰にプレゼントしたいかと聞かれると、「自分にプレゼントしたいです(笑)。手に入れて良さを知った上で、他の人に届けていきたいです。」と、無邪気に語りました。

また、限定コレクションのコンセプトにちなんで、『甘酸っぱいあの夏の記憶』について聞かれると、「小学生の頃、サッカーをしていたら、“好き”と言ってくれた女の子が試合を見に来てくれて。でも張り切ったのに点が取れませんでした(笑)」と、照れながらも心に残るエピソードを披露。

最後に「ポップで、夏っぽさの中に懐かしさもある会場です。みなさまぜひ立ち寄っていただければと思います。」と『“Raspberry Ripple” ポップアップ イベント』に訪れる皆さんにメッセージを送り、イベントは幕を閉じました。

<トークセッション><フォトセッション>

【プレスセッション概要】

名称 : “Raspberry Ripple” ポップアップイベント プレスセッション

日時 : 2025年7月3日(木)20:00~20:35

会場 : OMOTESANDO CROSSING PARK ( 東京都港区南青山5丁目1-1)

【ポップアップ会場の外観・内観】

【“Raspberry Ripple” ポップアップ イベント 概要】

イベント会場に足を踏み入れると、そこはまるで英国のシーサイド。

砂の城を築き、陽だまりの下で過ごした幼い頃のひととき。幼い頃に夢中になったあのアイスクリーム

の甘い記憶。華やかで魅惑的な「ラズベリー リップル」の遊び心に満ちた世界が広がります。

さらに、プレミアムチョコジェラテリア「Venchi(ヴェンキ)」とのスペシャルコラボレーションも登場。

フレグランスの香りとともに味わう、夏だけの特別なひとときをお楽しみください。

期間:2025年7月4日(金)~6日(日)

11:00 - 20:00(最終日のみ 11:00 - 19:00) ※最終入場は30分前まで

住所:東京都港区南青山5-1-1 OMOTESANDO CROSSING PARK

入場:無料 ╱ 予約不要

詳細:https://www.jomalone.jp/raspberryripple-popupevent

【製品概要】

Just because we love a summer favourite

甘酸っぱいあの夏の思い出を、あなたと。

ジョー マローン ロンドンから、夏を彩る限定コレクション「ラズベリー リップル」が登場。

砂の城を築き、陽だまりの下で過ごすひととき。 幼い頃に夢中になったあのアイスクリームの甘い記憶。

ジョー マローン ロンドンが贈るこの夏の新作「ラズベリー リップル」は、英国らしい遊び心に満ちた

フレグランスです。ギフトとしてはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりな限定コレクションです。

ラズベリー リップル コロン

主役は、華やかで魅惑的なフルーティ コロン「ラズベリー リップル」。みずみずしいラズベリーと甘酸っぱいレッドカラントが、

ホワイト ムスクのやわらかな余韻に包まれ、

懐かしくも新しい、心ときめく香りを生み出します。

ウッド セージ & シー ソルト コロン

ブランド人気の香り「ウッド セージ & シー ソルト」も限定デザインボトルでコレクションに仲間入り。

英国の自然の美しさにインスパイアされた、

フレッシュでウッディな香りが心を解き放ちます。

2025年7月4日(金) 全国数量限定発売予定

ラズベリー リップル コロン 30mL 12,430円/100mL 24,750円

ウッド セージ & シー ソルト コロン 30mL 12,430円/100mL 24,750円

<JO MALONE LONDON(ジョー マローン ロンドン)について>

1994年に誕生して以来、ジョー マローン ロンドンはどんなシーンでも満足いただけるシンプルでエレガントな香りを創り出しています。1999年にエスティ ローダー カンパニーズの傘下に入り、現在では独創的な香りと英国スタイルを象徴するブランドとして世界的に知られています。