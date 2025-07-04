「ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット2025」を開催します
株式会社三菱総合研究所
- 「ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット2025」出展者の募集について
■会期：令和7年10月8日（水）～ 10日（金）
■会場：パシフィコ横浜 （BioJapan 2025、再生医療JAPAN 2025、healthTECH JAPAN 2025との同時開催）
■出展者数：100社程度
■対象：
1．医薬品、医療機器、再生医療等製品の実用化を目指すベンチャー企業
2．創薬技術等のプラットフォームを扱うベンチャー企業
3．医薬品等のシーズを有する大学等の研究機関
4．医療系ベンチャー向けの支援プログラムを実施又は実施予定の医薬品、医療機器、再生医療等製品の製造販売業者、ベンチャーキャピタル、金融機関 等
5．医薬品、医療機器、再生医療等製品の実用化のための助言や支援を行う公的機関6. 今後、海外での事業展開を目指すベンチャー企業
■応募期限：令和7年７月18日（金）（申込方法等の詳細は、公式ホームページをご覧ください。）
厚生労働省では、医薬品、医療機器、再生医療等製品の研究開発を行うベンチャーの振興を図るため、昨年度に引き続き、2025年10月8日（水）～10日（金）の３日間、パシフィコ横浜にて、「ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット 2025（JHVS 2025）」を開催いたします。
- 「ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット2025」出展者の募集について
■会期：令和7年10月8日（水）～ 10日（金）
■会場：パシフィコ横浜 （BioJapan 2025、再生医療JAPAN 2025、healthTECH JAPAN 2025との同時開催）
■出展者数：100社程度
■対象：
1．医薬品、医療機器、再生医療等製品の実用化を目指すベンチャー企業
2．創薬技術等のプラットフォームを扱うベンチャー企業
3．医薬品等のシーズを有する大学等の研究機関
4．医療系ベンチャー向けの支援プログラムを実施又は実施予定の医薬品、医療機器、再生医療等製品の製造販売業者、ベンチャーキャピタル、金融機関 等
5．医薬品、医療機器、再生医療等製品の実用化のための助言や支援を行う公的機関6. 今後、海外での事業展開を目指すベンチャー企業
■応募期限：令和7年７月18日（金）（申込方法等の詳細は、公式ホームページをご覧ください。）