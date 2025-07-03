【全国7店舗同時OPEN & REJOB AWARD”金賞”受賞】メンズ眉毛サロンADDICTが“史上最大級”の出店ラッシュ！新ブランド「HARU by ADDICT」始動へ。

▶︎7月・8月、7店舗を新規オープン

株式会社神楽

メンズ眉毛サロン「ADDICT」を展開する株式会社神楽（本社：東京都世田谷区、代表取締役：福田雄二）は、2025年7～8月にかけて下記7店舗を新規出店いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159559/table/2_1_a3a1ffdf8c4ef629aa6945f8491b03c4.jpg?v=202507050655 ]

2024年1月の恵比寿本店オープンから約18か月。今回の出店で、ADDICTグループは全国14店舗体制となります。

▶︎新ブランド〈HARU by ADDICT〉とは？

「洗練された男性の眉に、さりげないこだわりを。」──そんな想いから誕生したメンズ向けアイブロウサロン。

ADDICTで培った眉デザイン理論に、韓国ノームコア系のミニマルな美意識を掛け合わせ、落ち着いたトーンの店内で静かな時間を過ごしながら眉毛を整えられる新感覚の空間を提供します。

▶︎REJOB AWARDS 2025にて〈金賞〉受賞

リジョブアワード2025 スタッフエンゲージメント部門・スペシャリストセクションでGOLD賞を受賞。

ADDICTは、株式会社リジョブ主催 「REJOB AWARDS 2025」スタッフエンゲージメント部門・スペシャリストセクションでGOLD賞を受賞。

働きがいを高める評価制度やデータドリブンなキャリア支援が高く評価されました。

▶︎アイブロウリスト採用のお知らせ

メンズ眉毛サロンADDICTの各店舗において、アイブロウリストを積極的に募集しています。私たちが何よりも大切にしているのは、“社員が安心して働ける環境” です。美容業界の仕事はお客様との直接的な関わりを通じて成り立つため、スタッフ一人ひとりが気持ちよく働ける状態を整えることが、お客様の満足にもつながると考えています。

当社で働くメリット

▶︎完全週休二日制：プライベートも充実させながら働けます。

▶︎残業宣言：予約がなければ定時前に帰宅してもOK！

▶︎超高歩合MAX40%：新卒1年目で月給52.5万円のメンバーもいます。

▶︎ノンストレスな人間関係：楽しくストレスなく働ける環境を整えております。（詳しくは面接で◎）

少しでもご興味をお持ちいただいた方は、採用ページもしくは当社公式LINEからお気軽にお問い合わせください。

▶︎店舗一覧

▼東京エリア

■メンズ眉毛サロンADDICT 恵比寿本店

公式HP：https://addict-gr.com/salon/ebisu

■メンズ眉毛サロンADDICT 池袋西口店

公式HP：https://addict-gr.com/salon/ikebukuro-west

■メンズ眉毛サロンADDICT 新宿西口店

公式HP：https://addict-gr.com/salon/shinjuku-west

■メンズ眉毛サロンADDICT 渋谷店

公式HP：https://addict-gr.com/salon/shibuya

■メンズ眉毛サロンHARU by ADDICT 池袋店

公式HP：https://addict-gr.com/salon/haru-ikebukuro

▼神奈川エリア

■メンズ眉毛サロンADDICT 横浜店

公式HP：https://addict-gr.com/salon/yokohama

■メンズ眉毛サロンHARU by ADDICT 横浜店

公式HP：https://addict-gr.com/salon/haru-yokohama

▼千葉エリア

■メンズ眉毛サロンADDICT 柏店

公式HP：https://addict-gr.com/salon/kashiwa

▼埼玉エリア

■メンズ眉毛サロンADDICT 大宮店

公式HP：https://addict-gr.com/salon/omiya

▼名古屋エリア

■メンズ眉毛サロンADDICT 名古屋栄店

https://addict-gr.com/salon/nagoya-sakae

▼大阪エリア

■メンズ眉毛サロンADDICT 大阪梅田店

公式HP：https://addict-gr.com/salon/osaka-umeda

■メンズ眉毛サロンADDICT 心斎橋店

公式HP：https://addict-gr.com/salon/osaka-shinsaibashi

▼福岡エリア

■メンズ眉毛サロンADDICT 福岡天神店

公式HP：https://addict-gr.com/salon/fukuoka-tenjin

■メンズ眉毛サロンADDICT 博多駅前店

公式HP：https://addict-gr.com/salon/fukuoka-hakata

▶︎本件に関するお問合せ先

株式会社神楽（メンズ眉毛サロンADDICT運営） 広報担当

E-mail：addict.eyeblow@gmail.com

公式サイト：https://addict-gr.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/addict.eyebrow/

公式tiktok：https://www.tiktok.com/@addict_eyebrow