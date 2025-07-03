玄人志向/GALAKURO GAMINGから、GeForce RTX 5060 デュアルファン搭載グラフィックボードを発売
シー・エフ・デー販売株式会社
GK-RTX5060-E8GB/WHITE/DF
GG-RTX5060-E8GB/OC/DF
- 大型102mm x2の高冷却デュアルファンを搭載し、効果的に放熱。
- モニタリング＆オーバークロックツールである「Xtreme Tuner」に対応。
- 剛性を高めるバックプレートを搭載。プレートには通気用スリットが開いているため冷却性能もアップ。
- 玄人志向のグラフィックボード『GK-RTX5060-E8GB/WHITE/DF』は、ホワイトカラーで、他のホワイトカラーのPCパーツとの相性が抜群。
- GALAKURO GAMINGのグラフィックボードは、嬉しい3年保証。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/965_1_eecaae251e31843a023d4de6851a6d76.jpg?v=202507050655 ]
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/gk-rtx5060-e8gb-white-df.html
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/965_2_51b98c0895f8eca4ed5a60867423e110.jpg?v=202507050655 ]
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/gg-rtx5060-e8gb-oc-df.html
GK-RTX5060-E8GB/WHITE/DF
GG-RTX5060-E8GB/OC/DF
PCパーツブランド「玄人志向」と、玄人志向のゲーミングブランド「GALAKURO GAMING」から、NVIDIA GeForce RTX 5060 搭載グラフィックボードを発売いたします。
- 大型102mm x2の高冷却デュアルファンを搭載し、効果的に放熱。
- モニタリング＆オーバークロックツールである「Xtreme Tuner」に対応。
- 剛性を高めるバックプレートを搭載。プレートには通気用スリットが開いているため冷却性能もアップ。
- 玄人志向のグラフィックボード『GK-RTX5060-E8GB/WHITE/DF』は、ホワイトカラーで、他のホワイトカラーのPCパーツとの相性が抜群。
- GALAKURO GAMINGのグラフィックボードは、嬉しい3年保証。
2025年7月3日発売予定です。
玄人志向GK-RTX5060-E8GB/WHITE/DF | 玄人志向 NVIDIA GeForce RTX 5060 ホワイトカラーデュアルファン搭載 グラフィックボード
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/965_1_eecaae251e31843a023d4de6851a6d76.jpg?v=202507050655 ]
想定売価：\54,980前後(税込)
発売予定：2025年7月3日
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/gk-rtx5060-e8gb-white-df.html
GALAKURO GAMINGGG-RTX5060-E8GB/OC/DF | 玄人志向 GALAKURO GAMING NVIDIA GeForce RTX 5060 デュアルファン搭載 グラフィックボード
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/965_2_51b98c0895f8eca4ed5a60867423e110.jpg?v=202507050655 ]
想定売価：\52,980前後(税込)
発売予定：2025年7月3日
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/gg-rtx5060-e8gb-oc-df.html