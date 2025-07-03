2026年度　九州歯科大学大学院入学者選抜　募集要項を公開しました

公立大学法人九州歯科大学

公立大学法人 九州歯科大学（キャンパス：福岡県北九州市、理事長・学長：粟野 秀慈）は2026年度大学院入学者選抜 募集要項を公開しました。

本学では、九州歯科大学大学院入学者選抜基準に従い、論理的思考力・研究遂行に必要な基礎学力・語学力を有する意欲のある人を選抜します。

今年度も歯学専攻・口腔保健学専攻において募集し、募集人数はそれぞれ25名、3名となっています（社会人特別選抜を含む）。

詳細を募集要項等公開ページでご確認の上、ご出願ください。

大学院募集要項等公開ページ（日本語版） :https://www.kyu-dent.ac.jp/admissions/gs/application大学院募集要項等公開ページ（英語版） :https://www.kyu-dent.ac.jp/english/departments/gs/application

入学試験に関する日程等

【問い合わせ先】

九州歯科大学 アドミッションセンター（学務部 学生課内）

E-mail: gakusei@kyu-dent.ac.jp

【公立大学法人九州歯科大学について】

九州歯科大学は、全国にある歯学部、歯科大学の中で唯一の公立大学で、歯学科と口腔保健学科からなる「口腔医学の総合大学」です。私たちが考える歯学とは「口の健康」を通して、日々の生活を、幸せを支える医療です。歯学部並びに大学院歯学研究科において、歯学のプロフェッショナルの育成に取り組んでいます。また、併設する附属病院は1914年開設以来、地域に密着した歯科の専門性を持った中核病院として歩み続けています。

九州歯科大学 外観

＜ 概 要 ＞

学校名：九州歯科大学

所在地：福岡県北九州市小倉北区真鶴２丁目６番１号

学長：粟野 秀慈

設立：1914年

HP：https://www.kyu-dent.ac.jp/