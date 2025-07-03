ラニーノーズ 東京進出後初の単独ライブ 開催決定！「We are Runny Nose!!!!」7月5日(土)10:00よりFANYチケットにて一般販売開始のお知らせ
このたび、ラニーノーズが、8月1日(金)に渋谷よしもと漫才劇場にて、単独ライブ「We are Runny Nose!!!!」を開催することが決定いたしました。本公演は、ラニーノーズにとって2025年4月の東京進出後、初の単独ライブとなります。2019年には「歌ネタ王決定戦」で優勝、今年に入って「第10回上方漫才協会大賞劇場賞」を受賞するなど、音曲漫才師として高く評価されてきた二人。
近年ではコントにも精力的に取り組み、ネタの幅を広げながら進化を続けています。また、お笑いにとどまらず、メロコアバンド「Runny Noize」としての音楽活動も展開するなど、多方面で活躍中。多彩な魅力あふれるラニーノーズの、上京を経てさらにパワーアップしたネタをお届けいたします。
会場チケットはFANYチケットにて、7月5日(土)10:00より一般販売を開始いたします。
ラニーノーズ 本人コメント
＜洲崎貴郁(左)＞
初めましてラニーノーズです！13年目です！大阪から来ました！
ギターとか使います！コントもやります！よろしくお願いします！！
＜山田健人(右)＞
東京移籍後、初単独ライブ音曲漫才！コント！！海外ネタ！？
“We are Runny Nose” これがラニーノーズだ！！
公演情報・チケット情報
ラニーノーズ単独ライブ 『We are Runny Nose!!!! 』
【日時】2025年8月1日(金) 開場20:30／開演20:45／終演22:00
【会場】渋谷よしもと漫才劇場 (渋谷区宇田川町31-2)
【出演者】ラニーノーズ
【料金】前売2,000円／当日2,500円／配信1,300円
＜チケット情報＞
▼一般販売：2025年7月5日(土)10:00～
・FANYチケット：
https://ticket.fany.lol/search/event?keywords=We+are+Runny+Nose&search_type=search_string(https://ticket.fany.lol/search/event?keywords=We+are+Runny+Nose&search_type=search_string)
・FANY ONLINEチケット：
https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/weare-runnynose25080120
※7月5日(土)10:00に公開されます。
各種SNS情報
【ラニーノーズ】プロフィール・各種SNS情報はこちらから
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