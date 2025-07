66名のアーティストと創造する「夢と睡眠の森」―-konomadによるメディア横断的プロジェクト、神保町・New Galleryにて閉幕。

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

東京・神保町のNew Galleryにて開催された、ヘア&ウィッグアーティストの河野富広とフォトグラファー/ビジュアルアーティストの丸山サヤカが主宰するクリエイティブ・プラットフォーム「konomad」による企画展『konomad journal N°0 : Dream-Sleep issue【夢・睡眠・森】』が、2025年6月13日から7月3日までの会期を終え、好評のうちに閉幕いたしました。

この度発刊された『konomad journal N°0』(konomad editions)は、「夢と睡眠の森」をテーマに、写真、絵画、デジタルアートやドローイング、エッセイなど、多様な表現手法を持つ国内外のアーティスト66名が参加した200ページ超のジャーナル。国内からはミュージシャンの中村佳穂や、詩人・小説家の川上未映子らも参加し、その刊行を記念して、誌面から空間へ、夢の断片を立ち上がらせるようにして同展は構成されました。

また今回の展示では、サイケデリックバンドKikagaku Moyoの創設者・リードシンガーとして知られるTomo Katsuradaが「Dream/Sleep」をテーマにしたコンセプトアルバムを制作。眠りと夢のはざまを漂うように音のレイヤーを丁寧に紡ぎ、音色のグラデーションが心を静かに包み込む音楽が会場に広がり、来場者に深い没入体験をもたらしました。

書物、空間、音楽というメディアを横断して多層的な体験を生み出した本企画。今後『konomad journal』がどのような表現形式で新たな世界を提示するのか、その展開から目が離せません。

(上) Sayaka Maruyama Kaho sango mask [photo Collage] (中央段/左) Kaho Nakamura [poem / left / frame included] (中央段/中央) Kaho Nakamura [poem / center / frame included](中央段/右) Kaho Nakamura [poem / right / frame included] (中央段/中央・上部) RAM2 [metal doll] (下) Asa Stenerhag [sculpture](上) Hannah Lim [sculpture / pink] (中央段) RAM2 - WE ARE HERE EVERYTHING [smartphone cover] | RAM2 - Don't give up your, keep dreaming [smartphone cover] (下) RAM2 - wish to be useful (lego)

TOMIHIRO KONO [sculpture]

konomad × Tomihiro Kono × Yuki Inoue [pillow sculpture]

Justin Morin [textile sculpture]

SAKURA MOMMA [pajama]

Taka hide Yoshida [sculpture]

(左) Jose [drawing] (右) Jose -Bjork's multiple transformation dream[drawing]

Schelten & Abbenes [photograph]

photo by konomad

(上)KOTA OKUDA - [winged glasses / CLEAR, BLUE, GREEN] (奥)Jose [drawing]

『konomad journal』(コ ノマド ・ジャーナル)とは

ヘア&ウィッグアーティスト河野富広とフォトグラファー/ビジュアルアーティスト丸山サヤカが主宰するクリエイティブ・プラットフォーム「konomad」(www.konomad.com)が運営するインディペンデント出版レーベル〈konomad editions〉から創刊される初のジャーナル。

循環する想像世界と現実世界をつなぐ「この窓」。「众」=人々の「森」を豊かにするというコンセプトを掲げる konomadが創刊する「konomad journal」 のキーワードは「自由」「純粋性」「即興性」。その時々に関心のあるテーマを独自の視点で編集し、ときに人との出会いをきっかけに、即興的にかたちづくられていくkonomadの表現の記録シリーズとして刊行される。創刊第0号は書籍という形式で始まりながら、journalの表現はその枠にとどまらず、さまざまなメディアへと派生していく予定です。

『konomad journal N°0 Dream-Sleep issue』

Book Specifications:

Editor-in-Chief + Creative Direction: Tomihiro Kono

Art Direction + Design + Illustraion + Text: Sayaka Maruyama

Casting + Concept: konomad

Contributing Editor: Moe Nishiyama

Page: 216p + 4p cover | Full color / English+Japanese

Size: 185mm x 260mm

Editions: 666

Publisher : konomad editions

特集テーマ:Dream/Sleep issueについて

創刊第0号『konomad journal N°0 : Dream/Sleep issue』は、konomadがインスピレーションを受けた66名のアーティストとともに、「夢と睡眠」をテーマに制作。

編集長・河野富広の眠りと夢への関心から始まった本号では、アーティストたちがそれぞれの視点で幻想的な世界を表現。多様な世界観がパラレルに交錯し、一冊の中に「想像の夢の森」が広がり、作品制作の背景にある睡眠事情・夢・ルーティンや眠りや夢にまつわるそれぞれのエピソードもQ&A形式で収録。本誌のローンチに合わせて、誌面に広がる夢の森の世界観を空間で体感できる展示を開催しました。

展示概要

タイトル:konomad journal N°0 : Dream-Sleep issue【夢・睡眠・森】by konomad editions

アーティスト:konomad

会期:2025/6/13(金) - 2025/7/3(木)

開館時間:12:00 - 19:00 月曜休廊/13日のみ17:00~オープン

Opening Reception:6/13(金)17:00 - 20:00

入場無料

会場:New Gallery | 東京都千代田区神田神保町1-28-1 mirio神保町 1階

URL:https://newgallery-tokyo.com/konomad-journal-n0

主催:New Gallery

konomadプロフィール

ヘア・ヘッドプロップ・ウィッグアーティストの河野富広、フォトグラファー・ビジュアルアーティストの丸山サヤカによるクリエイティブ・プラットフォーム。アートディレクション・ヴィジュアルデザインで国内外のブランドや百貨店などとコラボすると同時に、不定期でポップアップイベント・エキシビションなどを手掛けて作品を展示販売などを行う。ワールドワイドにアーティストのコミュニティを広げていくことを目指している。konomad editionsは自身の出版社名。2016 ニューヨーク・ブルックリンで設立。2020年より東京を拠点に活動。

Photos by Naoki Takehisa

New Gallery概要

2024年3月、東京・神保町にて開廊。

アートに存在しうる新しさとは何かを問い、模索し、提案をする実践空間。

〈文 脈〉〈視 座〉〈可能性〉〈物 語〉〈哲 学〉〈ねじれ〉〈科 学〉〈エラー〉〈歴 史〉

多元的な問いかけをあらゆる表現活動を対象に行い、アーティストと共にプログラムを形成していく。

名称:New Gallery

住所:東京都千代田区神田神保町1-28-1 mirio神保町 1階

開館時間:12:00-19:00 ※展示・企画により変更がございますのでご注意ください。

New Gallery Official Website:https://newgallery-tokyo.com/

New Gallery Official X:https://twitter.com/newgallerytokyo

New Gallery Official Instagram:https://www.instagram.com/newgallerytokyo

問い合わせ:info@newgallery-tokyo.com