訪日外国人観光客向け『Japan Travel by NAVITIME』、空港アクセス特急や周遊パスのチケット予約・購入が可能に

株式会社ナビタイムジャパン

株式会社ナビタイムジャパン(代表取締役社長:大西 啓介、本社:東京都港区)が提供する訪日外国人観光客向けナビゲーションアプリ『Japan Travel by NAVITIME』にて、2025年7月3日(木)より、空港アクセスや周遊パスのチケットの予約・購入が可能になります。

これにより、ユーザーは経路検索などの画面からそのまま、予約・購入までを、『Japan Travel by NAVITIME』を通して利用可能になります。デジタルチケットや二次元コードに対応している場合は、購入後のメールに表示されるチケットをそのまま改札機にかざして乗車することもできます。

会員登録やログインは不要で、必要な時に手軽にチケットを予約・購入できます。複数のサイトで会員登録をしたり発券の手間などを省くことができるため、ユーザーの利便性が向上します。

対象チケットは、空港アクセスのスカイライナー(成田国際空港)と特急ラピート(関西国際空港)、Tokyo Subway Ticket、Osaka Metro Pass、KANSAI RAILWAY PASSといった周遊パスです。

ナビタイムジャパンでは、これまでもサービス連携により、多数の鉄道チケットや旅行商品を取り扱ってきましたが、今回、特にニーズの高い空港到着からの移動や、お得な周遊観光に利用できるチケットを直接購入できるようにしました。周遊パスについては、購入したパスを優先的に利用するルートを検索できる「周遊パス優先検索機能」と組み合わせることで、実際の移動までを一貫してサポートします。

今後も鉄道・バス会社のQRコード企画乗車券や周遊パス、空港リムジンバスなど、ユーザーニーズの高いチケットの対応を進めて、取り扱い商品を拡充していく予定です。

※ Tokyo Subway Ticketはこれまでも自社販売に対応していましたが、今回の対応で、UIをリニューアル。

■サービスイメージ

■『Japan Travel by NAVITIME』について

『Japan Travel by NAVITIME』は、訪日外国人観光客向けのナビゲーションサービスです。

主な機能は、ドアtoドアのルート検索、徒歩ナビゲーション、カーナビゲーション、スポット検索(フリーWi-Fi、手荷物預かり所等)、観光記事、旅行プランニング、旅程投稿、モデルプラン、ホテル・アクティビティの予約などが可能です。アプリとWebを、13言語で提供しています。2013年10月よりサービス開始。

※英語、中国語(繁体字・簡体字)、韓国語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、タイ語、インドネシア語、ベトナム語(13言語)

アプリ:https://www.navitime.co.jp/pcstorage/html/japan_travel/english/

Web:https://japantravel.navitime.com/en/

▶"Japan Travel by NAVITIME" Launches Online Booking for Narita and Kansai Airport Express Trains and Regional Rail Passes(https://corporate.navitime.co.jp/en/topics/topics/202507/03_5901.html)

■お問い合わせ先

『Japan Travel by NAVITIME』を活用した取り組みを、企業様や自治体様、DMO様と行っています。

下記サイトの「お問い合わせ」フォームよりご連絡ください。

https://tourism-solution.navitime.co.jp/

<企業概要 / Company Overview>

株式会社ナビタイムジャパン / NAVITIME JAPAN Co., Ltd.

HP(日本語)https://corporate.navitime.co.jp/

HP(English)https://corporate.navitime.co.jp/en/

Japan Travel by NAVITIME(13 languages)https://japantravel.navitime.com/en/

※「NAVITIME」は、株式会社ナビタイムジャパンの登録商標です。

※その他、記載されている会社名や商品名等は、各社の商標又は登録商標です。