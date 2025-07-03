【速報】2025年7月 ホワイト企業認定の更新企業を発表｜パナソニックコネクトなど26社が継続認定

一般財団法人日本次世代企業普及機構

優れた労働環境を築くことは、多くの企業が目指す理想です。

しかし、その環境を維持し続けることは、さらに難しい挑戦です。

時代とともに変化する社会の価値観、働き方、従業員のニーズに適応しながら、働きがいや健康、成長を支え続けるには、常に進化し続ける姿勢が求められます。

ホワイト企業認定の更新審査を通過した企業は、一時的な取り組みではなく、働く人の未来を考え、企業としての在り方を問い続けています。

その姿勢こそが、社会の信頼を築き、次世代に残る企業の証といえるでしょう。

私たちは、労働環境の向上に真摯に取り組み続ける企業の皆さまを心から応援し、その素晴らしい努力を全力で支援いたします。

2025年7月度 更新認定企業一覧

■株式会社コアスタッフィング

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/9229

【所在地】 東京都新宿区西新宿3丁目2番11号新宿三井ビルディング二号館 7F

【更新回数】2回目

■GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/473

【所在地】 東京都渋谷区桜丘町26番1号セルリアンタワー 7F

【更新回数】5回目

■パナソニック コネクト株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/9295

【所在地】 東京都中央区銀座8丁目21番1号 住友不動産汐留浜離宮ビル

【更新回数】2回目

■株式会社VISIONARY JAPAN

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/9325

【所在地】 東京都千代田区東神田3丁目1-2D'sVARIE東神田ビル7階

【更新回数】2回目

■三鷹ハートフル矯正歯科医院

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/4369

【所在地】 東京都三鷹市下連雀3-34-8三鷹ハイデンス101

【更新回数】3回目

■大和財託株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/3179

【所在地】 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号 渋谷アクシュ22階

【更新回数】5回目

■株式会社HRマネジメント

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/11417

【所在地】 東京都豊島区南池袋2-49-7 池袋パークビル9F

【更新回数】2回目

■医療法人えがおの会

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/6796

【所在地】 宮城県多賀城市城南1丁目19-22

【更新回数】3回目

■株式会社エムジェイテック

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/7043

【所在地】 大阪府大阪狭山市東野西3丁目693番地1

【更新回数】3回目

■エンライズソリューション株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/678

【所在地】 東京都渋谷区代々木1-43-7 SKビル

【更新回数】5回目

■ウェアラ株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/1913

【所在地】 東京都中央区日本橋浜町3丁目3番2号 トルナーレ日本橋浜町8階

【更新回数】7回目

■沖縄テクノス株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/6675

【所在地】 沖縄県那覇市旭町1-9 カフーナ旭橋B街区ビル3階

【更新回数】3回目

■川本鋼材株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/2868

【所在地】 愛知県あま市北苅三本柿151-1

【更新回数】5回目

■辰巳電子工業株式会社

【所在地】 奈良県橿原市十市町7番地

【更新回数】3回目

■つばさモビリティ株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/6715

【所在地】 東京都昭島市美堀町4丁目3番1号

【更新回数】3回目

■株式会社TMJ

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/1468

【所在地】 東京都新宿区西新宿7-20-1 住友不動産西新宿ビル

【更新回数】8回目

■株式会社トレス

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/531

【所在地】 東京都品川区西五反田7-18-2 ワッティー本社ビル2F

【更新回数】5回目

■日本継手株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/8119

【所在地】 大阪府岸和田市田治米町153番地の1

【更新回数】3回目

■株式会社ビートレーディング

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/7333

【所在地】 東京都目黒区青葉台1-19-14 BIGI中目黒ビル3階

【更新回数】3回目

■フィジオマキナ株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/9137

【所在地】 埼玉県越谷市弥生町1-4越谷弥生ビル2Ｆ

【更新回数】5回目

■有限会社モトハウスアルファ

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/3105

【所在地】 東京都東久留米市下里5-3-3

【更新回数】5回目

■グリーンシップ株式会社

【所在地】 福岡県北九州市小倉南区津田新町4-1-31

【更新回数】2回目

■日本トライスタイル株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/9710

【所在地】 大阪府大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル7階 (StartupSide Osaka内)

【更新回数】2回目

■株式会社やなぎ

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/9871

【所在地】 三重県多気郡多気町相可1064-1

【更新回数】2回目

■株式会社やまだい

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/9349

【所在地】 福岡県筑紫野市二日市南3-7-8

【更新回数】2回目

■ワンパーソン株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/9318

【所在地】 東京都練馬区豊玉上2丁目5-7

【更新回数】2回目

ホワイト財団は、これからもより良い職場づくりに取り組む企業を称え、応援し続けます。

ホワイト企業認定 一覧はこちら :https://mag.jws-japan.or.jp/cert_company/

ホワイト企業認定とは

1,000社以上の調査実施により企業のホワイト化で取り組むべき70設問を作成。この70問を7項目（ビジネスモデル/生産性、柔軟な働き方、健康経営、人材育成/働きがい、ダイバーシティー＆インクルージョン、リスクマネジメント、労働法遵守）にわけ、取り組みの有無を確認し認定を付与しています。

一つの取り組みだけではなく、総合的に人事制度や取り組みを判断・評価しているのは、日本の認定組織においてホワイト企業認定のみです。

2025年7月時点で累計約578社が認定を取得しています。

会社概要

社名 ：一般財団法人日本次世代企業普及機構

通称 ：ホワイト財団

本社所在地 ：大阪府大阪市北区西天満5丁目6-4 SNビル4階

代表理事 ：岩元 翔

ホワイト財団URL：https://jws-japan.or.jp/

https://jws-japan.or.jp/white-nintei/